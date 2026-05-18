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Unruhe auf der Insel Trump will jetzt auf Grönland plötzlich «Freunde finden»

dpa

18.5.2026 - 14:09

Hat seine Grönland-Ambitionen noch nicht aufgegeben: US-Präsident Donald Trump.
Hat seine Grönland-Ambitionen noch nicht aufgegeben: US-Präsident Donald Trump.
Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Wenn ein US-Vertreter grönländischen Boden betritt, gerät die Insel in Aufruhr. Doch der Sondergesandte Jeff Landry beteuert: Er wolle hier im Auftrag von Trump nur Freunde finden. Nehmen die Grönländer es ihm ab?

,

DPA, Dominik Müller

18.05.2026, 14:09

18.05.2026, 14:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Sondergesandte Jeff Landry ist zu einem Besuch in Grönland eingetroffen.
  • Offiziell geht es um Gespräche und wirtschaftliche Zusammenarbeit.
  • Doch wegen früherer Besitzansprüche von Donald Trump sorgt die Reise für Skepsis.
Mehr anzeigen

Der US-Sondergesandte Jeff Landry ist zu einem Besuch auf Grönland eingetroffen. Monate nach einer kurzzeitigen Zuspitzung im Streit über Besitzansprüche der USA auf die Arktisinsel will er dänischen Medien zufolge unter anderem Regierungschef Jens-Frederik Nielsen treffen und an einer Wirtschaftskonferenz teilnehmen. Eingeladen worden sei der US-Vertreter demnach nicht.

Seinen ersten Eindruck von der Insel schilderte er dem Fernsehsender DR nach Ankunft in der bewölkten Hauptstadt Nuuk: «Ich liebe es – es ist grossartig.» Angesichts der wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, sich die Arktisinsel zur Not auch gewaltsam einzuverleiben, sorgen Besuche wie dieser unter Einheimischen für Unruhe.

Landry schlug jedoch bei DR beschwichtigende Töne an: «Ich bin nur hier, um Beziehungen aufzubauen, zuzuhören, zu lernen und zu sehen, ob es Möglichkeiten gibt, die Beziehungen zwischen den USA, Grönland und Dänemark auszubauen.»

Der US-Sondergesandte für Grönland, Jeff Landry, will eigenen Angaben zufolge auf der Insel Freunde finden. (Archivbild)
Der US-Sondergesandte für Grönland, Jeff Landry, will eigenen Angaben zufolge auf der Insel Freunde finden. (Archivbild)
dpa

Sondergesandter mit Botschaft von Trump im Gepäck

Auch eine Botschaft von Trump hatte Landry im Gepäck. «Er hat zu mir gesagt: ‹Reise dorthin und finde so viele Freunde, wie du nur kannst›», sagte der US-Amerikaner.

Nach Einschätzung des dänischen Grönland-Experten Ulrik Pram Gad nimmt das jedoch nicht die Anspannung aus dem Konflikt. «Das Problem ist, dass es sich wie Druck anfühlt, selbst wenn sie nette und freundliche Dinge sagen, weil Trumps Agenda damit nicht vom Tisch ist», sagte er DR. Das Image des freundlichen Nachbarn USA habe der Präsident selbst zerstört.

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