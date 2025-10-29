  1. Privatkunden
Inszenierte Angst Bilderlüge im Weissen Haus – wie Trump Chaos erfindet, um Stärke zu zeigen

Jan-Niklas Jäger

29.10.2025

MIgrationspolizisten in Chicago. Viele Videos, die für die Notwendigkeit von Einsätzen wie diesem werben, haben sich als Fakes herausgestellt. (Archivbild)
MIgrationspolizisten in Chicago. Viele Videos, die für die Notwendigkeit von Einsätzen wie diesem werben, haben sich als Fakes herausgestellt. (Archivbild)
Bild: Keystone/Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP

Um die Migrationspolitik zu rechtfertigen, verbreitet das Weisse Haus Videos vom vermeintlichen Chaos in Grossstädten sowie Gegenmassnahmen. Doch die Bilder zeigen nicht, was die Regierung behauptet.

Jan-Niklas Jäger

29.10.2025, 19:06

29.10.2025, 19:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Regierung rechtfertigt ihre harsche Abschiebepolitik in den Sozialen Medien mit Videozusammenschnitten, die chaotische Zustände in demokratisch regierten Grossstädten sowie Gegenmassnahmen der Migrationspolizei ICE zeigen sollen.
  • Die «Washington Post» hat herausgefunden, dass die Szenen teilweise weder in den Städten noch zu der Zeit aufgenommen wurden, von denen die Regierung das behauptet.
  • Um eine Stellungnahme gebeten, wich eine Sprecherin des Weissen Hauses aus.
  • Die Videos haben eine grössere Reichweite als Berichte grosser US-Nachrichtenunternehmen.
Mehr anzeigen

Einen «Kampf für die Seele unserer Nation» sollen sie zeigen – und die vermeintlichen Helden in diesem. Mit in den Sozialen Medien verbreiteten Videozusammenschnitten versucht die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die US-amerikanische Bevölkerung von der Notwendigkeit ihrer unnachgiebigen Abschiebepolitik zu überzeugen.

Die Szenen sollen sich in Los Angeles und Washington, D.C., abspielen, also in wichtigen amerikanischen Grossstädten, die von demokratischen Bürgermeister*innen regiert werden. Im Fall von Los Angeles geht es Trump auch darum, den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom vorzuführen, einem demokratischen Hoffnungsträger für die nächste Präsidentschaftswahl im Jahr 2028.

Das Problem: Die Szenen, in den Videos gezeigt werden, sind zu einem grossen Teil gar nicht in den Städten entstanden, von denen das Ministerium für innere Sicherheit das behauptet. Aufnahmen aus Los Angeles wurden mit welchen aus West Palm Beach in Florida vermischt – Aufnahmen aus einer Stadt am anderen Ende des Landes, die noch dazu mehrere Monate alt sind.

Video über Chaos in Chicago stammt aus anderen Städten

Während in einem Voiceover vom «Kampf für die Seele der Nation» der Migrationspolizei ICE in der US-Hauptstadt die Rede ist, stammen die Bilder dazu von einer Küstengrenze der Insel Nantucket, die von Washington 650 Kilometer entfernt liegt. Kurz gesagt: Es handelt sich um Fake News.

Das hat die liberale, also traditionell den Demokraten nahestehende «Washington Post» im Rahmen einer intensiven Recherche herausgefunden.

Immer mehr Tote in Haft. Trumps Abschiebebehörde gerät ausser Kontrolle

Immer mehr Tote in HaftTrumps Abschiebebehörde gerät ausser Kontrolle

Die Reporter*innen fanden einige weitere Fälle, in denen das Ministerium ähnliche irreführende Methoden angewandt hat, um seine Abschiebeoperationen positiv darzustellen und die Zustände in demokratisch regierten Grossstädten als ausser Kontrolle geraten und nicht mehr länger tolerierbar.

So verwendete auch ein Video, welches das vermeintliche Chaos auf den Strassen von Chicago im Bundesstaat Illinois zeigen sollen, Clips, die in anderen Staaten entstanden sind.

Weisses Haus schweigt sich zu Fehlern aus

Eine besonders pikante Lüge: Eine Aufnahme, welche die Untätigkeit von Regierungsmitarbeiter*innen unter früheren Regierungen zeigen soll, ist im Jahr 2019 entstanden – als Donald Trump erstmals im Amt war.

Von der «Washington Post» mit den Ergebnissen der Recherche konfrontiert, liess eine Sprecherin des Weissen Hauses verlauten: «Die Trump-Regierung wird die vielen Erfolge der Agenda des Präsidenten weiterhin mit fesselndem Content und Banger-Memes auf Social Media hervorheben.» Auf die von der Zeitung als Lügen entlarvten Inhalte dieses Contents ging sie nicht ein.

Trumps Strategie geht auf: Die von seinen Ministerien verbreiteten Social-Media-Inhalte erreichen mehr Menschen als Berichte grosser Nachrichtenunternehmen. Die Ergebnisse der «Washington Post»-Recherche würden viele seiner Anhänger*innen erst mitbekommen, wenn Trump sie selbst aufgreifen würde.

