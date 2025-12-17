  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen knapper Kleidung Türkische Popband Manifest wegen «schamlosen Verhaltens» verurteilt

Lea Oetiker

17.12.2025

Die Band Manifest wurde vor rund einem Jahr bekannt.
Die Band Manifest wurde vor rund einem Jahr bekannt.
Screenshot Instagram

Wegen «schamlosen Verhaltens» sind die sechs Sängerinnen der türkischen Popband Manifest in Istanbul zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Lea Oetiker

17.12.2025, 20:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Istanbuler Gericht hat die Mitglieder der türkischen Popband Manifest wegen «schamlosen Verhaltens» zu Bewährungsstrafen verurteilt.
  • Auslöser war ein Konzert, bei dem die Sängerinnen in knapper Kleidung auftraten und provokant tanzten.
  • Die Band betonte, sie habe niemanden provozieren wollen und wolle mit ihrer Musik Menschen verbinden.
Mehr anzeigen

Ein Konzert der türkischen Popgruppe Manifest hat für die Musikerinnen juristische Folgen: Ein Gericht in Istanbul verurteilte die sechs Sängerinnen wegen «schamlosen Verhaltens» zu drei Monaten und 22 Tagen Haft auf Bewährung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Auch eine weitere Sängerin, die bei dem Auftritt als Gast auf der Bühne stand, erhielt eine Bewährungsstrafe.

Auslöser war ein Konzert im September in Istanbul, bei dem die jungen Künstlerinnen in knapper Kleidung auftraten und mit provokanten Tanzeinlagen für Aufsehen sorgten. Laut der Tageszeitung «Cumhuriyet» begründete das Gericht das Urteil damit, dass einige Bewegungen auf der Bühne an sexuelle Handlungen erinnert hätten.

Die Band hatte zuvor erklärt, sie habe niemanden provozieren oder verletzen wollen. Musik und Tanz sollten Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ansichten verbinden, hiess es in einer Stellungnahme der Gruppe.

Manifest war vor knapp einem Jahr über eine YouTube-Talentshow bekannt geworden und zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Newcomerinnen der türkischen Popszene.

Meistgelesen

Putin nennt Europas Regierungschefs «Schweine»
Shaqiri verschiesst schon wieder einen Penalty – Luzern trifft den Pfosten
Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»
Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional
So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen