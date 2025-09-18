  1. Privatkunden
Pressekonferenz im Liveticker Briten kaufen 12 Atomreaktoren in den USA +++ Abkommen über 340 Milliarden Dollar

Von Philipp Dahm

18.9.2025

Nachdem die britischen Royals Trump mit Pauken und Trompeten empfangen haben, trifft der US-Präsident Premier Keir Starmer, um über Politik zu reden. Seine finale Pressekonferenz vor dem Rückflug kannst du hier im Liveticker verfolgen.

Von Philipp Dahm

18.09.2025, 16:12

18.09.2025, 16:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump und Keir Starmer sollen gegen 14.15 MESZ eine gemeinsame Pressekonferenz geben.
  • Anschliessend wird Donald Trump seinen Staatsbesuch in Grossbritannien beenden und in die USA zurückfliegen.
  • Trump und Starmer haben einen Tech Prosperity Deal unterschrieben, der 340 Milliarden Dollar schwer sein soll
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 16.15 Uhr

    Ukraine und Nahost

    Der neue Deal breche alle Rekorde, wiederholt Starmer. Jets und U-Boote wolle man zusammen bauen – und neue Verteidigungstechnologie entwickeln. 

    Washington und London wollen daran arbeiten, den Krieg in Nahost und der Ukraine zu lösen. Putin habe zuletzt sein wahres Gesicht gezeigt, Zivilisten getötet und den Nato-Luftraum verletzt. Man habe darüber gesprochen, den Druck aus Moskau zu erhöhen.

  • 16.12 Uhr

    Beginn der Pressekonferenz

    Die «special relationship» ist erneuert, frohlockt Starmer: «Diese Tech-Partnerschaft hat die Kraft, Leben zu verändern», tönt der Premier. Auch die Demokratie würde dadurch gestärkt. Das bleibt abzuwarten.

  • 16 Uhr

    Gleich geht's los

    Offensichtlich stellen sich Keir Starmer und Donald Trump gleich nochmal der Presse, um ihren Tech Prosperity Deal zu feiern.

  • 15.51 Uhr

    Heureka!

    Da geht doch noch was!

  • 15.36 Uhr

    Flugeinlage statt Fragestunde

    Das Quartett sieht nun Fallschirmspringer vom Himmel fallen, die leuchtenden Rauch und Fahnen hinter sich herziehen. Es scheint, als würden wir nicht in den Genuss der britischen Presse kommen, die Donald Trump mit scharfen Fragen zum Schwitzen bringt. Nach der Landung zieht sich das Quartett wieder in den Landsitz zurück.

  • 15.31 Uhr

    What's going on?

    Mitglieder der US-Delegation verlassen den Landsitz des Premiers. Zu sehen sind Marco Rubio, Stephen Miller und Karoline Leavitt. Geht es hier nochmal weiter? Dar die Presse Trump und Starmer noch befragen?

    Nun treten Keir und Victoria Starmer vor die Tür: Donald und Melania Trump folgen ihnen. Die vier posieren vor Starmers Landsitz für die Fotografen, die in einiger Entfernung stehen.

  • 15.19 Uhr

    Handelsabkommen über 340 Milliarden Dollar

    Das Handelsabkommen zwischen Washington und London soll 340 Milliarden Dollar umfassen, fasst das «Time»-Magazin zusammen. US-Firmen würden 204 Milliarden in das Vereinigte Königreich investieren. Davon gingen alleine 90 Milliarden auf das Konto der Investmentfirma Blackstone, die das Geld innert zehn Jahren ausgeben soll.

  • 14.49 Uhr

    Update (uf än Art)

    Andere «Livestreams» zeigen entweder Bilder des schon gelaufenen Teils der Pressekonferenz – oder schreiben: «Further live coverage is expected». Es heisst also vorerst: abwarten.

  • 14.36 Uhr

    Stream unterbrochen

    Gerade als die Fragerunde für die Presse beginnt, reisst der Livestream ab. Update folgt.

  • 14.35 Uhr

    Das Dokument wird unterzeichnet

  • 14.31 Uhr

    Bekannte Töne

    Trump wirft mit Zahlen um sich: 17 Billionen Dollar würden in den USA investiert, Billionen kämen durch die Zölle rein. «Niemand kann Zölle richtig machen. Nur wir können Zölle machen.» Regulierungen? Ja, aber nur vernünftige. «Wir haben Regulierungen abgeschafft auf einem Niveau, das nie zuvor gesehen wurde.» Die US-Wirtschaft brummt, alle wollen in die USA kommen, erzählt Trump weiter.

    Im Westen nichts Neues.

  • 14.27 Uhr

    Briten kaufen 12 US-Atomreaktoren

    Die neue Partnerschaft umfasse die Wirtschaft und die Wissenschaft. «KI erobert die Welt», weiss Trump. Für 50 Milliarden Dollar kauft Grossbritannien zwölf modulare Atomreaktoren zur Energie-Erzeugung. Diese sei für die KI-Revolution notwendig.

  • 14.24 Uhr

    Trump zufrieden

    «Du bist der Beste der Welt», gibt Trump Starmer die Blumen zurück und schwärmt von seiner Staatsvisite. Natürlich erwähnt der Amtsinhaber, dass er der erste sei, der zweimal von den Royals empfange worden ist. Man hab in die «anglo-amerikanische Allianz» investiert. «Es gibt keine Partnerschaft in der Welt, die natürlicher ist.»

  • t14.22 Uhr

    Starmer verkündet Mega-Deal

    Trump werde eine Rekord-Investition verkünden: 15'000 neue Jobs würden entstehen. Rekorde würden gebrochen. Die britische Wirtschaft habe sicher nicht die Grösse derjenigen der USA, sagt Starmer. Der lächelt.

    Aber Grossbritannien habe die besten Universitäten und Nobelpreise – abseits der USA, fügt der Premier eilig an. Man habe hart verhandelt, aber viel erreicht. Es sei ein Test der «speziellen Beziehung», den man bestanden habe – mit dem Abschluss des Tech Prosperity Deal.

    Das Abkommen beinhalte auch Zusammenarbeit beim Thema Nuklear-Energie: Zwölf neue Atomreaktoren sollen entstehen.

  • 14.15 Uhr

    Beginn der Pressekonferenz

    «Sie sind unter Freunden», läutet Keir Starmer die Pressekonferenz ein. Sie seien «Anführer, die sich respektieren», sagt er Donald Trump.

  • 12.20 Uhr

    Trump auf Starmers Landsitz bei London gelandet

    US-Präsident Donald Trump ist auf dem Landsitz des britischen Premierministers Keir Starmer eingetroffen.

    Der Hubschrauber mit Trump landete heute in Chequers nordwestlich von London. Anschliessend wurde der Präsident in das Gebäude gebracht.

    Victoria und Keir Starmer mit Donald Trump.
    Victoria und Keir Starmer mit Donald Trump.
    KEYSTONE

    Auf der Tagesordnung seiner Gespräche mit Starmer stehen Handel und geopolitische Fragen. Für den weiteren Verlauf des Tages war eine Pressekonferenz geplant.

    Trump kam aus Windsor, wo er am Mittwoch Gast bei König Charles III. und Königin Camilla war. Zum Abschied am Morgen nannte Trump den Monarchen einen grossartigen Gentleman und König.

    • Mehr anzeigen

