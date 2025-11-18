Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

#08: Trump – das ist nicht neutral Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

Philipp Dahm

18.11.2025

#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

Donald Trump liebt Zölle, wie der Präsident stets betont. Das Gute daran: Zahlen müssen andere, und auf die Preise in den USA wirken sie sich auch nicht aus. Oder stimmt es am Ende etwa gar nicht, was uns das Weisse Haus immer wieder erzählt?

17.11.2025

Donald Trump liebt Zölle, wie der Präsident stets betont. Das Gute daran: Zahlen müssen andere, und auf die Preise in den USA wirken sie sich auch nicht aus. Oder stimmt es am Ende etwa gar nicht, was uns das Weisse Haus immer wieder erzählt?

,

Philipp Dahm, Christian Thumshirn

18.11.2025, 04:30

Die US-Wirtschaft ist so stark wie noch nie zuvor in der Geschichte – sagt zumindest Donald Trump. Der 79-Jährige klopft sich selbst auf die Schulter, dass er die Inflation massiv gesenkt hat – auch wenn die nackten Zahlen eine andere Sprache sprechen.

Dass es so gut läuft, liegt an den mannigfachen Zöllen, die der New Yorker eingeführt hat, so die Lesart des Weissen Hauses. Ganz erstaunlich: Trotz dieser Zölle steigen die Konsumentenpreise nicht an – sagt zumindest Donald Trump.

Noch viel verblüffender ist, dass die USA nun einige Zölle wieder gesenkt haben: Für die Einfuhr von Kaffee, Fleisch, Tee, Früchte, Gewürze oder Nüsse muss nun doch weniger entrichtet werden. Nur: Wieso denn bloss, wenn die Zölle sich doch gar nicht auf die Lebenshaltungskosten auswirken?

Da ist was faul im Staate USA – sagt zumindest blue News im obigen Video.

Das ist unser neues Format

  • Mit «Trump – das ist nicht neutral» versuchen wir, die geopolitische Zeitenwende in Worte zu fassen, zu verstehen, zu beleuchten und einzuordnen.
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Jede zweite Person lässt Geld liegen und merkt es nicht
Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück +++ Zoll-Deal: Aufsicht des Parlaments will offenbar Bundesrat untersuchen
Ex-Pilot wollte Flugzeug abstürzen lassen – und kommt glimpflich davon
Das bewegte Leben der Kessler-Zwillinge
Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein