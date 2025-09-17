Rekord-Razzia gegen den Tierhandel in Brasilien – Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit Brasilien landet einen historischen Schlag gegen den illegalen Tierhandel. Bei der grössten Razzia aller Zeiten wurden Hunderte exotische Tiere befreit. Wie geschickt die Händler vorgehen – im Video von blue News. 17.09.2025

Brasilien landet einen historischen Schlag gegen den illegalen Tierhandel. Bei der grössten Razzia aller Zeiten wurden Hunderte exotische Tiere befreit. Wie geschickt die Händler vorgehen – im Video von blue News.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Brasilien wurde bei einer Rekord-Razzia eine grosse Zahl exotischer Tiere aus illegalen Händen gerettet.

Tukane, Aras, Schildkröten und Affen gehören zu den sichergestellten Arten, die vor dem Handel bewahrt wurden.

Die Polizei enthüllte ein ausgeklügeltes System, das Tiere aus allen Regionen des Landes in die Städte transportierte. Mehr anzeigen

Brasilien hat zu einem historischen Schlag gegen den illegalen Tierhandel ausgeholt. In der bislang grössten Razzia des Landes wurden Hunderte exotische Tiere gerettet – von farbenprächtigen Tukanen und Aras bis zu Schildkröten und Affen.

Im Netz der Tierhändler

Die Operation deckte ein ausgeklügeltes Netzwerk auf, das Tiere aus den entlegensten Regionen des Landes in die Städte transportierte.

Wie genau die Tierhändler arbeiten, welche Tierarten besonders betroffen sind und wie die Rettung der Exoten verlief, erfährst du im blue News-Video.

Mehr Videos aus dem Ressort