Trumps Eisbrecher aus Helsinki – ein Milliardenauftrag mit geopolitischem Risiko

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grönland hat das Spiel verändert Trumps Eisbrecher aus Helsinki – ein Milliardenauftrag mit geopolitischem Risiko

Christian Thumshirn

9.2.2026

Grönland hat das Spiel verändert – Trumps Eisbrecher aus Helsinki – ein Milliardenauftrag mit geopolitischem Risiko

Grönland hat das Spiel verändert – Trumps Eisbrecher aus Helsinki – ein Milliardenauftrag mit geopolitischem Risiko

Nach Trumps Grönland-Gelüsten wird klar: Auch vermeintlich technische Deals wie der Bau von Eisbrechern sind Teil eines grösseren Machtspiels. Finnland liefert – und wird damit zum Spielball in einer neu entflammten Arktis-Konfrontation.

06.02.2026

Nach Trumps Grönland-Gelüsten wird klar: Auch vermeintlich technische Deals wie der Bau von Eisbrechern sind Teil eines grösseren Machtspiels. Finnland liefert – und wird damit zum strategischen Spielball in einer neu entflammten Arktis-Konfrontation.

Christian Thumshirn

09.02.2026, 04:30

09.02.2026, 04:31

Im Oktober 2025 bestellt US-Präsident Donald Trump elf neue Eisbrecher – entworfen und gefertigt in Finnland. Was wie ein technisches Infrastrukturprojekt klingt, hat weitreichende politische Folgen: Der Deal markiert den Beginn einer neuen Arktis-Strategie.

Die Arktis wird zum geopolitischen Schauplatz

Seit Trump mit der Annexion Grönlands liebäugelte und die NATO herausforderte, wird deutlich: In der Arktis geht es längst nicht mehr nur um Versorgung und Forschung. Es geht um Einflusszonen, Rohstoffe – und um geopolitische Präsenz. Europas Werften, allen voran Finnland, geraten dabei ins Spannungsfeld zwischen strategischer Partnerschaft und politischer Vereinnahmung.

Europas Balanceakt im Eis

Während Kanada versucht, seine Eisbrechertechnik als diplomatischen Hebel zu nutzen, bleibt Finnland offiziell zurückhaltend. Doch jeder neue Eisbrecher stärkt Trumps Arktis-Agenda – und macht Europa zum Zulieferer einer US-Strategie.

Wo endet technologische Partnerschaft – und wo beginnt geopolitische Vereinnahmung? – Der Videoexplainer zeigt, warum der Bau von Eisbrechern plötzlich zur Gratwanderung wird.

Video aus dem Ressort

Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Seit 80 Jahren herrscht in Westeuropa Frieden, doch diese Ägide könnte ausgerechnet in der neutralen Schweiz ihr Ende finden. Donald Trumps Besuch beim WEF würde in die Geschichtsbücher eingehen. Warum der Besuch in Davos so heikel ist, erfährst du im Video.

19.01.2026

Mehr zum Thema

Streit um Grönland. Nato startet Planung für Arktis-Mission «Arctic Sentry»

Streit um GrönlandNato startet Planung für Arktis-Mission «Arctic Sentry»

Nach Trumps Kehrtwende. Jetzt verhandeln die USA mit Grönland und Dänemark

Nach Trumps KehrtwendeJetzt verhandeln die USA mit Grönland und Dänemark

Dänemark. Rubio: Prozess für Lösung im Grönland-Konflikt beginnt

DänemarkRubio: Prozess für Lösung im Grönland-Konflikt beginnt

Meistgelesen

Nicht nur USA: Bad Bunny liefert Hommage an Länder Amerikas – Trump regt sich auf
Wie ein Verein die Skischullager retten wollte – und so einen urschweizerischen Wunsch
«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»
Epstein-Skandal: Republikaner fordert Rücktritt von US-Minister – norwegische Botschafterin legt Amt nieder
Trumps Eisbrecher aus Helsinki – ein Milliardenauftrag mit geopolitischem Risiko