Trumps «Border Czar» bei heimlicher Geldübergabe gefilmt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

50'000 Dollar für Gefälligkeiten Trumps «Border Czar» bei heimlicher Geldübergabe gefilmt

Andreas Fischer

22.9.2025

Tom Homan organisiert für Donald Trump die Abschiebungen von Migranten - und soll sich im vergangenen Jahr bestechen lassen haben.
Tom Homan organisiert für Donald Trump die Abschiebungen von Migranten - und soll sich im vergangenen Jahr bestechen lassen haben.
KEYSTONE

Tom Homan setzt Trumps Migrationspolitik mit harter Hand durch. Bevor er im Amt war, war er wegen Korruptionsverdacht ins Visier des FBI geraten - und bei einer Geldübergabe gefilmt worden. Die aktuelle Regierung hat das Verfahren eingestellt.

Andreas Fischer

22.09.2025, 22:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lukrative Regierungsaufträge gegen Cash: Das FBI hat im vergangenen Jahr gegen Trumps obersten Abschieber Tom Homan ermittelt.
  • Der «Border Czar» soll im September vor laufender Kamera 50'000 US-Dollar von verdeckten Ermittlern eingesackt haben.
  • Die Ermittlungen gegen ihn wurden nun eingestellt. Das Weisse Haus spricht von haltlosen, politisch motivierten Vorwürfen.
Mehr anzeigen

50’000 US-Dollar, verpackt in der Tüte einer Fast-Food-Kette, heimlich übergeben: Tönt wie ein Augenthriller, ist allerdings wirklich passiert - und es steht einer von Donald Trumps Top-Vertrauten im Mittelpunkt. Wie unter anderem die «Washington Post» berichtet, haben Undercover-Ermittler des FBI Trumps heutigem Grenzschutzbeauftragten Tom Homan im September 2024 eine Million Dollar angeboten. 50’000 soll er, von einer Kamera gefilmt, angenommen haben: Cash, in einer Tüte.

Tom Homan ist seit Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit für die Grenzsicherung in den USA zuständig. Trump nannte ihn seinen «Border Czar» (deutsch: «Grenz-Zar»). Zum Zeitpunkt der Geldübergabe war Homan bereits im Gespräch, einen Spitzenposten in den Bereichen Einwanderung und Abschiebung zu bekommen, sollte Trump die Wahl gewinnen. Der ehemalige Polizist hatte schon in Trumps erster Amtszeit (sowie zuvor unter Barack Obama) hart an den Grenzen durchgegriffen.

Bolton, James, Smith und Co.. Die Vergeltungspräsidentschaft des Donald Trump

Bolton, James, Smith und Co.Die Vergeltungspräsidentschaft des Donald Trump

Der Fall kam ins Rollen, als das FBI im vergangenen Jahr in einer anderen Sache verdeckt ermittelte. Dabei habe der CEO eines auf Abschiebungen spezialisierten Unternehmens den FBI-Agenten angeboten, Homan eine Million US-Dollar zu bezahlen, wenn er ihm dabei helfe, an lukrative Regierungsaufträge zu kommen. Die Undercover-Ermittler hätten daraufhin die Übergabe der 50’000 US-Dollar initiiert, haben Investigativ-Journalisten von «MSNBC» herausgefunden. Sie berufen sich dabei auf anonyme Quellen sowie ein Regierungsdokument, in dem der Fall aktenkundig ist.

Trump-Regierung stellt Ermittlungen ein

Nach der Geldübergabe hat das US-Justizministerium in den letzten Monaten der Biden-Administration Ermittlungen wegen Bestechlichkeit gegen Homan eingeleitet, die aber nach dem Wechsel im Weissen Haus eingestellt worden sind.

«Beunruhigende Tendenzen». Quo vadis, Amerika?

«Beunruhigende Tendenzen»Quo vadis, Amerika?

Offiziell heisst es nun aus der Behörde, man habe Zweifel, dass Tom Homan vor Gericht überhaupt irgendwelches Fehlverhalten nachgewiesen werden könne. Homan habe zum Zeitpunkt der verdeckten Operation schliesslich kein offizielles Regierungsamt bekleidet.

Aus dem Weissen Haus heisst es, die Untersuchungen gegen Homan seien «politisch motiviert» gewesen. Sprecherin Abigail Jackson sagte, die Ermittlungen seien «ein weiteres Beispiel dafür, wie das Justizministerium unter Biden seine Ressourcen einsetzte, um Verbündete von Präsident Trump ins Visier zu nehmen, anstatt echte Kriminelle und die Millionen illegaler Einwanderer zu verfolgen, die unser Land überschwemmt haben.»

Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde erschiesst Mann bei Festnahme

Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde erschiesst Mann bei Festnahme

Das Ministerium sprach von «angemessener Gewaltanwendung». Der Erschossene sei in der Vergangenheit durch rücksichtsloses Fahren aufgefallen.

13.09.2025

Mehr zum Thema

USA unter Donald Trump. Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück +++ Donald Trump will vor der UNO sprechen

USA unter Donald TrumpLate-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück +++ Donald Trump will vor der UNO sprechen

US-Präsident droht Gouverneur. «Verhafte mich, du harter Typ»: Machtkampf zwischen Trump und Newsom eskaliert

US-Präsident droht Gouverneur«Verhafte mich, du harter Typ»: Machtkampf zwischen Trump und Newsom eskaliert

USA. Migrant bei Kontrolle gestorben – Chicago fordert Aufklärung

USAMigrant bei Kontrolle gestorben – Chicago fordert Aufklärung

Meistgelesen

Trumps «Border Czar» bei heimlicher Geldübergabe gefilmt
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück +++ Donald Trump will vor der UNO sprechen
Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí triumphieren
Epstein-Affäre kostet Prinz Andrews Ex-Frau «Fergie» gleich mehrere Jobs
Roger Federer kündigt sein Comeback an