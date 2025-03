Grönland erteilt Trump eine Abfuhr: Wir wollen keine Amerikaner sein

STORY: Die Regierung in Grönland weist erneute Ansprüche von US-Präsident Donald Trump auf die riesige Insel zurück. «Wir wollen weder Amerikaner noch Dänen sein, wir sind Grönländer», teilte der Ministerpräsident der autonomen dänischen Region, Mute Egede, am Mittwoch über Facebook mit. Die Amerikaner und ihr Präsident müssten das verstehen, schrieb Egede mit Blick auf Trumps erste Rede seiner neuen Amtszeit vor dem US-Kongress am Dienstagabend. Trump hatte bekräftigt, die im Arktischen Ozean liegende Insel in die USA eingliedern zu wollen. O-Ton US-Präsident Donald Trump: «Und ich habe heute Abend auch eine Botschaft an das unglaubliche Volk von Grönland. Wir unterstützen nachdrücklich Ihr Recht, Ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, heissen wir Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika willkommen. Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit und sogar für die internationale Sicherheit, und wir arbeiten mit allen Beteiligten zusammen, um es zu erhalten, aber wir brauchen es wirklich für die internationale Weltsicherheit. Und ich denke, wir werden es bekommen. Auf die eine oder andere Weise werden wir es bekommen. (AUDIO VON MENSCHEN LACHEN) Wir werden für Ihre Sicherheit sorgen. Wir werden Sie reich machen, und gemeinsam werden wir Grönland in Höhen führen, die Sie nie zuvor für möglich gehalten haben. Es ist eine sehr kleine Bevölkerung, aber ein sehr, sehr grosses Stück Land, und sehr, sehr wichtig für die militärische Sicherheit.» In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen wurden die Äusserungen Trumps mit Verwunderung aufgenommen. Aaja Chemitz, Abgeordnete im dänischen Parlament: «Grönland war nie käuflich und wird nie käuflich sein, und deshalb halte ich es für sehr wichtig zu sagen, dass die Zukunft Grönlands allein von uns, dem grönländischen Volk, abhängt.» Vibeke Baekgaard, Bürgerin von Kopenhagen: «Ich glaube nicht, dass Trump es ernst meint, ganz und gar nicht. Er will nur mächtig sein und denkt nicht an die Konsequenzen». Kommenden Dienstag wird in Grönland gewählt. Dabei geht es auch um die Option, sich vollständig von Dänemark zu trennen. Bis 1953 war Grönland eine dänische Kolonie und hat seitdem weitgehende Autonomie erlangt. Dazu gehört auch das Recht, die Unabhängigkeit zu erklären. Meinungsumfragen zufolge lehnen die meisten Grönländer einen Beitritt zu den Vereinigten Staaten ab. Eine Mehrheit liebäugelt mit der Unabhängigkeit von Dänemark.

