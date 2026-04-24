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Protest gegen rechten Medienmogul Kulturkampf eskaliert – 230 Autoren verlassen Traditionsverlag

Noemi Hüsser

24.4.2026

Die feministische Autorin Virginie Despentes gehört zu über 230 Schriftsteller*innen, die den Verlag Grasset verlassen.
Die feministische Autorin Virginie Despentes gehört zu über 230 Schriftsteller*innen, die den Verlag Grasset verlassen.
Imago

Nach der Entlassung des Verlegers Olivier Nora verlassen über 230 Autor*innen den Verlag Grasset. Sie wehren sich damit gegen den Einfluss des rechtsidentitären Medienmoguls Vincent Bolloré.

Noemi Hüsser

24.04.2026, 18:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Entlassung des Grasset-Verlegers Olivier Nora löste einen Massenprotest aus: Über 230 Autor*innen kündigten an, den Verlag zu verlassen.
  • Hintergrund ist der wachsende Einfluss des Milliardärs Vincent Bolloré, der über die Hachette-Gruppe Medien und Verlage kontrolliert und ihnen eine rechtsgerichtete, ideologisch geprägte Ausrichtung gibt.
  • Bolloré steht politisch der extremen Rechten nahe und hat bereits mehrere französische Medien entsprechend umgebaut.
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In Frankreich herrscht ein Kulturkampf, ein «echter», wie es die «Zeit» schrieb. Denn es ist ein Kampf, bei dem es nicht nur um Kultur – nämlich Literatur –, sondern auch um Werte und Macht geht.

Der Verleger Olivier Nora ist vergangenen Dienstag nach 26 Jahren beim französischen Verlag Grasset entlassen worden. Die Reaktion folgte prompt: Seit dem Mittwoch vergangener Woche kündigten über 230 Autor*innen des Verlags an, ebenfalls zu gehen. «Seine Entlassung ist ein inakzeptabler Angriff auf die publizistische Unabhängigkeit und die künstlerische Freiheit», schreiben sie in einem Brief. «Wir werden unser nächstes Buch nicht bei Grasset veröffentlichen.»

Die Reaktion fällt auch deshalb so deutlich aus, weil Grasset zur Hachette-Gruppe gehört – und die wird vom rechtsidentitären Multimilliardär Vincent Bolloré kontrolliert. Bolloré führe einen «ideologischen Krieg zur Durchsetzung des Autoritarismus in den Medien und der Kultur», heisst es im Brief weiter. «Wir wollen nicht, dass unsere Ideen, unsere Arbeit sein Eigentum werden.»

Bolloré kauft sich in Medien- und Verlagshäuser ein

«Bolloré ist Clan Bardella», sagte die feministische Autorin Virginie Despentes gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Sie gehört neben Bernard-Henri Lévy und Frédéric Beigbeder zu den prominenten Namen, die den Verlag verlassen.

Gemeint ist damit die Nähe von Bolloré, dem 74-jährigen Medienmogul und Milliardär, zu Frankreichs politisch extremen Rechten – insbesondere zum Vorsitzenden der rechtsextremen Rassemblement national, Jordan Bardella.

Der Medienmongul Vincent Bolloré
Der Medienmongul Vincent Bolloré
Keystone

Dass Bolloré seit Jahren enge Beziehungen zu Frankreichs Rechten pflegt, ist bekannt – und er hat daraus nie ein Geheimnis gemacht. Nicht umsonst wurde er schon als «Pate der Rechten» bezeichnet. Bereits 2007 stellte er Nicolas Sarkozy nach dessen Wahlsieg eine Luxusjacht für einen Kurzurlaub im Mittelmeer zur Verfügung. «Ich wünsche der französischen Wirtschaft viele wie Vincent Bolloré», sagte Sarkozy damals.

Sein Einfluss wächst vor allem über Medien und Kultur: Systematisch kauft sich Bolloré in Medien- und Verlagshäuser ein, besetzt Schlüsselpositionen mit Personen, die seiner politischen Linie nahestehen, und richtet die Marken neu aus. Vor Grasset tat er das etwa beim Radiosender Europe 1, bei den TV-Sendern Canal+ und CNews, bei der Sonntagszeitung «Le Journal du Dimanche» und beim Buchverlag Fayard.

Sprachrohr des rechten Meinungsjournalismus

Bei Fayard ersetzte er 2024 die Verlegerin durch eine Nachfolgerin, die bereits für «anti-woke» Publikationen und einen autoritären Führungsstil bekannt war. Der Verlag veröffentlicht heute unter anderem Bücher von Nicolas Sarkozy, Jordan Bardella sowie von Xenia Fedorova, der ehemaligen Frankreich-Chefin des russischen Propagandasenders «Russia Today».

Den Fernsehsender CNews baute Bolloré nach dem Vorbild von Fox News zu einem Sprachrohr rechten Meinungsjournalismus um. 2019 holte er den rassistischen und rechtsextremen Journalisten Éric Zemmour zum Sender. Dieser wurde von der französischen Justiz bereits mehrfach wegen Aufrufen zu Hass und Rassismus verurteilt. 2022 kandidierte er für das Präsidentenamt – natürlich öffentlich unterstützt durch Vincent Bolloré.

Éric Zemmour ist rassistisch, rechtsextrem und mehrfach verurteilt.
Éric Zemmour ist rassistisch, rechtsextrem und mehrfach verurteilt.
Jeremias Gonzalez/AP/dpa/Archiv

Wenn sich Journalist*innen gegen diese politische Neuausrichtung wehren – etwa beim «Journal du Dimanche», wo sie 2023 wochenlang gegen die Ernennung eines rechtsidentitären Chefredaktors streikten –, wartet Bolloré einfach, bis ihr Widerstand bricht. Am Ende kündigte fast die gesamte Belegschaft.

Über die zur Hachette-Gruppe gehörende Kioskkette Relay kontrolliert Bolloré zudem einen Teil des Vertriebs: Dort werden genau jene Bücher prominent platziert, die aus seinem Netzwerk stammen.

Noras Entlassung nicht überraschend, sogar eher spät

Die Entlassung von Grasset-Verleger Nora kommt daher nicht überraschend – für Bollorés Verhältnisse sogar spät, drei Jahre nach seinem Einstieg bei Hachette. Über den genauen Anlass gibt es unterschiedliche Versionen. Eine dreht sich um den prominenten Neuzugang des frankoalgerischen Autors Boualem Sansal: Bolloré soll ihm einen Millionen-Vorschuss für sein neues, politisch aufgeladenes Buch geboten haben und drängte auf eine schnelle Veröffentlichung. Nora hingegen habe auf eine Überarbeitung und einen späteren Termin plädiert. Eine andere Erklärung sieht den Auslöser darin, dass Nora sich weigerte, dem rechtskatholischen Autor Nicolas Diat einen prominenten Platz im Verlagsprogramm zu geben.

Ob die Autor*innen, die sich nun von Grasset abwenden, ihre Verträge tatsächlich kündigen können, ist offen. Autorin Despentes zumindest glaubt daran. Dem «Tages-Anzeiger» sagte sie: «Wir haben diese Verträge mit einem bestimmten Typus von Verlag abgeschlossen und haben es nun mit einem ganz anderen zu tun. Da sollte eine Kündigung möglich sein.» Das gelte für Bestsellerautorinnen ebenso wie für weniger bekannte Namen.

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