Donald Trump feiert einen weiteren Titel auf seinem eigenen Golfplatz. Doch statt über sein Resultat sprechen viele im Netz über einen kurzen Videoausschnitt: Darin scheint sein Ball nahe dem Loch plötzlich abzubremsen.

Darum geht’s Donald Trump gewann auf seinem Golfplatz in Bedminster zwei Alterskategorien und sprach von seinem «Naturtalent».

Ein Video seines entscheidenden Schlages verbreitet sich in den sozialen Medien, weil der Ball vor dem Loch auffällig zu bremsen scheint.

Im Netz kursieren Spekulationen über einen technisch manipulierten Ball, belastbare Hinweise darauf gibt es jedoch nicht. Zusammenfassung erstellt mit

Donald Trump hat auf seinem Golfplatz in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey einen weiteren sportlichen Erfolg gefeiert. Nach eigenen Angaben gewann der US-Präsident sowohl die Kategorie «Senior» als auch «Super Senior».

Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, er habe die Runde mit 70 Schlägen und damit zwei unter Par beendet. Seinen Sieg führte er auf sein «Naturtalent» zurück und stellte zugleich die Qualität seiner Konkurrenten infrage.

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Doch im Mittelpunkt steht inzwischen weniger das Ergebnis als ein kurzer Videoclip, den Trump zu seinem Beitrag veröffentlichte.

Ball scheint plötzlich abzubremsen

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Trump den Ball in Richtung Loch spielt. Kurz vor dem Ziel scheint dieser überraschend stark abzubremsen.

Der Effekt reichte aus, um in den sozialen Medien neue Spekulationen auszulösen. Einige Nutzer vermuten scherzhaft oder ernsthaft, Trump habe einen technisch präparierten oder sogar ferngesteuerten Golfball verwendet.

Belege dafür gibt es nicht. Aus dem kurzen Video lässt sich weder erkennen, ob der Ball manipuliert wurde, noch ob Unebenheiten auf dem Grün, der Kamerawinkel oder andere Faktoren den Eindruck verursachen.

Der Präsident hebt seine Leistungen auf dem Golfplatz regelmässig hervor. Gleichzeitig begleiten ihn seit Jahren Vorwürfe, er nehme es mit den Regeln nicht immer genau. Diese Anschuldigungen stammen unter anderem vom US-Sportjournalisten Rick Reilly.

Buch erhebt schwere Vorwürfe

Reilly veröffentlichte 2019 das Buch «Commander in Cheat: How Golf Explains Trump». Darin wirft er Trump vor, Bälle mit dem Fuss günstiger zu platzieren und sich Vorteile zu verschaffen.

Der Autor behauptet zudem, Trump habe Caddies angewiesen, Bälle von Gegnern in Bunker zu werfen. Auch sogenannte «Gimmes» soll er sich grosszügig zugestanden haben: Dabei wird ein kurzer Putt nicht mehr gespielt, sondern als getroffen gewertet.

Reilly schrieb ausserdem, Caddies hätten Trump den Spitznamen «Pelé» gegeben – in Anspielung auf seine angebliche Gewohnheit, Golfbälle zurück auf das Fairway zu kicken.

Älteres Video sorgte bereits für Wirbel

Schon vor rund einem Jahr verbreitete sich ein Video, das Zweifel an Trumps Spielweise nährte. Darin schien ein Caddie einen Ball aus einer schwierigen Lage in einen besser spielbaren Bereich zu bewegen.

Trump ging anschliessend zu diesem Ball, als sei es sein eigener. Ob das Video den gesamten Ablauf korrekt zeigt und in welchem Zusammenhang die Szene stand, blieb umstritten.

Auch der aktuelle Clip beweist keinen Regelverstoss. Er liefert Trumps Kritikern aber neues Material – und sorgt dafür, dass sein jüngster Titel vor allem wegen eines ungewöhnlich bremsenden Golfballs diskutiert wird.