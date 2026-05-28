Trumps Mann siegt in Texas – und teilt prompt tief gegen «Sechs-Geschlechter-Jimmy» aus

Pyrrhussieg in der Vorwahl? Die Republikaner Ken Paxton (l.) und Donald Trump. (Archivbild) Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Der Vorgang zeigt, wie viel Macht Trump bei den Republikanern hat: Weil er in Texas Ken Paxton unterstützt, verliert der seit 24 Jahren amtierende Senator das Rennen um den Spitzenposten für die Wahl im Herbst. Doch Paxtons Sieg könnte für den Präsidenten und seine Partei teuer werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil Donald Trump ihn unterstützt hat, gewinnt Ken Paxton vor den Midterms im November die parteiinterne Vorwahl gegen den amtierenden Senator John Cornyn.

Spitznamen des Grauens: Paxton hat in seiner Siegesrede seinen demokratischen Widersacher James Talarico persönlich attackiert.

Weil es Amtsinhaber bei Senatoren-Wahlen einfacher haben und der Vorwahlkampf sehr schmutzig war, könnten die Republikaner für Paxtons Sieg bis zu 250 Millionen Dollar investieren müssen.

Die Frage ist auch, was Cornyn bis November macht: Geht er nun auf Konfrontation zu Trump, weil er nichts mehr zu verlieren hat? Mehr anzeigen

Seit fast einem Vierteljahrhundert hat John Cornyn als Senator aus Texas in Washington gedient, doch seine Ära ist nun zu Ende. Bei den Vorwahlen seiner Partei am 26. Mai muss sich der 74-jährige Herausforderer Ken Paxton geschlagen geben, den Donald Trump unterstützt hat.

Dabei hat auch Cornyn sich zum Präsidenten bekannt: Er warb bis zum Schluss damit, Trumps Politik zu «99,3 Prozent» mitgetragen zu haben. Allerdings hat er Trump 2023 vor dessen zweiter Kandidatur als Mann der Vergangenheit beschrieben – und Trump ist nachtragend.

Der Präsident hat sich lange mit einer Wahlempfehlung zurückgehalten: Erst eine Woche vor dem Urnengang seiner Partei entscheidet sich Trump für Paxton, obwohl der durch einige Skandale belastet ist. So musste er sich als Generalstaatsanwalt unter anderem einem Amtsenthebungsverfahren wegen Vorwürfen von Korruption und Amtsmissbrauch stellen.

Teuerste Vorwahl der US-Geschichte

Im vergangenen Jahr verliess ihn zudem seine Frau und warf ihm Untreue vor – nach 38 Jahren Ehe. Ein Umstand, der in Werbespots für Amtsinhaber Cornyn immer wieder ausgebreitet wurde – siehe unten. Der parteiinterne Wahlkampf in Texas war laut «New York Times» die «teuerste Vorwahl in der Geschichte der USA»: Cornyn habe allein 80 Millionen Dollar investiert.

Genützt hat es nichts: Cornyn erreicht am 26. Mai nur 36,1 Prozent der Wählenden, während Paxton sich mit 63,9 Prozent klar durchsetzt: «Der Sieg des Generalstaatsanwalts ist ein vernichtender Schlag für die alte Garde der texanischen Republikaner», fasst «Texas Tribune» zusammen.

Paxton: I am running to lower your cost of living because you deserve to be able to buy a home, a for groceries, and have a high quality of health care without having to worry about how you are going to pay your monthly premium and pay off your debt. pic.twitter.com/8JDoMDRj7R — Acyn (@Acyn) May 27, 2026

Paxton muss nun am 3. November bei den Zwischenwahlen gegen den Kandidaten der Demokraten bestehen. Bei seiner gestrigen Siegesrede in Plano, Texas, tönt der Republikaner fast wie der politische Gegner: Der 63-Jährige spricht über Bezahlbarkeit, Schulden und Krankenversicherungen.

Paxtons Spitznamen für Talarico – ein Debakel

Vor allem aber greift Paxton seinen Kontrahenten an: «James Talarico wird nicht mehr als ein in Texas stationierter Handlanger von Chuck Schumer und den Bundes-Demokraten sein», warnt der Jurist. «Er will die Offene-Grenzen-Politik von [Joe] Biden, die woke Agenda von [Alexandria Ocasio-Cortez], er wird Billionen mehr ausgeben und weiter die Preise für uns alle erhöhen. Er darf niemals unser Senator werden.»

Für Paxton ist sein christlicher Widersacher der Teufel in Person: «Er ist eine Bedrohung für unsere Lebensweise. Ich meine, er ist ein Veganer, der glaubt, Gott sei nicht binär und dass es tatsächlich sechs biologische Geschlechter gibt. Man kann sich kaum jemand Radikaleres vorstellen.»

Paxton: My opponent is the most extreme radical the Democrats have ever nominated. He's even running a vegan campaign, whatever that is. Others refer to him as Low-T Talarico. pic.twitter.com/nYQi02lu42 — Acyn (@Acyn) May 27, 2026

Einen Extremeren hätten die Demokraten noch nie nominiert: «Er führt sogar eine vegane Kampagne, was auch immer das ist», tönt Paxton und ahmt Trump nach, indem er Talarico Spitznamen verpasst: Man kenne ihn als «Tofu-Talarico», «Sechs-Geschlechter-Jimmy», «James Tala-Freak-o» oder «Low-T-Talarico». «Low T» steht für tiefes Testosteron.

Talarico: «Wenn das alles ist, was sie haben, …»

Mit Blick auf den Wahlkampf kann man nur sagen: Das kann ja heiter werden! Was sagt Talarico zu den persönlichen Attacken? «Der einzige Weg, dass er an der Macht bleibt, ist durch Ablenkung und Spaltung», kontert der 37-Jährige beim linken Sender «MS Now». «Es ist die älteste Strategie der Welt: Teile und herrsche.»

Talarico: Ken Paxton embodies everything that’s wrong with our political system. He was impeached by his own party for using his public office to enrich himself and his donors at our expense. And that kind of corruption is the rot at the core of this broken system.



It’s why we… pic.twitter.com/ncEeR2tBTV — Acyn (@Acyn) May 27, 2026

Paxton sei einer der «korruptesten Politiker» des Landes, der deswegen sogar von seiner eigenen Partei ins Visier genommen worden sei. Statt sich wirklich um die Belange der Texaner*innen zu kümmern, betreibe sein Kontrahent lieber «Kulturkampf», indem er Talaricos Zitate aus dem Zusammenhang reisse.

Talarico: I’m an eighth-generation Texan. I’ve been eating barbecue since before Ken Paxton’s first indictment. And if all they have on me is lying about me being a vegan, I feel pretty good about our chances this November. pic.twitter.com/9s7WKKdvyB — Acyn (@Acyn) May 26, 2026

Er sei nicht mal Veganer, stellt er beim linken Kanal «MeidasTouch» klar. «Ich bin Texaner in der achten Generation. Ich habe schon Barbecue gegessen, bevor Paxton das erste Mal angeklagt worden ist», schiesst der Demokrat zurück. «Wenn das alles ist, was sie haben – dass sie lügen, dass ich ein Veganer sei –, dann fühle ich mich mit Blick auf November gut.»

Cornyn könnte sauer sein – und sich gegen Trump wenden

Tatsächlich könnte Paxtons Sieg für seine Partei noch teurer werden als ohnehin schon. Mit Cornyn wäre der Wahlkampf womöglich einfacher gewesen: Amtsinhaber gewinnen in etwa 75 Prozent der Fälle, weiss «Newsweek». Die Chance eines Machtwechsels ist demnach doppelt so hoch, wenn der Amtsinhaber nicht antritt.

Reporter: You still have concerns about Ken Paxton?



Cornyn: pic.twitter.com/6sBRVlxY3m — Acyn (@Acyn) May 27, 2026

Damit Texas nach Jahrzehnten nicht an die Demokraten fällt, werden die konservativen PACs und Super-PACs mehr Geld im südlichen Bundesstaat investieren müssen, das anderswo fehlt. Zudem stellt sich die Frage, was Cornyn bis zu den Zwischenwahlen macht: Da er nun nichts mehr zu verlieren hat, könnte er sich im Senat gegen Trump stellen.

Raju: Who did you vote for? Texas Voter: Cornyn Raju: Why did you vote for Cornyn? Texas Voter: Because Trump did not endorse him. Raju: If Paxton wins the nomination, could you vote for him in the general election? Texas Voter: Hell no.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 26. Mai 2026 um 21:14

«Wenn Cornyn verliert, kann ich mir vorstellen, dass er auch sauer sein wird», bestätigt der republikanische Texaner Ted Cruz. «Wenn du [im Senat] eine Drei-Stimmen-Mehrheit hast und vier oder fünf republikanische Senatoren, die sauer auf den Präsidenten sind, ist das nicht einfach.»

Wahl-Rennen noch offen

«Der Alt Senator hat in seiner Karriere noch nie ein Rennen verloren», hält die «Texas Tribune» fest. Nun ist es ihm wie Bill Cassidy ergangen, der kurz zuvor in Louisiana als amtierender Senator nicht mehr antreten darf, weil Trump seinen parteiinternen Konkurrenten unterstützt hat. Dass Amtsinhaber in Vorwahlen ausscheiden, komme eigentlich nur selten vor.

Donald Trump News Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA. Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Paxton den Senatorensitz zu sichern, könnte die Republikaner bis zu 250 Millionen Dollar kosten: »Das ist das interne Preisschild, das unter Republikanern für die Aufgabe gehandelt wird», schreibt «Time». Der letzte Demokrat auf einem Senatorenposten in Texas hat 1993 sein Amt geräumt: Talarico hat eine schwere Aufgabe vor sich.

Unlösbar ist sie nicht: Aktuell ist das Rennen ausgeglichen. Umfragen vom 22. April und 6. Mai sähen beide Parteien bei 45 Prozent, berichtet «Newsweek». Beim Vorhersage-Portal Polymarket haben demnach die Republikaner mit 53 Prozent eine etwas höhere Gewinnchance als die Demokraten mit 47 Prozent.