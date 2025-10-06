Zwei Teenager sterben auf E-Bike-Tour – 17-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Zwei beste Freundinnen, beide 17 Jahre alt, unternahmen vor einer Woche eine Velotour in Cranford im US-Bundesstaat New Jersey. Der Ausflug endet tragisch: Beide wurden von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Nun ist ein 17-jähriger Verdächtiger wegen zweifachen Mordes angeklagt worden, wie die Staatsanwaltschaft von Union County mitteilt.
Nach Angaben der Ermittler ereignete sich der Unfall am Montag gegen 17.30 Uhr in einer Nebenstrasse von Cranford. Die beiden Jugendlichen waren gemeinsam auf einem E-Bike unterwegs, als ein SUV mit hoher Geschwindigkeit in sie hineinraste. Das Fahrzeug erfasste die beiden frontal, die Teenagerinnen wurden mehrere Meter weit geschleudert. Beide erlagen später im Spital ihren schweren Verletzungen.
Der SUV-Fahrer floh zunächst vom Tatort, wurde jedoch kurz darauf in einem nahegelegenen Ort festgenommen. Schon kurz nach dem Vorfall berichtete «CNN», dass es sich wohl nicht um einen Unfall handelt. Ermittler gehen davon aus, dass der Jugendliche eine der beiden Schülerinnen gezielt angefahren hat. Er soll sie zuvor über Wochen hinweg belästigt und gestalkt haben.
«Sie war meine beste Freundin»
Ein GoFundMe-Konto zur Unterstützung der Familien hat bereits über 150'000 Dollar gesammelt. Zum Motiv des Verdächtigen hat die Polizei noch keine Details bekanntgegeben.
In der 24'000-Einwohner-Kleinstadt Cranford fanden mehrere Trauerfeiern statt. Hunderte von Menschen zündeten Kerzen an und hinterliessen Luftballons, Stofftiere und Bilder der beiden Mädchen. Unter den Trauernden war auch die Mutter eines der Opfer. «Sie war nicht nur meine Tochter, sie war meine beste Freundin», sagte sie zu «CNN».