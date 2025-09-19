TV-Sender zittern wegen Trump: «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»

Stephen Colbert bricht – wie auch alle seine Late-Night-Kollegen – eine Lanze für Jimmy Kimmel. Bild: YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

Das Aus für die Show von Jimmy Kimmel schlägt in den USA hohe Wellen. Während Donald Trump Sendern droht, ihnen die Lizenz zu entziehen, zeigen sich die Kollegen des Late-Night-Hosts solidarisch – und bissig.

«Heute sind wir alle Jimmy Kimmel», sagt Stephen Colbert und rechnet in seiner «Late Show» mit Trump und der Behörde FCC ab.

Das sind die Hintergründe von Kimmels Absetzung.

Der FCC-Boss fordert die US-Sender zur Selbstzensur auf, während Trump laut über Lizenzentzug für kritische Medien nachdenkt. Mehr anzeigen

Die Late-Night-Hosts halten zusammen. Man sieht es während der Pandemie mit ihrem Liveshow-Verbot, als die «arbeitslosen» Moderatoren Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert und John Oliver zusammen den sehr lustigen Podcast Strike Force Five bestreiten.

Auch nachdem das Aus für Stephen Colbert im kommenden Mai bekannt wird, geben die Kollegen Rückendeckung – und besuchen die folgende «Late Show»-Sendung als auffällige Gäste.

Als Colberts Show wie auch «Jimmy Kimmel Live» in derselben Emmy-Kategorie nominiert sind, ruft Kimmel dazu auf, den 61-jährigen Konkurrenten zu wählen, weil dessen Show im nächsten Jahr endet. «Er ist einfach der liebenswerteste Kerl», sagt Colbert vor der Emmy-Verleihung. «Je besser man Kimmel kennenlernt, desto mehr bewundert man ihn.»

In jenem Moment am 15. September vor dem Peacock Theatre in Los Angeles ahnt noch niemand, dass Colbert es ist, der heute noch sendet, während Jimmy Kimmel der Stecker gezogen wurde. Angesichts seiner Absetzung zeigen die anderen Late-Night-Hosts nun wieder ihre Solidarität.

«Heute sind wir alle Jimmy Kimmel»

Am Donnerstagabend spricht Seth Meyers in «Late Night» ausgiebig über das «scharfe Vorgehen gegen die Redefreiheit» und verspricht, weiterzumachen wie bisher. «Ich weiss nicht, was los ist», so Jimmy Fallon in seine «Tonight Show», «aber ich kenne Jimmy Kimmel: Er ist ein anständiger, lustiger und liebender Kerl. Ich hoffe, er kommt zurück.»

Auch Jon Stewart ist angefressen: Eigentlich moderiert die Late-Night-Legende die «Daily Show» immer nur montags, doch im Fall Kimmel macht der 62-Jährige eine Ausnahme. Sein Auftritt ist «von der Regierung geprüft»: Gespielt servil zeigt Stewart, wie politische Comedy aussieht, wenn es in den USA so weitergeht.

Stephen Colbert muss dagegen kein Blatt mehr vor den Mund nehmen: Das Ende seiner Show steht ja bereits fest. «Heute sind wir alle Jimmy Kimmel», beginnt Stephen Colbert seinen Monolog. Die Absetzung des Kollegen sei eine «offenkundige Zensur».

«Es fängt immer klein an»

«Es fängt immer klein an: Erinnert Ihr euch an Woche eins [von Trumps] Präsidentschaft?», fragt Colbert. «Golf von Amerika. Nennt [den Golf von Mexiko] Golf von Amerika. Sicher, wirkt harmlos. Aber bei Autokraten darf man nicht einen Zentimeter nachgeben.»

An Kimmels Sender gerichtet, fügt er an: «Wenn ABC denkt, das werde das Regime befriedigen, sind sie elendig naiv.» Sein Kollege spreche in seinem Monolog stets über die Themen, über die alle reden würden. So auch am Montag, als Kimmel sich zu den Reaktionen auf das Charlie-Kirk-Attentat geäussert habe.

Colbert: keinen Zentimeter nachgeben. YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

Was Kimmel getan hat, ist für Brandon Carr, den Chef der Medienaufsicht FCC, «das krankhafteste Verhalten, das möglich ist»: «Das sind starke Worte, Jimmy muss wirklich aus dem Ruder gelaufen sein. Völlig ausser Kontrolle – wahrlich psychotisch», meint Colbert. «Lasst uns sehen, was er gesagt hat.»

FCC-Boss fordert Selbstzensur

Kimmel sagt das: «Wir haben am Wochenende einen neuen Tiefpunkt erreicht, als die Maga-Gang verzweifelt versucht hat, den Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als jemand anderes darzustellen als einen von ihnen, und sie hat alles getan, um damit politisch zu punkten. Wenn nicht mit dem Finger auf jemanden gezeigt wurde, gab es Trauer.»

«War das der Clip? Echt?» Colbert spielt den Verwunderten. «Angesichts der Reaktion der FCC habe ich etwas Provokativeres erwartet. Es ist, als würde man hören, dass der ‹Playboy› eine rassige neue Aktfotografie hat – und dann findet man heraus, dass es bloss Jimmy Kimmel ist.»

Kimmel als «Playboy»-Model. Bild: YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

Brendan Carr sei aber noch weiter gegangen, so der Moderator: Er drohe den US-Sendern. Im Clip ab Minute 2:43 sagt der FCC-Chef, es sei «höchste Zeit», dass Firmen wie Comcast und Disney selbst handelten– nach dem Motto «Hört mal, wir werden Vorsichtsmassnahmen ergreifen: Wir lassen Kimmel nicht mehr laufen, bis ihr das geglättet habt».

«Auf die sanfte Tour oder auf die harte Tour?»

Und wenn nicht? Carr sagt: «Schaut, wir können das auf die sanfte Tour oder auf die harte Tour machen.» «Klassische Worte eines Guten», frotzelt Colbert und tut so, als mache er einen Antrag: «Joanne, willst du mich zum glücklichsten Mann der Welt machen? Schau, wir können das auf die sanfte Tour oder auf die harte Tour machen.»

Dabei hat Carr 2020 noch ganz anders geklungen: Die «Late Sow» zeigt einen X-Post, in dem der 46-Jährige betont, Late-Night-Shows und politische Satire seien wichtig, um die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Das einzuschränken, wäre «eine ernste Bedrohung unserer Freiheiten».

Was Carr heute sage, töne wie ein «Marschbefehl» meint Colbert. Und kurz nach seinem Interview zieht das ABC-Mutterhaus NexStar die Reissleine, setzt Kimmel ab und bedient sich dabei einer ähnlichen Sprache wie Carr. «Zufälligerweise legt NextStar der Trump-Administration bald eine grössere Fusion [zur Genehmigung] vor», weiss Colbert.

«Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»

«Also, eine Firma kapituliert offensichtlich vor den Marotten des Präsidenten, um sicherzustellen, dass ihre Fusion genehmigt wird: Hat es sowas schonmal gegeben?» Das Publikum lacht: Es ist die Geschichte von Colberts eigenem Show-Aus, dass den Weg geebnet hat für den Zusammenschluss von Paramount und Skydance.

Brandon Carr (rechts) interpretiert die Rolle des FCC-Direktors neu. YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

ABC-Mutterkonzern Disney sei noch mehr auf den guten Willen der FCC angewiesen: Nicht nur NextStar will wachsen will. Der Sender ESPN versucht zudem, das NFL Network zu kaufen – und braucht dafür das grüne Licht der Behörden.

Die Entscheidung, Kimmel zu kippen, sei bei einer Krisensitzung gefallen, zitiert Colbert «Rolling Stone»: Demnach fanden die Bosse die Aussagen des Moderators gar nicht so schlimm, hatten aber Angst vor der Rache der Trump-Administration. «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht», sagt eine Quelle.

Trump zu TV-Kritik: «Sie dürfen das nicht tun»

Carr schreibt auf X selbst, er habe eine «nie dagewesene Entscheidung» getroffen, doch die «Werte der Gemeinschaft» müssten vereidigt werden. Er hoffe, andere Sender handelten wie NextStar. «Weisst du, was mein Gemeinschaftswert ist, Bursche? Die Freiheit der Rede», kontert Colbert.

Während die Administration betont, es ginge um Werte, sagt der Präsident, was wirklich des Pudels Kern ist – zu hören ab Minute 7:52: «Du hast einen Sender und du hast Abendshows, und alles, was sie tun, ist Trump angehen. Das ist alles, was sie tun. Wenn man zurückgeht, glaube ich, dass sie keinen Konservativen mehr seit Jahren oder so hatten, hat jemand gesagt.»

Late Night USA – Amerika verstehen

Und weiter: «Wenn man zurückgeht und guckt: Alles, was sie machen, ist Trump angehen. Sie sind lizenziert. Sie dürfen das nicht tun.» «Doch, das dürfen sie», kontert Colbert. «Seit den Anfängen haben diese Shows immer über den amtierenden Präsidenten gesprochen, und das bist nun mal du.»

Trumps Plan

Es sei egal, was öffentlich behauptet werde: Wichtig sei nicht, was Kimmel gesagt habe. Seine Ansetzung sei Teil eines Plans. «Woher weiss ich das?», fragt der Moderator. «Als der Präsident vor zwei Monaten meine Absetzung geschmackvoll feierte, hat er gepostet: ‹Jimmy Kimmel geht als Nächster›.»

Kimmel sei nur der jüngste Fall in einer langen Kampagne, die Trump gegen kritische Medien führe. Das zeigten nicht nur Klagen gegen ABC, CBS, die «NewYork Times» und Co, sondern auch der Umgang mit PBS und NPR: Das Weisse Haus hat den öffentlichen Sendern den Geldhahn zugedreht.

Quo vadis, Amerika? Früher hat die FCC den Sendern einfach alle acht Jahre die Lizenz erneuert. Zurückweisungen gab es in den letzten Jahrzehnten keine. Nun wird die Vergabe an positive Berichterstattung geknüpft. Und Donald Trump denkt laut darüber nach, kritischen Sendern diese Lizenz zu entziehen.

Letterman on Kimmel: "We all see where this is going, correct? It's managed media. It's ridiculous. You can't go around firing somebody because you're fearful or trying to suck up to an authoritarian, criminal administration. That's just not how this works.”



[image or embed] — Raider (@iwillnotbesilenced.bsky.social) 19. September 2025 um 02:38

Late-Night-Grossvater David Letterman drückt es so aus: «Wir sehen, wohin das alles führt, korrekt? Zu geleiteten Medien. Das ist nicht gut.»