Zugeständnisse gefordert Trump erhöht den Druck auf Selenskyj

SDA

13.2.2026 - 22:49

US-Präsident Trump erhöht den Druck auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. (Archivbild)
US-Präsident Trump erhöht den Druck auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. (Archivbild)
Bild: IMAGO/UPI Photo

US-Präsident Trump fordert Zugeständnisse vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor den neuen Friedensverhandlungen mit Russland. «Russland will einen Deal machen, und Selenskyj muss in Bewegung kommen», erklärte Trump.

Keystone-SDA

13.02.2026, 22:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor den kommenden Friedensverhandlungen fordert US-Präsident Trump Zugeständnisse vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj.
  • «Russland will einen Deal machen, und Selenskyj muss in Bewegung kommen, sonst verpasst er eine grosse Chance», erklärte Trump.
  • Unklar bleibt , welche Konsequenzen Washington ziehen würde, sollte Kiew bei Fragen wie Gebietsabtretungen nicht einlenken.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Zugeständnissen bei den Verhandlungen für ein Ende des russischen Krieges gegen dessen Land aufgefordert. Trump sagte vor Journalisten am Weissen Haus: «Russland will einen Deal machen, und Selenskyj muss in Bewegung kommen, sonst verpasst er eine grosse Chance.»

Gespräche in Abu Dhabi. In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig

Gespräche in Abu DhabiIn einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig

Damit erhöht die US-Regierung den Druck auf Kiew vor einer neuen Verhandlungsrunde, die nach russischen Angaben für nächste Woche in Genf geplant ist. Selenskyj und andere ukrainische Vertreter hatten zuletzt erklärt, dass die USA eine Friedensvereinbarung bis Juni anstreben.

Einem Bericht der «The New York Times» zufolge liegt dabei der Blick der US-Regierung vor allem auf den anstehenden US-Zwischenwahlen. Trump wolle einen aussenpolitischen Erfolg vorweisen, zudem könnte sich der Fokus der Regierung danach stärker auf die Innenpolitik verlagern. Unklar bleibt demnach, welche Konsequenzen Washington ziehen würde, sollte Kiew bei strittigen Fragen wie Gebietsabtretungen nicht einlenken.

