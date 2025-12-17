Die Band Manifest wurde vor rund einem Jahr bekannt. Screenshot Instagram

Wegen «schamlosen Verhaltens» sind die sechs Sängerinnen der türkischen Popband Manifest in Istanbul zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Ein Konzert der türkischen Popgruppe Manifest hat für die Musikerinnen juristische Folgen: Ein Gericht in Istanbul verurteilte die sechs Sängerinnen wegen «schamlosen Verhaltens» zu drei Monaten und 22 Tagen Haft auf Bewährung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Auch eine weitere Sängerin, die bei dem Auftritt als Gast auf der Bühne stand, erhielt eine Bewährungsstrafe.

Auslöser war ein Konzert im September in Istanbul, bei dem die jungen Künstlerinnen in knapper Kleidung auftraten und mit provokanten Tanzeinlagen für Aufsehen sorgten. Laut der Tageszeitung «Cumhuriyet» begründete das Gericht das Urteil damit, dass einige Bewegungen auf der Bühne an sexuelle Handlungen erinnert hätten.

Die Band hatte zuvor erklärt, sie habe niemanden provozieren oder verletzen wollen. Musik und Tanz sollten Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ansichten verbinden, hiess es in einer Stellungnahme der Gruppe.

Manifest war vor knapp einem Jahr über eine YouTube-Talentshow bekannt geworden und zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Newcomerinnen der türkischen Popszene.