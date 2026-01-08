Nato-Chef Rutte bei einem Besuch bei US-Präsident Trump im Weissen Haus. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa

Trumps Äusserungen mit Blick auf Grönland könnten sogar die Existenz des internationalen Militärbündnisses Nato gefährden. Experten warnen, dass am Ende Russland und China von dem internen Streit profitieren könnten.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump fordern auch die Nato heraus und gefährden womöglich die Existenz des Militärbündnisses.

Im schlimmsten Fall droht ein bewaffneter Konflikt zwischen zwei Nato-Mitgliedern - ein laut Experten «unwahrscheinliches, folgenschweres Ereignis, sollte es eintreten».

Von dem Nato-internen Konflikt könnten Experten zufolge vor allem China und Russland profitieren. Mehr anzeigen

Mit seinen Drohungen gegen Grönland hat US-Präsident Donald Trump das internationale Militärbündnis Nato vor eine neue Herausforderung gestellt, die womöglich sogar ihre Existenz gefährdet. Die Allianz, die dazu gedacht ist, Bedrohungen von aussen abzuwehren, könnte es jetzt mit einer bewaffneten Konfrontation zwischen Bündnispartnern zu tun bekommen, in die ihr mächtigstes Mitglied, die USA, verwickelt ist.

Das Weisse Haus hat mitgeteilt, dass die Trump-Regierung Optionen abwäge, um die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. Die strategisch gelegene, rohstoffreiche Insel ist ein halbautonomes Gebiet von Dänemark, einem anderen Nato-Mitgliedsland.

Die Nato wurde 1949 mit dem Ziel gegründet, der Bedrohung für die Sicherheit Europas durch die Sowjetunion im Kalten Krieg entgegenzutreten. Die Nato konzentriert sich normalerweise auf Drohungen aus Russland oder von internationalen Terrorgruppen. Ohne die Führung durch die USA und deren militärische Macht wäre die Nato funktionsunfähig. Trump hat die Zukunft des Bündnisses jetzt mit seinen Drohungen aufs Spiel gesetzt.

Ein interner Militärkonflikt ist nicht vorgesehen

Die Nato, das weltweit grösste Sicherheitsbündnis, verfolgt im Prinzip einen Leitspruch, wie den der «Drei Musketiere»: «Einer für alle und alle für einen.» So versprechen die Nato-Mitglieder: Sobald eines von ihnen angegriffen wird, gibt es eine Reaktion von allen anderen Mitgliedern. Die Sicherheitsgarantie ist im Artikel 5 des Nato-Gründungsvertrags verankert und hat dazu beigetragen, dass Russland keine Vorstösse in Gebiet unternommen hat, das Teil der Nato ist.

Doch wenn ein Nato-Mitglied ein anderes angreift, ist es mit der Wirkung von Artikel 5 vorbei. Die Nato-Verbündeten und Nachbarn Griechenland und Türkei fallen seit Jahrzehnten dadurch auf, dass sie das Militär des jeweils anderen belästigen und über Grenzen streiten. Doch interne Auseinandersetzungen sind noch nie eine so grosse Gefahr für die Einheit der Nato geworden, wie es eine Einnahme Grönlands durch die USA wäre.

Trump warnte die anderen Nato-Mitglieder am Mittwoch vor den angeblichen Folgen eines Austritts der USA aus dem Bündnis: «Russland und China haben null Angst vor der Nato ohne die Vereinigten Staaten», schrieb er in Grossbuchstaben in einem Post in den sozialen Medien. Doch fügte er hinzu: «Wir werden immer für die Nato da sein, selbst wenn sie nicht für uns da sein wird.»

Drohungen gegen Grönland erreichen neues Level

Das Weisse Haus verschärfte am Dienstag seine Drohungen gegen Grönland. Es gab eine offizielle Stellungnahme heraus, in der es hiess, die Insel sei «eine Priorität für die nationale Sicherheit». Zudem weigerte sich die Trump-Regierung, den Einsatz militärischer Gewalt auszuschliessen.

«Der Präsident und sein Team besprechen eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige aussenpolitische Ziel zu verfolgen, und natürlich ist die Verwendung des US-Militärs immer eine Option, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung steht», hiess es in der Stellungnahme.

Streit um Grönland: US-Regierung droht Dänen mit Militäreinsatz Washington, 07.01.2026: Im Streit mit Dänemark über Grönland erhöht die US-Regierung den Druck und droht mit einem Militäreinsatz. «Der Präsident und sein Team erörtern eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige aussenpolitische Ziel zu erreichen, und selbstverständlich steht dem Oberbefehlshaber der Einsatz des US-Militärs jederzeit als Option zur Verfügung», teilt Regierungssprecherin Karoline Leavitt mit. Konkreter wird sie nicht. Trump hatte bereits 2019 in seiner ersten Amtszeit einen Besitzanspruch auf Grönland geäussert. Die Dänen hatten zunächst an einen Scherz geglaubt. Seitdem hat der US-Präsident seine Ansprüche mehrfach erneuert und dabei auch militärische Gewalt nicht ausgeschlossen, um Grönland unter seine Kontrolle zu bringen. Er begründet dies mit der nationalen Sicherheitspriorität der Vereinigten Staaten. 08.01.2026

Der Nato-Experte Ian Lesser von der Denkfabrik German Marshall Fund of the United States nannte die Erklärung des Weissen Hauses «sehr verblüffend». «Es wäre ein unwahrscheinliches, folgenschweres Ereignis, sollte es eintreten. Doch die Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert und daher wird es schwieriger, das einfach als Gepolter aus dem Weissen Haus abzutun», sagte er.

Erklärung folgte auf Solidaritätsbekundung europäischer Staaten

Die Stellungnahme aus Washington folgte auf eine Solidaritätsbekundung der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Grossbritanniens, Frankreichs, Italiens, Polens und Spaniens, die gemeinsam mit Dänemark die Souveränität Grönlands verteidigten. «Es liegt an Dänemark und Grönland, und nur ihnen, über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom Dienstag. Auch Kanada, das vor der Westküste Grönlands liegt, äusserte seine Unterstützung.

Die Nato-Führung selbst zögert bislang, eine Stellungnahme abzugeben, die ihr wichtigstes Mitglied verärgern könnte. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gibt aber zu bedenken, dass man die Drohung der USA ernst nehmen müsse, vor allem nachdem Trump bei einem nächtlichen Angriff auf Venezuela den Staatschef Nicolás Maduro gefangen nehmen liess. Frederiksen sagt, jeder Versuch der USA, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, könnte das Ende der Nato bedeuten.

Auf die Frage, ob Frederiksen recht habe, wonach ein US-Angriff auf ein anderes Nato-Land die Einstellung des Bündnisses bedeute, verlautete aus der Nato, die Allianz «spekuliert nicht über Hypothesen». Eine Quelle, die anonym bleiben wollte, verwies stattdessen auf die strategische Bedeutung Grönlands. «Die Arktis ist eine wichtige Region für unsere kollektive Sicherheit und die Nato hat ein klares Interesse an dem Erhalt der Sicherheit, Stabilität und Zusammenarbeit im hohen Norden. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die gesamte Allianz geschützt ist.»

Trumps Drohungen lenken von Bemühungen um Frieden in der Ukraine ab

Trumps Orientierung in Richtung Grönland droht, die Nato zu einer Zeit zu destabilisieren, zu der die von den USA angeführten Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine wichtige Phase erreicht haben. Dadurch lenkt er die Mitglieder der Nato von Anstrengungen ab, die Ukraine zu unterstützen und dem Land Sicherheitsgarantien zu geben.

Die Glaubwürdigkeit der Nato stehe auf dem Spiel, sagte die Analystin Maria Martisiute von der Denkfabrik European Policy Center. Wenn ein führendes Nato-Mitglied ein anderes untergrabe, schade das «dem Zusammenhalt und der Glaubwürdigkeit der Nato und es dient nur unseren Gegnern wie Russland und China», sagte Martisiute.

Spannungen nach Zugeständnissen an Trump

Noch im vergangenen Sommer hatten sich die Nato-Staats- und Regierungschefs hinter Trumps Forderung gestellt, ihre Verteidigungsausgaben anzuheben. Mit Ausnahme Spaniens stimmten sie zu, innerhalb eines Jahrzehnts so viel pro Kopf für die Verteidigung auszugeben wie die USA.

Kurz vor Weihnachten lobte Nato-Generalsekretär Mark Rutte Trump als Retter: «Ich glaube grundsätzlich, dass die Nato dank Donald J. Trump stärker ist, als sie es jemals war», sagte Rutte dem BBC-Radio. «Die Nato war seit dem Fall der Berliner Mauer noch nie so stark wie jetzt.»

Doch in einer Ansprache zum Ende des Jahres warnte Rutte vor weiteren Angriffen Russlands innerhalb Europas in wenigen Jahren, sollte Moskau in der Ukraine gewinnen. «Der Konflikt steht vor unserer Tür», sagte der niederländische Ex-Ministerpräsident Rutte. «Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht und wir müssen auf das Ausmass von Krieg vorbereitet sein, das unsere Grosseltern oder Urgrosseltern erlitten haben.»

Der Nato-Experte Lesser sagte, man könne den Sieg Trumps bei den Verteidigungsausgaben nur schwer mit seinen Plänen für Grönland in Einklang bringen. «Was hilft es, die Fähigkeiten der Nato wiederbelebt zu haben, wenn sie keine funktionsfähige politische Allianz mehr ist?», fragte er. Wenn es zu dem Zerfall der Nato komme, dürften sich zwei Regierungen freuen: «Es ist ein Geschenk an Moskau und es ist ein Geschenk an Peking.»

