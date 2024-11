Ein Jugendlicher erlag seinen Verletzungen. Polizei Niedersachsen

In Deutschland stirbt bei einem missglückten Überholmanöver ein Jugendlicher. Drei weitere junge Menschen werden verletzt.

Sven Ziegler

Am Freitagabend ereignete sich im deutschen Westerstede in Niedersachsen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein missglücktes Überholmanöver führte dazu, dass ein Auto gegen einen Baum prallte. In dem Fahrzeug befanden sich vier junge Menschen; ein 17-Jähriger erlag später im Spital seinen Verletzungen.

Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei untersucht. Es ist noch unklar, warum das Überholmanöver scheiterte und das Fahrzeug von der Strasse abkam. Die Identität des verstorbenen Jugendlichen wurde nicht veröffentlicht. Die anderen Insassen des Fahrzeugs erlitten nach bisherigen Informationen keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die Behörden appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere in der dunklen Jahreszeit, zu erhöhter Vorsicht und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Unüberlegte Überholmanöver können schwerwiegende Folgen haben und sollten daher stets mit grösster Sorgfalt durchgeführt werden.