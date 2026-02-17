Über 300 Namen – die Epstein-Liste, die nichts aussagt, und doch so viel

Trump-Ministerin Bondi (r.) nennt verschiedene Namen: So sind unter anderem Beyoncé (l.) und Bruce Springsteen (m.) vertreten. Bild: Imago / Keystone / Bildmontage blue News

Das Justizministerium veröffentlicht eine Liste mit mehr als 300 Namen von Prominenten, die in den Epstein-Akten auftauchen. Warum das Vorgehen mehr der Ablenkung als der Aufklärung dient, erfährst du hier.

Das US-Justizministerium veröffentlicht eine Liste mit mehr als 300 prominenten Namen, die in den Epstein-Akten auftauchen. Darunter sind Stars, Milliardäre, mächtige Ausländer und US-Politiker aus der Regierung wie auch der Opposition.

Trotzdem ist niemand zufrieden. Im Gegenteil.

Es liegt in der Natur der Sache: Justizministerin Pam Bondi will der Nation und dem politischen Washington auf sechs Seiten weismachen, dass ihre Behörde nun wirklich alles veröffentlicht habe, was es im Fall Epstein zu sagen gebe. Gleichzeitig wirft sie der Welt 300 Namen hin – wie oft und in welchem Zusammenhang sie in den Akten stehen, lässt Bondi aber offen.

Von Beyoncé bis zum Papst

Und so präsentiert sich dem Leser der Liste ein bunter Strauss von Personen und Persönlichkeiten, die in dieser alle gleich behandelt werden, obwohl das verwirrt und verwässert. Sieh selbst:

Stars auf Bondis Liste Beyoncé

Alec Baldwin

Cher

George Clooney

Kurt Cobain

Robert de Niro

Mick Jagger

Jay-Z

Janis Joplin

Alyssa Milano

Marilyn Monroe

Elvis Presley

Amy Schumer

Bruce Springsteen Mehr anzeigen

Und warum sind die jetzt nichtssagend? Zum Beispiel darum: Schauspielerin Marilyn Monroe mag zwar zu Lebzeiten als Sexbombe vermarktet worden sein, doch als die Schauspielerin im Alter von 36 Jahren stirbt, ist Jeffrey Epstein erst neun Jahre alt. Und Elvis Presley kann man wohl Vieles vorwerfen, aber nicht, dass er etwas mit dem Pädophilen zu tun hatte: Epstein ist erst 24, als der Sänger das Zeitliche segnet.

Kurios: Die Demokraten Bill und Hillary Clinton haben etwas mit Republikaner George W. Bush gemein – alle drei stehen ebenso auf Pam Bondis Namensliste. (Archivbild) Bild: Keystone

Auch Papst Johanes Paul II. steht auf Bondis Namensliste. Ebenfalls ohne Einordnung. Weniger überraschend sind dagegen die diversen Regierungsmitglieder und Oppositionspolitiker, die genannt werden: Auch Pam Bondi selbst sowie die Abgeordneten Ro Khanna und Thomas Massie, die das Epstein-Gesetz ins Rollen gebracht haben, sind vertreten.

Welcher Milliardär wird wie oft genannt?

Das Problem: Freund und Feind lassen sich nicht unterscheiden. So finden sich etwa jede Menge US-Präsidenten in dem Schreiben. Doch ob Barack Obama oder gar Ronald Reagan das gleiche Gewicht haben wie Donald Trump, muss bezweifelt werden: Der 79-Jährige kommt in den Akten «mehr als eine Million Mal vor», sagt der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin, der die teilweise unzensierten Akten einsehen konnte.

Milliardäre auf Bondis Liste Jeff Bezos

Richard Branson

Bill Gates

Reid Hoffman

Rupert Murdoch

Elon Musk

Peter Thiel

Les Wexner

Mark Zuckerberg Mehr anzeigen

Dass Epstein gerade in der Tech-Branche gut vernetzt war, ist zudem schon bekannt. Tatsächlich lässt die Liste Namen aus: Auch die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page oder Apple-Boss Tim Cook tauchen in den bisher veröffentlichte Epstein-Akten auf, aber nicht auf Bondis «neuer» Liste.

Der eine steht öfter in den Epstein-Akten, der andere weniger: (von links) Donald Trump, Investor Peter Thiel und Apple-CEO Tim Cook. Bild: Keystone

Aber auch hier geht es um das Verhältnis: Brin, Page und Cook kommen auf 265, 293 und 152 Einträge, zählt «Mashable» nach. Bei Reid Hoffman, Bill Gates und Peter Thiel sind es 2638, 2527 und 2273 Referenzen, heisst es weiter.

Wie Trump an Massies Stuhl sägt

Pam Bondi bremst die Aufarbeitung des Falls aus, anstatt zur Aufklärung beizutragen – und die Fäden zieht Donald Trump. Das sagt zumindest Thomas Massie, der einer der beiden Väter des Epstein-Gesetzes ist. Der Dank: Donald Trump wie auch potente Spender unterstützen parteiintern nun seinen Gegenkandidaten.

«Das ist die Epstein-Klasse», ordnet Massie beim Sender ABC das Feuer aus den eigenen Reihen ein. «Die Leute, die die Angriffe gegen mich finanzieren, mögen in den Epstein-Akten sein oder nicht, aber sicherlich haben sie Kontakt mit Leuten, die in den Akten sind.»

Personen mit einer «Vergangenheit» auf Bondis Liste Woody Allen

Bill Cosby

David Copperfield

Michael Jackson

Lary Nassat

Kevin Spacey Mehr anzeigen

Trump habe Transparenz versprochen, aber nicht geliefert, so Massie: «Er macht immer noch mit bei der Epstein-Klasse.» Massie verlangt unzensierten Zugang zu allen Fall-Akten: «Wir wollen all diese Dokumente einsehen können. Sie können [sie] nicht mehr zurückhalten, nachdem sie sie bereits angelegt haben.»

Trump unterschrieb, «weil er es musste»

Der Kampf um Transparenz geht also weiter – wie auch die Sichtung der Dokumente. Auch die Republikanerin Nancy Mace fordert auf X die Veröffentlichung der kompletten Akten und krtîtisiert, dass Namen auf der Liste des Justizministeriums fehlen würden – die Abgeordnete hatte zuvor ebenfalls die teilweise unzensierten Akten eingesehen.

Eines sei bereits jetzt klar, analysiert die «New York Times»: «Die Akten erzählen die Geschichte eines abscheulichen Kriminellen, der von der herrschenden Klasse, in der er lebte, einen Freifahrtschein erhielt, weil er ihnen etwas zu bieten hatte: Geld, Beziehungen, üppige Dinnerpartys, ein Privatflugzeug, eine abgelegene Insel und in einigen Fällen auch Sex.»

Aber warum hat Trump das Epstein-Gesetz unterschrieben, wenn er die Veröffentlichung verhindern will? «Der einzige Grund, warum [Trump] unser Gesetz unterschrieben hat, das wir im Repräsentantenhaus verabschiedet haben, war, weil er es musste. Es wurde ein massives politisches Problem», sagt die Ex-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene.

Und: Die grösste politische Fehleinschätzung in Donald Trumps Karriere habe darin bestanden, dass er das Gesetz zunächst als Schwindel bezeichnete und sich gegen die Veröffentlichung wehrte. «Sodass Thomas Massie, ich, Nancy Mace und Lauren Boebert mit allen Demokraten abstimmen mussten, um die Freigabe zu erreichen», so die Ex-Abgeordnete.