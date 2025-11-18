#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein Donald Trump liebt Zölle, wie der Präsident stets betont. Das Gute daran: Zahlen müssen andere, und auf die Preise in den USA wirken sie sich auch nicht aus. Oder stimmt es am Ende etwa gar nicht, was uns das Weisse Haus immer wieder erzählt? 17.11.2025

Die US-Wirtschaft ist so stark wie noch nie zuvor in der Geschichte – sagt zumindest Donald Trump. Der 79-Jährige klopft sich selbst auf die Schulter, dass er die Inflation massiv gesenkt hat – auch wenn die nackten Zahlen eine andere Sprache sprechen.

Dass es so gut läuft, liegt an den mannigfachen Zöllen, die der New Yorker eingeführt hat, so die Lesart des Weissen Hauses. Ganz erstaunlich: Trotz dieser Zölle steigen die Konsumentenpreise nicht an – sagt zumindest Donald Trump.

Noch viel verblüffender ist, dass die USA nun einige Zölle wieder gesenkt haben: Für die Einfuhr von Kaffee, Fleisch, Tee, Früchte, Gewürze oder Nüsse muss nun doch weniger entrichtet werden. Nur: Wieso denn bloss, wenn die Zölle sich doch gar nicht auf die Lebenshaltungskosten auswirken?

Da ist was faul im Staate USA – sagt zumindest blue News im obigen Video.