Tut Trump Putin jetzt erstmals wirklich weh?

Donald Trump hat mit Blick auf den Ukraine-Krieg bisher gezögert, Druck auf den Kreml auszuüben. Das könnte sich nun ändern, weil Washington Kiew offenbar potente Tomahawk-Marschflugkörper geben will.

Als Wolodymyr Selenskyj zur UN-Vollversammlung nach New York gereist ist, hat er sich am 23. September auch mit Donald Trump getroffen. Dabei hat er den US-Präsidenten nach eigener Aussage um ein Waffensystem gebeten, das Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zwingen soll.

Der britische «Telegraph» schreibt, dass es sich dabei um Marschflugkörper vom Typ Tomahawk handeln soll, nach denen Kiew in Washington zuvor bereits gefragt hat. «Ich habe ihm gesagt, dass wir eine Sache brauchen», erklärt Selenskyj nach dem Trump-Treffen.

Der US-Präsident habe ihm gesagt, die Ukraine solle russische Schläge vergelten: «Wenn sie unsere Energie-Infrastruktur angreifen, unterstützt Präsident Trump, dass wir [mit Angriffen auf ihre] Energie-Infrastruktur antworten können.»

Vance bestätigt Deal, den Europa zahlen soll

Der 47-Jährige führt aus, dass Kiew zwar über Drohnen verfüge, die tief nach Russland eindringen könnten. Bei vielen militärischen Zielen mit moderner Flugabwehr kämen die Drohnen jedoch an ihre Grenzen. «Wir arbeiten daran», soll Trump dem Ukrainer in Aussicht gestellt haben.

Weil der Westen Kiew bislang kaum Langstrecken-Waffen geliefert hat, entwickelt Kiew eigene Produkte wie Flamingo, Paljanyzja, Peklo oder Long Neptune.

Die FP-5 Flamingo Das ist der neue ukrainische Marschflugkörper FP-5 Flamingo des Herstellers Fire Point, der am 18. August der Nachrichtenagentur AP Einblick in die Produktion gibt. Die 12 bis 14 Meter lange Rakete wird vom einem Triebwerk auf maximal 950 km/h beschleunigt und kann 1,1 Tonnen Sprengstoff über 3000 Kilometer weit tragen. Derzeit wird angeblich eine «Flamingo» pro Tag gebaut. Ab Oktober sollen 200 pro Monat hergestellt werden. Im Sprengkopf stecken wahrscheinlich FAB-1000-Bomben, glauben Experten: Die Flamingo hat deutlich mehr Sprengkraft als ukrainische Drohnen. Das Triebwerk wird in Saporischschja gebaut und hat sich bereits bewährt. Eine Raketenstufe bringt die Rakete vom Boden in die Luft, bis das Triebwerk übernimmt. Der Ort, an dem die Flamingo produziert wird, ist geheim.

Allerdings haben sie nicht die Erfolgsbilanz der Tomahawk. Sie kann aus der Luft, vom Boden oder einem Schiff abgefeuert werden und 450 Kilogramm Sprengstoff mit über 900 km/h bewegen. Die Reichweite variiert, liegt aber bei mindestens 1300 Kilometern.

Vance zur Maga-Gemeinde: Europa zahlt

Bleibt die Frage: Lässt Trump seinen Andeutungen auch Taten folgen? Einiges spricht dafür: Vize-Präsident JD Vance, der nicht gerade als Fan Selenskyjs gilt, bestätigt bei «Fox News», dass das Weisse Haus über eine Tomahawk-Lieferung nachdenkt, die Europa bezahlen soll. «Politico» berichtet, ein Waffenkauf in Höhe von 90 Milliarden Dollar stehe im Raum.

U.S. Vice-President JD Vance confirmed today on Fox News that the Trump Administration is seriously considering the sale of BGM-109 “Tomahawk” Land Attack Cruise Missiles (TLAM), which have a range of up to 1,500 miles, as well as other advanced weaponry, to Europe to provide to… pic.twitter.com/E9GmOMxZG1 — OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2025

Wird Washington also ukrainische Schläge tief in russischem Territorium erlauben? «Wenn ich lese, was [Trump] gesagt hat, und wenn ich lese, was Vizepräsident Vance und Minister Rubio gesagt haben, lautet die Antwort: Ja», meint Keith Kellogg, der US-Sondergesandte für die Ukraine, bei «Fox News». «Nutze die Fähigkeit, tief zu treffen.»

President Trump has authorized long-range strikes into Russia, Special Envoy to Ukraine General Keith Kellogg says -- but occasionally Ukraine has not been granted authority by the Pentagon to carry them out.



KELLOGG: "Everybody should follow what the President says. He's the… pic.twitter.com/Zx36foTgnP — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) September 29, 2025

Auf die Nachfrage, ob Kiew denn nun die Erlaubnis habe, US-Waffen in der Tiefe zu nutzen, antwortet Kellogg: «Es ist nicht einheitlich. Manchmal dürfen sie es, manchmal nicht.» Die Entscheidung liege bei Donald Trump: «Er ist der Oberbefehlshaber.»

Wie der Kreml reagiert

Als Selenskyj in Kiew vor die Presse tritt, klingt die Sache konkreter: «Wir haben die wichtigsten Punkte mit dem Präsidenten besprochen und uns darauf geeinigt. Jetzt geht es an die praktische Umsetzung», erklärt der 47-Jährige.

Moskau gibt sich laut «Reuters» gelassen: Tomahawks würden die Lage auf dem Schlachtfeld nicht ändern. Der Kreml werde aber beobachten, ob Washington Kiew auch mit Zieldaten für die Raketen versorge. Anders reagiert Wladimir Putins Kettenhund Dmitri Medwedew.

Mit Blick auf die Lieferung der «amerikanischen Langstrecken-Waffen» an die Ukraine schreibt der Russe auf X: «Was der Freak wissen muss, ist, dass Russland Waffen einsetzen kann, gegen die ein Luftschutzkeller keinen Schutz bietet. Das sollten auch die Amerikaner bedenken.»