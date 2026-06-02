Trumps Jubiläumsshow gerät weiter ins Wanken

Fabrice «Fab» Morvan vom ehemaligen Pop-Duo Milli Vanilli. (Archivbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Donald Trumps geplante Feier zum 250. Geburtstag der USA verliert einen weiteren Künstler. Fabrice «Fab» Morvan, Mitgründer des Popduos Milli Vanilli, hat seinen Auftritt abgesagt. Er erklärt, die Veranstaltung habe sich anders entwickelt als ursprünglich dargestellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Milli-Vanilli-Mitgründer Fab Morvan tritt nicht bei Trumps Jubiläumsveranstaltung «Freedom 250» auf.

Der Musiker erklärt, das Event entspreche nicht dem, wofür er ursprünglich zugesagt habe.

Bereits zuvor hatten mehrere Künstler ihre Teilnahme zurückgezogen. Mehr anzeigen

Die Probleme rund um Donald Trumps geplante Jubiläumsfeier zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten nehmen weiter zu. Nun hat auch Fabrice «Fab» Morvan seine Teilnahme an der Konzertreihe «Freedom 250» abgesagt.

In einem Interview mit CNN erklärte der Musiker, er habe ursprünglich zugesagt, um Menschen durch Musik zusammenzubringen. Seine Auftritte stünden für Gemeinschaft und Verbundenheit. Die Veranstaltung habe sich inzwischen jedoch in eine Richtung entwickelt, die nicht seinen Vorstellungen entspreche.

«Das ist nicht das, wofür ich unterschrieben habe», sagte Morvan.

Künstler wenden sich von der Veranstaltung ab

Morvan reiht sich damit in eine wachsende Liste von Musikern ein, die ihre Teilnahme zurückgezogen haben. Bereits zuvor hatten mehrere Acts erklärt, ihnen sei die Veranstaltung anders präsentiert worden.

Einige Musiker kritisierten, die Feier habe sich zu stark politisiert. Andere erklärten, sie hätten erst nach ihrer Zusage erfahren, wie eng die Veranstaltung mit Donald Trump verbunden sei.

Die Organisatoren weisen solche Vorwürfe zurück und betonen, die Feierlichkeiten seien überparteilich angelegt.

Trump wollte grosses Jubiläum

Mit der Konzertreihe soll das 250-jährige Bestehen der USA gefeiert werden. Geplant sind mehrere Veranstaltungen in Washington.

Statt patriotischer Feststimmung sorgen derzeit jedoch vor allem die prominenten Absagen für Schlagzeilen. Mit dem Rückzug von Morvan verliert das Event einen weiteren bekannten Namen – und die Debatte um die Veranstaltung erhält neue Nahrung.