Tomahawks für Kiew Tut Trump Putin jetzt erstmals wirklich weh?

Von Philipp Dahm

29.9.2025

Fertig lustig? Donald Trump (rechts) und Wladimir Putin im August 2025 in Alaska.
Fertig lustig? Donald Trump (rechts) und Wladimir Putin im August 2025 in Alaska.
AP

Donald Trump hat mit Blick auf den Ukraine-Krieg bisher gezögert, Druck auf den Kreml auszuüben. Das könnte sich nun ändern, weil Washington Kiew offenbar potente Tomahawk-Marschflugkörper geben will.

Von Philipp Dahm

29.09.2025, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump scheint bereit zu sein, Kiew weitreichende Marschflugkörper vom Typ Tomahawk zu verkaufen.
  • Sein Vize JD Vance beruhigt die Maga-Anhängerschaft, dass Europa dafür zahlen werde.
  • Angeblich plant Kiew Waffenkäufe in Höhe von bis zu 90 Milliarden Dollar.
  • Wolodymyr Selenskyj spricht bereits von einer «praktischen Umsetzung».
  • Der Kreml gibt sich gelassen, nur Dmitri Medwedew natürlich nicht.
Mehr anzeigen

Als Wolodymyr Selenskyj zur UN-Vollversammlung nach New York gereist ist, hat er sich am 23. September auch mit Donald Trump getroffen. Dabei hat er den US-Präsidenten nach eigener Aussage um ein Waffensystem gebeten, das Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zwingen soll.

Der britische «Telegraph» schreibt, dass es sich dabei um Marschflugkörper vom Typ Tomahawk handeln soll, nach denen Kiew in Washington zuvor bereits gefragt hat. «Ich habe ihm gesagt, dass wir eine Sache brauchen», erklärt Selenskyj nach dem Trump-Treffen. 

Eune neue Waffe für Kiew? Nach dem Abschuss durch ein U-Boot und einem Flug über 650 Kilometer trifft eine Tomahawk am 1. April 1986 ihr Ziel auf Clemente Island in Kalifornien: eine RA-5C Vigilante.
Eune neue Waffe für Kiew? Nach dem Abschuss durch ein U-Boot und einem Flug über 650 Kilometer trifft eine Tomahawk am 1. April 1986 ihr Ziel auf Clemente Island in Kalifornien: eine RA-5C Vigilante.
US Navy

Der US-Präsident habe ihm gesagt, die Ukraine solle russische Schläge vergelten: «Wenn sie unsere Energie-Infrastruktur angreifen, unterstützt Präsident Trump, dass wir [mit Angriffen auf ihre] Energie-Infrastruktur antworten können.» 

Vance bestätigt Deal, den Europa zahlen soll

Der 47-Jährige führt aus, dass Kiew zwar über Drohnen verfüge, die tief nach Russland eindringen könnten. Bei vielen militärischen Zielen mit moderner Flugabwehr kämen die Drohnen jedoch an ihre Grenzen. «Wir arbeiten daran», soll Trump dem Ukrainer in Aussicht gestellt haben.

Weil der Westen Kiew bislang kaum Langstrecken-Waffen geliefert hat, entwickelt Kiew eigene Produkte wie Flamingo, Paljanyzja, Peklo oder Long Neptune.

Die FP-5 Flamingo
Die FP-5 Flamingo. Das ist der neue ukrainische Marschflugkörper FP-5 Flamingo des Herstellers Fire Point, der am 18. August der Nachrichtenagentur AP Einblick in die Produktion gibt.

Das ist der neue ukrainische Marschflugkörper FP-5 Flamingo des Herstellers Fire Point, der am 18. August der Nachrichtenagentur AP Einblick in die Produktion gibt.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Die 12 bis 14 Meter lange Rakete wird vom einem Triebwerk auf maximal 950 km/h beschleunigt und kann 1,1 Tonnen Sprengstoff über 3000 Kilometer weit tragen.

Die 12 bis 14 Meter lange Rakete wird vom einem Triebwerk auf maximal 950 km/h beschleunigt und kann 1,1 Tonnen Sprengstoff über 3000 Kilometer weit tragen.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Derzeit wird angeblich eine «Flamingo» pro Tag gebaut: Alleine auf diesem Bild sind sechs Exemplare zu sehen. Ab Oktober sollen 200 pro Monat hergestellt werden.

Derzeit wird angeblich eine «Flamingo» pro Tag gebaut: Alleine auf diesem Bild sind sechs Exemplare zu sehen. Ab Oktober sollen 200 pro Monat hergestellt werden.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Im Sprengkopf stecken wahrscheinlich FAB-1000-Bomben, glauben Experten: Die Flamingo hat deutlich mehr Sprengkraft als ukrainische Drohnen.

Im Sprengkopf stecken wahrscheinlich FAB-1000-Bomben, glauben Experten: Die Flamingo hat deutlich mehr Sprengkraft als ukrainische Drohnen.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Das Triebwerk wird in Saporischschja gebaut und hat sich bereits bewährt. Eine Raketenstufe bringt die Rakete vom Boden in die Luft, bis das Triebwerk übernimmt.

Das Triebwerk wird in Saporischschja gebaut und hat sich bereits bewährt. Eine Raketenstufe bringt die Rakete vom Boden in die Luft, bis das Triebwerk übernimmt.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Der Ort, an dem die Flamingo produziert wird, ist geheim.

Der Ort, an dem die Flamingo produziert wird, ist geheim.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo
Die FP-5 Flamingo. Das ist der neue ukrainische Marschflugkörper FP-5 <em>Flamingo</em> des Herstellers Fire Point, der am 18. August der Nachrichtenagentur AP Einblick in die Produktion gibt.

Das ist der neue ukrainische Marschflugkörper FP-5 Flamingo des Herstellers Fire Point, der am 18. August der Nachrichtenagentur AP Einblick in die Produktion gibt.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Die 12 bis 14 Meter lange Rakete wird vom einem Triebwerk auf maximal 950 km/h beschleunigt und kann 1,1 Tonnen Sprengstoff über 3000 Kilometer weit tragen.

Die 12 bis 14 Meter lange Rakete wird vom einem Triebwerk auf maximal 950 km/h beschleunigt und kann 1,1 Tonnen Sprengstoff über 3000 Kilometer weit tragen.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Derzeit wird angeblich eine «Flamingo» pro Tag gebaut: Alleine auf diesem Bild sind sechs Exemplare zu sehen. Ab Oktober sollen 200 pro Monat hergestellt werden.

Derzeit wird angeblich eine «Flamingo» pro Tag gebaut: Alleine auf diesem Bild sind sechs Exemplare zu sehen. Ab Oktober sollen 200 pro Monat hergestellt werden.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Im Sprengkopf stecken wahrscheinlich FAB-1000-Bomben, glauben Experten: Die <em>Flamingo</em> hat deutlich mehr Sprengkraft als ukrainische Drohnen.

Im Sprengkopf stecken wahrscheinlich FAB-1000-Bomben, glauben Experten: Die Flamingo hat deutlich mehr Sprengkraft als ukrainische Drohnen.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Das Triebwerk wird in Saporischschja gebaut und hat sich bereits bewährt. Eine Raketenstufe bringt die Rakete vom Boden in die Luft, bis das Triebwerk übernimmt.

Das Triebwerk wird in Saporischschja gebaut und hat sich bereits bewährt. Eine Raketenstufe bringt die Rakete vom Boden in die Luft, bis das Triebwerk übernimmt.

Bild: KEYSTONE

Die FP-5 Flamingo. Der Ort, an dem die <em>Flamingo</em> produziert wird, ist geheim.

Der Ort, an dem die Flamingo produziert wird, ist geheim.

Bild: KEYSTONE

Allerdings haben sie nicht die Erfolgsbilanz der Tomahawk. Sie kann aus der Luft, vom Boden oder einem Schiff abgefeuert werden und 450 Kilogramm Sprengstoff mit über 900 km/h bewegen. Die Reichweite variiert, liegt aber bei mindestens 1300 Kilometern.

Vance zur Maga-Gemeinde: Europa zahlt 

Bleibt die Frage: Lässt Trump seinen Andeutungen auch Taten folgen? Einiges spricht dafür: Vize-Präsident JD Vance, der nicht gerade als Fan Selenskyjs gilt, bestätigt bei «Fox News», dass das Weisse Haus über eine Tomahawk-Lieferung nachdenkt, die Europa bezahlen soll. «Politico» berichtet, ein Waffenkauf in Höhe von 90 Milliarden Dollar stehe im Raum.

Wird Washington also ukrainische Schläge tief in russischem Territorium erlauben? «Wenn ich lese, was [Trump] gesagt hat, und wenn ich lese, was Vizepräsident Vance und Minister Rubio gesagt haben, lautet die Antwort: Ja», meint Keith Kellogg, der US-Sondergesandte für die Ukraine, bei «Fox News». «Nutze die Fähigkeit, tief zu treffen.»

Auf die Nachfrage, ob Kiew denn nun die Erlaubnis habe, US-Waffen in der Tiefe zu nutzen, antwortet Kellogg: «Es ist nicht einheitlich. Manchmal dürfen sie es, manchmal nicht.» Die Entscheidung liege bei Donald Trump: «Er ist der Oberbefehlshaber.»

Wie der Kreml reagiert

Als Selenskyj in Kiew vor die Presse tritt, klingt die Sache konkreter: «Wir haben die wichtigsten Punkte mit dem Präsidenten besprochen und uns darauf geeinigt. Jetzt geht es an die praktische Umsetzung», erklärt der 47-Jährige.

Ein startender BGM-109G Gryphon Marschflugkörper – so heisst die vom Boden aus gestartete Tiomahawk-Variante.
Ein startender BGM-109G Gryphon Marschflugkörper – so heisst die vom Boden aus gestartete Tiomahawk-Variante.
US Air Force

Moskau gibt sich laut «Reuters» gelassen: Tomahawks würden die Lage auf dem Schlachtfeld nicht ändern. Der Kreml werde aber beobachten, ob Washington Kiew auch mit Zieldaten für die Raketen versorge. Anders reagiert Wladimir Putins Kettenhund Dmitri Medwedew.

X/MedvedevRussiaE

Mit Blick auf die Lieferung der «amerikanischen Langstrecken-Waffen» an die Ukraine schreibt der Russe auf X: «Was der Freak wissen muss, ist, dass Russland Waffen einsetzen kann, gegen die ein Luftschutzkeller keinen Schutz bietet. Das sollten auch die Amerikaner bedenken.»

