Konkurrenz zur UN? Sitz in Trumps «Friedensrat» kostet eine Milliarde US-Dollar

dpa

18.1.2026 - 20:41

Baut Trump an einer Alternative zur UN? (Archivbild)
Baut Trump an einer Alternative zur UN? (Archivbild)
dpa

Trumps «Friedensrat» soll eigentlich den Übergang im Gazastreifen überwachen. Nun gibt es weitergehende Pläne. Mitglieder müssen eine Milliardensumme beisteuern, wenn sie dabei sein wollen.

,

DPA, Redaktion blue News

18.01.2026, 20:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der von US-Präsident Donald Trump geplante «Friedensrat» soll gegen eine Zahlung von einer Milliarde US-Dollar Staaten einen Sitz ermöglichen und unter seiner Führung stehen.
  • Laut Charta-Entwurf will die US-Regierung den Rat als globales Krisen- und Friedensgremium etablieren, was Kritiker als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen sehen.
  • Ursprünglich ist der Rat Teil von Trumps Gaza-Friedensplan, soll sich aber künftig um Krisen und Konflikte rund um den Globus kümmern.
Mehr anzeigen

Im neu geschaffenen «Friedensrat» von US-Präsident Donald Trump können sich Staaten einen Sitz sichern, wenn sie innerhalb eines Jahres eine Milliarde US-Dollar zum Etat beisteuern. Dies geht aus dem Entwurf der Charta hervor, über den mehrere Medien berichteten und dessen vollständigen Text die «Times of Israel» veröffentlichte. 

Aus den 13 Kapiteln geht zudem hervor, dass die US-Regierung das Mandat des Rats stark erweitern möchte – über den bisherigen Fokus auf die Befriedung und den Wiederaufbau des Gazastreifens hinaus. Der Rat soll sich demnach um Krisen und Konflikte rund um den Globus kümmern.

Kritiker sprechen daher schon von einer möglichen Konkurrenz zu den Vereinten Nationen, die Trump immer wieder als dysfunktional kritisiert. Diese Kritik klingt auch in der Präambel an. Dort wird festgestellt, dauerhafter Frieden erfordere «pragmatisches Urteilsvermögen, vernünftige Lösungen und den Mut, von Ansätzen und Institutionen abzuweichen, die allzu oft gescheitert sind». Ziel sei ein «agileres und effektiveres» internationales Gremium zur Friedensförderung.

Einladungen an erste Staats- und Regierungschefs

Dem bisherigen Konzept zufolge soll sich der Rat auf den Gaza-Konflikt konzentrieren. Das Gremium gehört zur zweiten Phase von Trumps Friedensplan für den Gazastreifen, die ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas vorsieht, was diese ablehnt. Das Gremium soll die neue Übergangsregierung des Küstenstreifens beaufsichtigen.

Mehrere Staats- und Regierungschefs sind nach eigenen Angaben jüngst von Trump eingeladen worden, am sogenannten Friedensrat mitzuwirken. Einladungen erhielten demnach etwa der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi, Argentiniens Präsident Javier Milei und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban.

«Schande über Leute wie Sie». Trumps Sprecherin startet vor laufenden Kameras Hass-Tirade

«Schande über Leute wie Sie»Trumps Sprecherin startet vor laufenden Kameras Hass-Tirade

In dem Entwurf der Charta ist festgelegt, dass Trump den Vorsitz führt und dass nur von ihm eingeladene Staats- und Regierungschefs Mitglieder sein können. Die reguläre Mitgliedschaft endet demnach nach drei Jahren – es sei denn, Länder zahlen eine Milliarde US-Dollar in den Etat des Rats ein.

Änderungen an dem Dokument können demnach mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitglieder beschlossen werden, mit zusätzlicher Bestätigung des Vorsitzenden. Weiter heisst es, der Friedensrat löse sich unter anderem zu dem Zeitpunkt auf, «den der Vorsitzende für notwendig oder angemessen hält».

Umsetzung von Gaza-Friedensplan geht in nächste Phase

Umsetzung von Gaza-Friedensplan geht in nächste Phase

Der Gaza-Friedensplan erreicht eine wichtige Etappe: Die USA verkünden am Donnerstag den Übergang in die zweite Phase. Diese sieht die Entwaffnung der Hamas und den Beginn des Wiederaufbaus vor.

18.01.2026

