Die USA versuchen mit verschiedenen Mitteln, einen Machtwechsel in Venezuela zu erreichen. Aber Präsident Nicolás Maduro sitzt fest im Sattel. Seine Strategie aus Zuckerbrot und Peitsche ist schwer zu knacken.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro beschwört seit Monaten den Widerstand gegen die USA. Er singt «Imagine» von John Lennon, tanzt auf der Bühne zu einem Remix seines Slogans «No War, Yes Peace» und präsentiert sich seinen Landsleuten als Bewahrer des Friedens.

Und tatsächlich ist es den USA trotz militärischer Drohgebärden bisher nicht gelungen, seinen inneren Zirkel zu spalten und Überläufer auf ihre Seite zu ziehen.

Maduros Machterhalt funktioniert durch ein System, das illoyale Partner hart bestraft und umgekehrt regierungstreuen Ministern, Richtern, Militärchefs und anderen ermöglicht, sich zu bereichern.

Loyalität vs. Bestrafung

Die Bewegung, die Maduro vom verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez übernommen hat, besitze eine «bemerkenswerte Fähigkeit: die Fähigkeit zum Zusammenhalt im Angesicht externen Drucks», sagt der Venezuela-Experte Ronal Rodríguez von der kolumbianischen Universidad del Rosario. «Wenn Druck aus dem Ausland kommt, gelingt es ihnen, sich zu vereinen, zu verteidigen und selbst zu schützen.»

Das Prinzip aus «Loyalität oder Strafe» wird getragen von staatlichen Korruptionsnetzwerken. Die Politik verhinderte frühere Versuche, Maduro zu entmachten, und half ihm und seinen engen Verbündeten, wirtschaftliche Sanktionen zu umgehen und trotz einer krachenden Wahlniederlage den Sieg für sich zu beanspruchen.

Folter und Gefängnis können Teil dieser Bestrafung sein, die für mutmasslich abtrünnige Militärs in der Regel besonders harsch ausfällt, wie Rodríguez erklärt. Der autoritär regierende Maduro sichert sich damit die Kontrolle über die Streitkräfte, die er für den Transport von Drogen, Öl, Wildtieren und anderen Gütern einsetzt.

Treu ergebene Streitkräfte

«Das hat sich als sehr effektives Werkzeug erwiesen, weil es dem Chavismus immer gelungen ist, Akteure, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auflehnen wollen, zu eliminieren», sagt Rodríguez.

Die von Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado geführte venezolanische Opposition setzte auf die Hilfe des Militärs zur Absetzung Maduros, nachdem glaubhafte Beweise dessen Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2024 belegt hatten.

Doch Verteidigungsminister Vladimir Padrino López und andere militärische Führer hielten zu Maduro – wie bereits 2019 während einer Rebellion von Soldaten, die den Oppositionsführer Juan Guaidó unterstützen. Diesen hatte US-Präsident Donald Trump damals in seiner ersten Amtszeit als rechtmässigen Präsidenten Venezuelas anerkannt.

Angriffe auf mutmassliche Drogentransporte

Seit seiner Rückkehr ins Amt erhöhte Trump den Druck auf Maduro. Unter anderem verdoppelte er die Belohnung für Hinweise, die zu dessen Festnahme wegen Drogenvergehen führen, auf 50 Millionen Dollar.

In einer Anklageschrift aus dem Jahr 2020 wurde Maduro vorgeworfen, ein Drogenkartell mit dem Namen Cartel de los Soles zu führen, das das US-Aussenministerium nun als ausländische Terrororganisation einstufte. Maduro weist die Anschuldigungen zurück.

Gemüse wird am 4. Dezember auf einem Markt in Maracaibo angeboten. KEYSTONE

Am vergangenen Wochenende erklärte Trump den Luftraum über dem südamerikanischen Land für geschlossen. Die Maduro-Regierung reagierte empört und sprach von einem Angriff auf die nationale Souveränität.

Anfang September hatte das US-Militär begonnen, in der Karibik und im östlichen Pazifik Boote mit mutmasslichen Drogen an Bord zu sprengen. Dabei wurden mehr als 80 Menschen getötet. Viele, darunter auch Maduro selbst, sehen das Vorgehen der USA als Versuch, den Präsidenten zu entmachten.

«Das Letzte, was wir sind, sind Verräter»

Zwei Wochen nach dem ersten Angriff auf Boote versuchten die USA zudem, Maduros Piloten Bitner Villegas abzuwerben, um den venezolanischen Präsidenten festzunehmen und auszuliefern – ohne Erfolg.

«Wir Venezolaner sind aus einem anderen Holz geschnitzt», schrieb Villegas, Mitglied der Ehrengarde des Präsidenten, an einen pensionierten US-Offizier, der ihn rekrutieren wollte. «Das Letzte, was wir sind, sind Verräter.»

Aus Sicht des Venezuela-Experten David Smilde von der Tulane University in den USA hat die Strategie des Weissen Hauses insgesamt wenig Erfolgschancen. «Das ist genau das, was sie eint», sagt er über die Stationierung von US-Truppen.

Dramatische Krise

Und weiter: «Sie reden zwar auch über die Belohnung von 50 Millionen Dollar, aber welcher vernünftige Militäroffizier würde der US-Regierung vertrauen? Und allgemeiner gesagt: Wenn die gesamte Operation auf der Prämisse basiert, dass die venezolanischen Streitkräfte ein Drogenkartell sind, welche Motivation könnten sie dann haben, sich gegen Maduro zu wenden und an einem Regimewechsel mitzuwirken?»

Menschen verkaufen ihr Hab und Gut auf einem Markt in Maracaibo. KEYSTONE

Maduros gesamte Präsidentschaft war bisher geprägt von einer politischen und wirtschaftlichen Krise, die Millionen Menschen in die Armut gestürzt und mehr als 7,7 Millionen ins Ausland getrieben hat. Der Rückhalt für die Regierungspartei liess im ganzen Land nach.

Bei anderen wie Zenaida Quintero ist die Loyalität zum Präsidenten trotz der Krise ungebrochen. Wie Chávez werde auch Maduro seine Anhänger nie im Stich lassen, sagt die 60-jährige Hausmeisterin einer Schule: «Ich vertraue ihm. Wir müssen geschlossen bleiben. Wir müssen uns verteidigen.»