Trumps Name prangt bereits am Kennedy Center

Das Kennedy Center erinnert an den früheren demokratischen Präsidenten John F. Kennedy – und trägt jetzt auch Trumps Namen. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Das renommierte Kennedy Center in Washington ist nach dem Willen des Kuratoriums in Trump-Kennedy Center umbenannt worden. Kritiker halten den Schritt für illegal und äussern scharfe Kritik.

DPA, Redaktion blue News Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein von US-Präsident Donald Trump ernannter Ausschuss hat für die Umbenennung des bekannten Kennedy Centers in Washington gestimmt.

Nur einen Tag später wurde an der Fassade des Kulturzentrums bereits Trumps Name angebracht – nun heisst es Trump-Kennedy Center.

Trump hatte nach seinem Amtsantritt im Januar den Vorstand des Kennedy Centers neu besetzt und sich selbst zum Vorsitzenden gemacht. Mehr anzeigen

Nur einen Tag nach der umstrittenen Entscheidung, das Kennedy Center umzubenennen, hat US-Präsident Donald Trump bereits Fakten geschaffen. Am Freitag hängten Arbeiter die ersten Buchstaben für den neuen Namen auf: The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts soll das Zentrum für darstellende Künste künftig heissen. Trumps Vorname war am Nachmittag bereits hinter einer blauen Abdeckplane zu lesen.

🇺🇸 Sneak Peek 🇺🇸



Our board recognizes that our Chairman, President Donald J. Trump, has not only saved this historic building but also created a truly bipartisan place to celebrate the arts.



Some exciting changes are coming to reflect that—stay tuned! pic.twitter.com/zfPUhbRBiC — The Trump Kennedy Center (@kencen) December 19, 2025

Trump hatte nach seinem Amtsantritt im Januar den Vorstand des Kennedy Centers neu besetzt und sich selbst zum Vorsitzenden gemacht. Dieses Gremium stimmte am Donnerstag dafür, das Zentrum umzubenennen. Demokraten, Historiker und andere Kritiker erklärten, dass nur der Kongress den Namen des Zentrums ändern könne.

Empörung über den neuen Namen

«Das Kennedy Center wurde durch ein Gesetz benannt. Um den Namen zu ändern, müsste das Gesetz von 1964 geändert werden», erklärte Ray Smock, ehemaliger Historiker des Repräsentantenhauses, in einer E-Mail. «Der Vorstand des Kennedy Centers ist keine gesetzgebende Instanz. Gesetze werden vom Kongress erlassen.» Das Kennedy Center wurde im Jahr nach dem Attentat auf Präsident John F. Kennedy nach ihm benannt, um ihn zu würdigen.

Scharfe Kritik an der Umbenennung äussert auch die Nichte des 1963 ermordeten US-Präsidenten. «Das Kennedy Center wurde nach meinem Onkel, Präsident John F. Kennedy, benannt. Es wurde ihm zu Ehren benannt», schrieb Maria Shriver in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) auf Facebook. «Er war ein Mann, der sich für Kunst, Kultur, Bildung, Sprache und Geschichte interessierte. Er brachte die Künste ins Weisse Haus, und er und meine Tante Jackie förderten die Künste, feierten die Künste, setzten sich für die Künste und Künstler ein.»

Wow‼️ The Kennedy Center already started slapping Donald Trump’s name on the building without congressional approval.



The narcissism is unreal with this man, and the willingness of so many to bend to his every whim is pathetic. pic.twitter.com/JTXONM50ut — Christopher Webb (@cwebbonline) December 19, 2025

Trump hatte zuletzt auch seinen Namen zum U.S. Institute of Peace in Washington hinzufügen lassen. Auch beim Umbau des Weissen Hauses schaffte er trotz Bedenken von Historikern rasch Fakten und liess den Ostflügel des Präsidentensitzes abreissen.