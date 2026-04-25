Prognoseplattformen verdienen viel Geld mit der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten. Alex Brandon/AP/dpa (Arhivbild)

Die Drohungen von US-Präsident Trump bescheren Wettbüros im Internet einen Boom. Bei zwei der Unternehmen ist sein ältester Sohn involviert.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Online-Wettbüros boomen und verdienen viel Geld mit der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump.

Darunter ist auch das Unternehmen Polymarket, an dem Trumps ältester Sohn Donald Trump Jr. beteiligt ist. Für ein weiteres Unternehmen ist er als Berater tätig.

Von beiden Parteien wurden bereits Vorwürfe des Insiderhandels gegen die Wettbüros laut.

So wurde etwa ein US-Soldat angeklagt, der am Militäreinsatz zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro beteiligt war.

Eine der grössten Einnahmequellen war in jüngster Zeit Trumps Vorgehen im Iran-Krieg Mehr anzeigen

Wird US-Präsident Donald Trump Truppen in den Iran schicken? Wird er die Strasse von Hormus nach sich selbst umbenennen? Wird er erneut in einem Post Allah preisen? Die Antworten auf diese Fragen kennt niemand. Doch Online-Buchmacher, die Wetten zu Trumps Politik annehmen, profitieren – darunter einige Unternehmen, mit denen der älteste Sohn des Präsidenten verbunden ist.

Die sogenannten Prognose-Plattformen lieben Trumps Unberechenbarkeit und seine Vorliebe, Menschen bezüglich seiner nächsten Schritte oder Social-Media-Posts im Unklaren zu lassen. Beides führt zu mehr Wetteinsätzen und höheren Gebühren dafür. Zu den Plattformen gehören Polymarket, ein Unternehmen, an dem Donald Trump Jr. beteiligt ist, und Kalshi, für das er als Berater tätig ist.

Beide Seiten bieten täglich neue Wettgeschäfte an, und der für seine Wankelmütigkeit bekannte Präsident erweist sich als reiche Quelle für Fragen nach dem Muster «Wird er oder wird er nicht?». Zu der Frage, ob Trump wahrscheinlich Truppen in den Iran schicken wird, gingen am 8. April fast 100'000 Wetten ein – der bis dato grösste Wetttag des Jahres.

Wird er weiter den Papst beleidigen?

Auch ausserhalb von Fragen zum Iran-Krieg wird auf Trumps Kurs und seine Social-Media-Kommentare gewettet: Wen wird er für die Präsidentschaft Venezuelas favorisieren? Werden seine Beleidigungen gegen Papst Leo XIV. weitergehen? Wird er Grönland besetzen? Trump sei es, der mit seiner Unkalkulierbarkeit diesen Markt möglich mache, sagt der Wirtschaftswissenschaftler und Polymarket-Experte Kwok Ping Tsang von der Virginia-Tech-Universität.

Sportwetten machen laut der Krypto-Firma Dune auf den Prognoseplattformen den grössten Teil des Gesamtangebots an, doch Wetten zu politischen Themen folgen dicht auf Platz zwei. Menschen wetten dort mit «ja» oder «nein» auf alle möglichen anderen Dinge – den Goldpreis, den Sieger der Reality-TV-Serie «Survivor» und sogar auf das Wetter. Der Wetteinsatz in Cent pro Dollar spiegelt die Zahl der Mitbietenden mit dem gleichen Tipp wider. Eine Gebühr von 49 Cent beispielsweise zeigt also an, dass 49 Prozent der Wettenden auf diese Antwort setzen.

Sowohl vonseiten der US-Demokraten als auch der Republikaner wurden Vorwürfe des Insiderhandels gegen die Wettbüros laut. Ein an dem Militäreinsatz zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro beteiligter US-Soldat etwa soll vertrauliche Informationen für eine solche lukrative Online-Wette genutzt haben. Er wurde angeklagt.

Doch der Präsident scheint ein grosser Fan zu sein. Er greift kaum regulatorisch ein und hilft der Branche so zu expandieren. Sein Familienunternehmen, die Trump Organization, arbeitet sogar an der Einführung einer eigenen Prognoseplattform mit dem Namen Truth Predict.

«Unvorhersehbarkeits-Maschine»

Eine der grössten Einnahmequellen war in jüngster Zeit Trumps Vorgehen im Iran-Krieg, vor allem sein Post auf Truth Social vom 5. April, in dem er Teheran mit den Worten «Open the F–- Strait» zur Öffnung der Strasse von Hormus aufforderte. Auf Polymarket boomten laut Dune die Wetten zu der Frage, ob eine Invasion bevorstehe. Sie wurden am 7. April überholt von der Frage, ob es eine Waffenruhe geben werde – nachdem Trump gedroht hatte: «Eine ganze Zivilisation wird heute sterben.»

Insgesamt wurden Dune zufolge zwischen Sonntag, dem 5. April, und Mittwoch, dem 8. April, 413 Millionen Wetten für mehr als 100 Million Dollar abgeschlossen. Die Krypto-Firma bezeichnete Trump, der am 8. April eine Waffenruhe verkündet hatte, in einem Bericht als «Unvorhersehbarkeits-Maschine» und äusserte Erstaunen darüber, wie dessen Stil des «Regierens per Tweet» die Umsätze ankurbele.

Die Frage, ob der Sohn des Präsidenten Profit aus einem Unternehmen ziehen sollte, das mit den Handlungen seines Vaters Geschäfte macht, bezeichnete ein Sprecher von Trump Jr. als «haltlose Propaganda der Demokraten». Donald Trump Jr. habe keine Schnittstelle zur US-Regierung und keinen Einfluss auf deren Politik in Zusammenhang mit Prognoseplattformen, betonte der Sprecher Andrew Surabian.

Kaum Regulierung

Die Plattformen haben seit Trumps Wiederwahl im November 2024 stark an Popularität gewonnen. Ein Grund dafür ist, dass sie seinen klaren Sieg, anders als viele Fachleute, korrekt vorhergesagt hatten. Seitdem geht die Trump-Regierung gegen US-Bundesstaaten vor, die im Rahmen von Glücksspielgesetzen Prognoseplattformen verbieten wollen. Der Chef der obersten Regulierungsbehörde für die Branche bewarb das Geschäft sogar öffentlich und bezeichnete in einem Gastbeitrag für das «Wall Street Journal» die Online-Wetten als «aufregende Produkte».

Besonders profitiert hat Polymarket, das 2022 wegen Verstosses gegen Vorschriften landesweit verboten worden war und erst seit kurzem wieder erlaubt ist. Der Wert des Unternehmens verzehnfachte sich nach Angaben der Forschungsfirma PitchBook innerhalb von acht Monaten auf heute 9,6 Milliarden Dollar – seit zuletzt ein Risikokapitalfonds investiert hatte, an dem Trump Jr. als Partner beteiligt ist.

Inwiefern der Sohn des Präsidenten Nutzen an der Wertsteigerung zieht, ist unklar, da Polymarket als nicht börsennotiertes Unternehmen keine Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen veröffentlicht.