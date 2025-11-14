Kai Trump lief es nicht nach Wunsch. KEYSTONE

Die 18-jährige Kai Trump hat beim ersten Start auf der Profi-Tour einen harten Tag erwischt. Die Enkelin von US-Präsident Donald Trump spielte in Florida eine 83er-Runde – und fand sich am Ende des Feldes wieder.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kai Trump startet mit einer 83er-Runde ins LPGA-Turnier «The Annika» in Florida und liegt 13 Schläge über Par.

Die Enkelin von US-Präsident Donald Trump zeigt sich selbstkritisch, aber gefasst.

Mutter Vanessa Trump ist mit Golf-Legende Tiger Woods liiert, der ihr den Rat gab, das Spiel zu geniessen. Mehr anzeigen

Beim LPGA-Turnier «The Annika» in Belleair im Grossraum Tampa ist Kai Trump am Donnerstag mit viel Aufmerksamkeit, aber wenig Erfolg gestartet. Die 18-Jährige, Enkelin von US-Präsident Donald Trump, eröffnete ihr erstes Profievent mit einer 83er-Runde – und fand sich damit klar auf dem letzten Rang wieder.

Auf dem Par-70-Kurs des Pelican Golf Club bedeutete ihr Resultat 13 Schläge über Par. Trump lag damit vier Schläge hinter der Zweitletzten; an der Spitze setzte sich die Südkoreanerin Haeran Ryu mit einer Runde 19 Schläge unter Kai Trump ab. Aus Schweizer Sicht lief es deutlich besser: Morgane Métraux und Albane Valenzuela beendeten den Tag jeweils zwei Schläge unter Par und teilten Rang acht.

Kai Trump hits a massive birdie on a Par 3 in her LPGA Debut 🔥👇🏼



This is for all the people that said she only got in because of her last name



She can play! pic.twitter.com/pPDprCCHN5 — TONY™ (@TONYxTWO) November 13, 2025

Die US-Amerikanerin, die noch die High School besucht und dank eines Sponsors am Turnier teilnehmen kann, sprach nach der Runde offen über ihre Schwierigkeiten. «Ich war eindeutig nervöser als erwartet», sagte sie. Gleich auf den ersten vier Bahnen musste sie vier Bogeys hinnehmen. Trotz des Resultats sah sie Positives: «I hit a lot of good shots just to the wrong spots.»

Grossvater Trump war nicht selbst vor Ort

Dass es für den Cut nach zwei Tagen reichen könnte, erscheint angesichts des Rückstands unwahrscheinlich.

Golf hat in der Familie Trump Tradition – und prominente Vorbilder gibt es gleich doppelt. Neben ihrem Grossvater, mit dem sie «einige enge Matches» gespielt habe, ist seit dem Frühling auch Tiger Woods Teil ihres Umfelds: Ihre Mutter Vanessa Trump ist mit dem Golfstar liiert. Woods habe ihr geraten, unbeschwert in die Runde zu gehen: «Er sagte, ich solle Spass haben und was auch immer passiert, passiert eben.»

Bei allem familiären Bezug zum Sport zeigte Kai Trump Verständnis dafür, dass der Präsident nicht persönlich vor Ort sein konnte. «Er regiert gerade die Welt und ist also ein bisschen beschäftigt».