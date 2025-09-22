Trumps «Border Czar» bei heimlicher Geldübergabe gefilmt

Tom Homan organisiert für Donald Trump die Abschiebungen von Migranten - und soll sich im vergangenen Jahr bestechen lassen haben. KEYSTONE

Tom Homan setzt Trumps Migrationspolitik mit harter Hand durch. Bevor er im Amt war, war er wegen Korruptionsverdacht ins Visier des FBI geraten - und bei einer Geldübergabe gefilmt worden. Die aktuelle Regierung hat das Verfahren eingestellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lukrative Regierungsaufträge gegen Cash: Das FBI hat im vergangenen Jahr gegen Trumps obersten Abschieber Tom Homan ermittelt.

Der «Border Czar» soll im September vor laufender Kamera 50'000 US-Dollar von verdeckten Ermittlern eingesackt haben.

Die Ermittlungen gegen ihn wurden nun eingestellt. Das Weisse Haus spricht von haltlosen, politisch motivierten Vorwürfen. Mehr anzeigen

50’000 US-Dollar, verpackt in der Tüte einer Fast-Food-Kette, heimlich übergeben: Tönt wie ein Augenthriller, ist allerdings wirklich passiert - und es steht einer von Donald Trumps Top-Vertrauten im Mittelpunkt. Wie unter anderem die «Washington Post» berichtet, haben Undercover-Ermittler des FBI Trumps heutigem Grenzschutzbeauftragten Tom Homan im September 2024 eine Million Dollar angeboten. 50’000 soll er, von einer Kamera gefilmt, angenommen haben: Cash, in einer Tüte.

Tom Homan ist seit Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit für die Grenzsicherung in den USA zuständig. Trump nannte ihn seinen «Border Czar» (deutsch: «Grenz-Zar»). Zum Zeitpunkt der Geldübergabe war Homan bereits im Gespräch, einen Spitzenposten in den Bereichen Einwanderung und Abschiebung zu bekommen, sollte Trump die Wahl gewinnen. Der ehemalige Polizist hatte schon in Trumps erster Amtszeit (sowie zuvor unter Barack Obama) hart an den Grenzen durchgegriffen.

Der Fall kam ins Rollen, als das FBI im vergangenen Jahr in einer anderen Sache verdeckt ermittelte. Dabei habe der CEO eines auf Abschiebungen spezialisierten Unternehmens den FBI-Agenten angeboten, Homan eine Million US-Dollar zu bezahlen, wenn er ihm dabei helfe, an lukrative Regierungsaufträge zu kommen. Die Undercover-Ermittler hätten daraufhin die Übergabe der 50’000 US-Dollar initiiert, haben Investigativ-Journalisten von «MSNBC» herausgefunden. Sie berufen sich dabei auf anonyme Quellen sowie ein Regierungsdokument, in dem der Fall aktenkundig ist.

Trump-Regierung stellt Ermittlungen ein

Nach der Geldübergabe hat das US-Justizministerium in den letzten Monaten der Biden-Administration Ermittlungen wegen Bestechlichkeit gegen Homan eingeleitet, die aber nach dem Wechsel im Weissen Haus eingestellt worden sind.

Offiziell heisst es nun aus der Behörde, man habe Zweifel, dass Tom Homan vor Gericht überhaupt irgendwelches Fehlverhalten nachgewiesen werden könne. Homan habe zum Zeitpunkt der verdeckten Operation schliesslich kein offizielles Regierungsamt bekleidet.

Aus dem Weissen Haus heisst es, die Untersuchungen gegen Homan seien «politisch motiviert» gewesen. Sprecherin Abigail Jackson sagte, die Ermittlungen seien «ein weiteres Beispiel dafür, wie das Justizministerium unter Biden seine Ressourcen einsetzte, um Verbündete von Präsident Trump ins Visier zu nehmen, anstatt echte Kriminelle und die Millionen illegaler Einwanderer zu verfolgen, die unser Land überschwemmt haben.»