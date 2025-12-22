Schlägerei in türkischem Parlament Im türkischen Parlament ist die Schlussrunde der Budgetdebatte eskaliert: Abgeordnete der Regierungspartei AKP und der grössten Oppositionspartei CHP lieferten sich eine handfeste Prügelei. Trotzdem wurden Budget und Schlussrechnung am Ende verabschi 22.12.2025

Im türkischen Parlament ist die Schlussrunde der Budgetdebatte eskaliert: Abgeordnete der Regierungspartei AKP und der grössten Oppositionspartei CHP lieferten sich eine handfeste Prügelei. Trotzdem wurden Budget und Schlussrechnung am Ende verabschiedet.

Im Parlament in Ankara kam es während der Budgetdebatte zu einer Schlägerei zwischen AKP- und CHP-Abgeordneten.

Parlamentspräsident Numan Kurtulmus unterbrach die Sitzung, Sicherheitskräfte versuchten die Abgeordneten zu trennen.

Trotz Tumult wurden das Budgetgesetz 2026 (320 zu 249 Stimmen) und die Schlussrechnung 2024 (316 zu 247) angenommen. Mehr anzeigen

Im türkischen Parlament in Ankara ist die Debatte über den Staatshaushalt ausser Kontrolle geraten. Während der Schlussrunde zu den Budgetberatungen gingen Abgeordnete der regierenden AKP und der grössten Oppositionspartei CHP aufeinander los – es fielen Schläge, die Sitzung musste unterbrochen werden. Darüber berichtet unter anderem «Türkiye Today».

Auslöser war laut dem Bericht ein hitziger Schlagabtausch zwischen dem AKP-Abgeordneten Mustafa Varank und CHP-Fraktionsvize Gökhan Günaydın. Varank soll in Richtung Opposition provoziert haben. Danach sei die Stimmung endgültig gekippt.

Als weitere CHP-Vertreter aufstanden, blieb es nicht bei Worten. In der Mitte des Saals kam es zu Gerangel – und kurz darauf zu Faustschlägen. Sicherheitsleute und andere Parlamentarier versuchten, die Gruppen auseinanderzubringen. Parlamentspräsident Numan Kurtulmus setzte die Sitzung zeitweise aus.

Trotz der Eskalation wurden die zentralen Vorlagen am Ende durchgebracht. Das Budgetgesetz 2026 passierte mit 320 Ja- gegen 249 Nein-Stimmen; die Schlussrechnung 2024 wurde mit 316 zu 247 Stimmen angenommen.