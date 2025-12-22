  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chaos in der Türkei Debatte in Parlament eskaliert – Massenschlägerei und Tumulte

Sven Ziegler

22.12.2025

Schlägerei in türkischem Parlament

Schlägerei in türkischem Parlament

Im türkischen Parlament ist die Schlussrunde der Budgetdebatte eskaliert: Abgeordnete der Regierungspartei AKP und der grössten Oppositionspartei CHP lieferten sich eine handfeste Prügelei. Trotzdem wurden Budget und Schlussrechnung am Ende verabschi

22.12.2025

Im türkischen Parlament ist die Schlussrunde der Budgetdebatte eskaliert: Abgeordnete der Regierungspartei AKP und der grössten Oppositionspartei CHP lieferten sich eine handfeste Prügelei. Trotzdem wurden Budget und Schlussrechnung am Ende verabschiedet.

,

Sven Ziegler, Fabienne Berner

22.12.2025, 11:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Parlament in Ankara kam es während der Budgetdebatte zu einer Schlägerei zwischen AKP- und CHP-Abgeordneten.
  • Parlamentspräsident Numan Kurtulmus unterbrach die Sitzung, Sicherheitskräfte versuchten die Abgeordneten zu trennen.
  • Trotz Tumult wurden das Budgetgesetz 2026 (320 zu 249 Stimmen) und die Schlussrechnung 2024 (316 zu 247) angenommen.
Mehr anzeigen

Im türkischen Parlament in Ankara ist die Debatte über den Staatshaushalt ausser Kontrolle geraten. Während der Schlussrunde zu den Budgetberatungen gingen Abgeordnete der regierenden AKP und der grössten Oppositionspartei CHP aufeinander los – es fielen Schläge, die Sitzung musste unterbrochen werden. Darüber berichtet unter anderem «Türkiye Today».

Auslöser war laut dem Bericht ein hitziger Schlagabtausch zwischen dem AKP-Abgeordneten Mustafa Varank und CHP-Fraktionsvize Gökhan Günaydın. Varank soll in Richtung Opposition provoziert haben. Danach sei die Stimmung endgültig gekippt.

Als weitere CHP-Vertreter aufstanden, blieb es nicht bei Worten. In der Mitte des Saals kam es zu Gerangel – und kurz darauf zu Faustschlägen. Sicherheitsleute und andere Parlamentarier versuchten, die Gruppen auseinanderzubringen. Parlamentspräsident Numan Kurtulmus setzte die Sitzung zeitweise aus.

Trotz der Eskalation wurden die zentralen Vorlagen am Ende durchgebracht. Das Budgetgesetz 2026 passierte mit 320 Ja- gegen 249 Nein-Stimmen; die Schlussrechnung 2024 wurde mit 316 zu 247 Stimmen angenommen.

Mehr internationale News

Politik. Grenzkonflikt: Thailand und Kambodscha einigen sich auf Gespräche

PolitikGrenzkonflikt: Thailand und Kambodscha einigen sich auf Gespräche

Tourismus und Freizeit. Vatikan vermietet Gästehaus aus dem 15. Jahrhundert an Hotel

Tourismus und FreizeitVatikan vermietet Gästehaus aus dem 15. Jahrhundert an Hotel

Grönland-Frage wieder auf dem Tisch. Jetzt warnt Dänemark vor Trumps alten Träumen

Grönland-Frage wieder auf dem TischJetzt warnt Dänemark vor Trumps alten Träumen

Meistgelesen

Meillard im 1. Lauf nur 0.26 Sekunden hinter der Bestzeit
Jetzt warnt Dänemark vor Trumps alten Träumen
Beatrice Egli spaltet mit Weihnachtsshow und sorgt für Wirbel
Spycher nach nächster YB-Ohrfeige: «Jetzt sind wir am Boden»
Embolo mit Doppelpack ++ Manzambi glänzt als Vorbereiter ++ Sommer und Akanji Ersatz