Erhöhte Zollgebühren: Trumps Zoll-Politik bedroht chinesische Fischzucht Fischer, Fischzüchter und auch Lieferanten, die in der chinesischen Stadt Maoming mit dem Fisch Tilapia ihren Lebensunterhalt verdienen, bangen um ihre Arbeit. Der Grund: Donald Trumps erhöhte Zollgebühren. 24.04.2025

Fischer, Fischzüchter und auch Lieferanten, die in der chinesischen Stadt Maoming mit dem Fisch Tilapia ihren Lebensunterhalt verdienen, bangen um ihre Arbeit. Der Grund: Donald Trumps erhöhte Zollgebühren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen China ist weltweit der grösste Produzent des Zuchtfischs Tilapia.

Der Fisch wird zum Beispiel in der chinesischen Stadt Maoming gezüchtet und zu Filet verarbeitet. Anschliessend wird über 70 Prozent der Produktion in die USA exportiert.

Seit der amerikanische Präsident Donald Trump die Zollgebühren erhöht hat, wirkt sich das auf die Betroffenen der Fischzucht in China drastisch aus. Mehr anzeigen

In der chinesischen Stadt Maoming leben tausende von Menschen von der Fischzucht. Die Anwohner züchten den Fisch Tilapia, ein Süsswasserfisch, der besonders in den Vereinigten Staaten beliebt ist. Über 70 Prozent ihrer Produktion wird in die USA exportiert.

Durch Donald Trumps Erhöhung der Zollgebühren sind Personen, die in der Aquakultur arbeiten, besonders betroffen. Im Video erfährst du, welche Konsequenzen das für diese Menschen in China hat.

Mehr Videos aus dem Ressort