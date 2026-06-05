Trumps neuer Hightech-Kampfjet erstmals gesichtet

Per Infrarotkamera soll in der Nähe der Area 51 im US-Bundesstaat Nevada erstmals eine Aufnahme des neuen Superjets F-47 gelungen sein. Screenshot / X / Project Fear

Sieht so Donald Trumps neuer Super-Kampfjet F-47 aus? Erstmals soll die sechste Generation des Hightech-Fliegers der US Air Force gesichtet und fotografiert worden sein - und das in der Nähe der mysteriösen Area 51.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Luftwaffe entwickelt derzeit den F-47 von Boeing - die sechste Generation an Hightech-Kampfjets.

Nun tauchten erstmals Aufnahmen des Fighters auf, der demnach in der Nähe des Militärstützpunkts Area 51 im US-Bundesstaat Nevada gesichtet wurde.

Laut Experteninformationen soll der Jet in Reaktion auf ähnliche Projekte Chinas unter anderem mit Künstlicher Intelligenz und Drohnen verbunden werden. Mehr anzeigen

Ziemlich unscharfe Aufnahmen einer schattenartigen Silhouette sorgen bei Flugzeug- und Militärexperten derzeit für Aufsehen: Erstmals soll eine Infrarotkamera das neue US-Kampfflugzeug F-47 festgehalten haben, das seit einigen Jahren von Boeing für die US Air Force entwickelt wird.

Videos des YouTube-Kanals «Project Fear» sollen Donald Trumps neuen Hightech-Jet der sechsten Generation bei einem nächtlichen Testflug nahe der berüchtigten Area 51 zeigen. Der Kanal hatte zuerst einen Screenshot verbreitet, das Militärportal «The War Zone» (TWZ) hatte das Bildmaterial weiterverbreitet, analysiert und geprüft.

A craft the public has never seen before…

Video out this Friday. #ProjectFear #Area51 pic.twitter.com/8eOSJSUX1g — Project Fear (@ProjectFearX) June 2, 2026

Während die US-Luftwaffe jeglichen Kommentar verweigert, bestätigte der erfahrene Kameramann Anders Otteson die Authentizität des Materials - trotz der Ursprungsquelle, die sich sonst eher mit paranormalen Phänomenen beschäftigt. Er hatte das Filmteam technisch beraten und erklärte gegenüber «TWZ», er habe den Machern unter anderem die passende Ausrüstung empfohlen.

Mit KI- und Drohnenunterstützung

Im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident den Zuschlag an Boeing erteilt und die F-47 als «das fortschrittlichste, fähigste und tödlichste Flugzeug aller Zeiten» angekündigt. Der neue Jet soll im Rahmen der NGAD-Initiative («Next Generation Air Dominance») die alternde F-22 Raptor ablösen.

Obwohl die Bildqualität der Infrarot-Kamera naturgemäss eingeschränkt ist, offenbart das gesichtete Flugzeug Fachleuten zufolge ein Design ohne Seitenleitwerke, mit auffälligen «Entenflügeln» (Canards) und einer ungewöhnlich weit vorne platzierten Pilotenkanzel.

Die Konstruktion erinnert Experten an frühere Testmuster wie den Boeing Bird of Prey mit seinen charakteristischen, nach unten geneigten Flügelspitzen. Unklar bleibt allerdings, ob über Nevada bereits ein echter Prototyp oder ein rein experimenteller Technologiedemonstrator – ein sogenanntes «X-Plane» – zur Risikominimierung flog.

Zugleich liefert auch der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney mehr Informationen zum neuen US-Superjet. Wie das Fachmagazin «Flugrevue» berichtet, zeige eine aktuelle Computeranimation des Herstellers ein verblüffend ähnliches Flugzeugdesign. Pratt & Whitney entwickelt derzeit im Rahmen des NGAP-Programms das adaptive Triebwerk XA103, das seine Leistung und den Treibstoffverbrauch variabel an das jeweilige Flugprofil anpassen kann.

Diese von der US-Luftwaffe zur Verfügung gestellte grafische Darstellung zeigt die Next Generation Air Dominance (NGAD)-Plattform, die F-47. Uncredited/U.S. Air Force/AP/dpa

Aber: Während die US-Air-Force den Erstflug der F-47 bereits für das Jahr 2028 plant, soll die Bodenerprobung des neuen Antriebs erst Ende des Jahrzehnts beginnen. Experten gehen daher davon aus, dass der Jet in seiner ersten Phase mit modifizierten Triebwerken bestehender Flugzeugtypen abheben wird, bevor die High-Tech-Antriebe später nachgerüstet werden.

Dass die US-Amerikaner bei der Entwicklung des schon vor einigen Jahren gestarteten Projekts nun ein solches Tempo vorlegen, wird als direkte Reaktion auf China interpretiert. Peking testet mit Modellen wie dem J-36 bereits eigene KI-gestützte Kampfjets. Auch die F-47 soll Hightech der neuesten Generation miteinander verknüpfen: Der Superjet soll unter anderem mit Künstlicher Intelligenz und in Drohnen-Verbänden eingesetzt werden können.