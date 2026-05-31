Trump scheint die wirtschaftliche Lage seiner Wähler egal zu sein. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa

Viele amerikanische Wähler leiden unter der wirtschaftlichen Lage. Den Präsidenten scheint das Monate vor den Zwischenwahlen kaum zu interessieren. In der eigenen Partei bringt er weiter Kandidaten in Stellung, die sich vor allem durch Loyalität zu ihm auszeichnen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Trump hat die Republikaner völlig unter Kontrolle.

Doch bei seinen Wählern macht sich Unmut über die Wirtschaftspolitik und den Iran-Krieg breit.

Doch Trump scheint die finanziellen Sorgen seiner Landsleute nicht sehr ernst zu nehmen. Mehr anzeigen

Bei den aktuellen Vorwahlen der US-Republikaner könnte der Eindruck entstehen, Donald Trump sei auf einem Siegeszug. Zuletzt gewann der von ihm favorisierte Ken Paxton in Texas gegen den Senator John Cornyn. Das Ergebnis zeigt vor allem, dass die Republikaner fest in der Hand des Präsidenten sind. Doch genau das könnte für die Partei im Herbst zum Problem werden. Denn dann müssen sich die Kandidaten einer breiteren Wählerschaft stellen, die zunehmend unzufrieden ist.

Trumps Zickzackkurs in der Wirtschaftspolitik und die Folgen des anhaltenden Iran-Kriegs machen vielen Amerikanern inzwischen schwer zu schaffen. Doch der Milliardär im Weissen Haus scheint die finanziellen Sorgen seiner Landsleute nicht sehr ernst zu nehmen. Im Gegenteil: Immer wieder stösst er sie mit herablassenden Bemerkungen geradezu vor den Kopf – als hätten die Menschen ihre finanziellen Sorgen bloss erfunden.

Diese Herangehensweise betrachten auch Wahlkampfstrategen innerhalb der republikanischen Partei als fragwürdig. «Es wird ein harter Herbst, sofern sich die Dinge nicht noch auf dramatische Weise verändern», räumt der Trump-Berater David Urban ein. Der Präsident könne jetzt aber auch nicht überstürzt den Iran-Krieg beenden, nur um den Ölpreis wieder sinken zu lassen, betont er. «Nur wegen der Zwischenwahlen will man den Iranern nicht einen Sieg schenken.»

Trump verspricht besondere Wahlkampfhilfe

Paxton, der jetzt für Cornyns Sitz im Senat antreten wird, ist als Politiker umstritten. Auch innerhalb der Partei wird befürchtet, dass er als Kandidat in hohem Masse angreifbar sein wird. Nach Paxtons Vorwahlsieg über den langjährigen Senator Cornyn am Dienstagabend gab sich Trump trotzdem unbeeindruckt von jeglichen Zweifeln. «Ich werde ein paar schöne, grosse, herrliche Kundgebungen für Ken veranstalten. Texas, das wird lustig!», schrieb er in sozialen Medien – eine Ankündigung, die auch so verstanden werden könnte, dass sich Trump durchaus darüber im Klaren ist, dass Paxton zusätzliche Unterstützung benötigen wird, um das Rennen für die Republikaner zu gewinnen.

Die Lebenshaltungskosten sind in den USA gestiegen. Der Präsident hat dahingehende Bedenken der Amerikaner aber mehrfach als Falschmeldungen abgetan. Bei den Mehrkosten für Treibstoff – seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Preise um mehr als 50 Prozent gestiegen – handelt es sich laut seiner Darstellung bloss um «Peanuts». Zugleich hat er betont, in den Verhandlungen mit Teheran berücksichtige er nicht im Geringsten die persönlichen Finanzen der Amerikaner, sondern konzentriere sich allein darauf, das iranische Atomprogramm auszubremsen.

«Ich habe gar nichts unterschätzt», sagt Trump US-Präsident Donald Trump weist Vorwürfe zurück, die Widerstandsfähigkeit des Irans unterschätzt zu haben. 16.05.2026

Parallel dazu bedrängt Trump den Kongress, eine Milliarde Dollar (etwa 860 Millionen Euro) für einen neuen Ballsaal im Weissen Haus zur Verfügung zu stellen. Zudem fordert er 1,8 Milliarden Dollar für die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für angebliche Opfer der Justiz. Teile dieser Summe könnten auch an Personen gehen, die an der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 beteiligt waren.

Demokraten könnten profitieren

Vor diesem Hintergrund dürfte es für viele Republikaner, die bei den Zwischenwahlen im November auf Sitze im Senat oder im Repräsentantenhaus hoffen, schwieriger werden, die Wähler zu überzeugen. Die Mehrheit in den beiden Kammern des Kongresses behalte man, wenn man «eine Botschaft» habe – wenn man «sich mit den Themen befasst, über die sich die Wähler offensichtlich beklagen», sagt der republikanische Wahlkampfstratege und Trump-Kritiker Rick Tyler. «Die Regierung hat es vollkommen versäumt, dies zu tun.»

Für die Demokraten ist das natürlich eine Chance. Im Repräsentantenhaus hatten die Republikaner zu Beginn der zweiten Amtszeit Trumps eine Mehrheit von 220 zu 215 Sitzen. Obwohl Trump einige für seine Partei vorteilhafte Neuzuschnitte von Wahlkreisen durchsetzen konnte, geben sich die Demokraten zuversichtlich, in dieser Kammer im Herbst die Mehrheit übernehmen zu können.

Im Senat ist die bisherige Mehrheit der Republikaner mit 53 zu 47 etwas sicherer. Doch auch in dieser Kammer ist das Rennen offen. Und einige Republikaner werfen dem Präsidenten vor, dass er der eigenen Partei schade, indem er Kandidaten wie Paxton unterstütze. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Texas, der unter anderem wegen eines Skandals um Wertpapierbetrug und wegen Enthüllungen bezüglich ehelicher Untreue bekannt ist, wird bei manchen Wählern wohl einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, um sich gegen den demokratischen Kandidaten James Talarico durchzusetzen.

Frust in Reihen der Republikaner

Der demokratische Wahlkampfstratege Viet Shelton sagt, auch Trumps jüngster Fokus auf Neuzuschnitte von Wahlkreisen sei letztlich ein Zeichen dafür, dass die Republikaner verstanden hätten, wie gross die Gefahr sei. «Sie haben den Versuch aufgegeben, Wähler auf faire und ehrliche Art für sich zu gewinnen. Stattdessen sind sie dazu übergegangen, die Zwischenwahlen durch illegale Wahlkreisverschiebungen und Wählerunterdrückung zu manipulieren.»

Bei den Republikanern wächst der Frust – auch wenn dieser bisher meist nur hinter verschlossenen Türen geäussert wird. Kritisiert wird nicht nur der mangelnde Fokus auf die Wirtschaftslage in den USA, sondern auch ein Mangel an Transparenz hinsichtlich der geplanten Verwendung der trotz allem reichlich gefüllten Wahlkampfkassen. Allein die Lobbygruppe Maga Inc. verfügte Ende April über mehr als 356 Millionen Dollar. Eine Bitte um Stellungnahme zur Strategie des Präsidenten und zu seiner Zuversicht mit Blick auf die Zwischenwahlen liess das Weisse Haus unbeantwortet.

«Der Präsident hat sich für eine offensive Unterstützung von Kandidaten entschieden, die er für die besten Verfechter seiner Agenda hält und die ihm gegenüber loyal gewesen sind», sagt Chip Lake, ein langjähriger Wahlkampfstratege der Republikaner. «Und im heutigen Umfeld ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine Vorwahl zu gewinnen, wenn der Präsident gegen einen arbeitet.»