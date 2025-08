Tscheche zieht Monster-Wels aus dem Wasser – er kämpfte eine Stunde lang mit ihm

Vom Aussterben bedrohter Riesenwels – Forscher begeistert über Jahrhundert-Fang

Gleich sechs gigantische Mekong-Welse konnten Forscher innert fünf Tagen aus dem Mekong ziehen. Die Riesenwelse in Kambodscha gehören zu den am stärksten bedrohten Arten. Und so sollen sie gerettet werden.

17.12.2024