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Fast machtlos gegen ukrainische Drohnen Immer mehr russische Ölanlagen gehen in Flammen auf 

dpa

1.5.2026 - 21:25

Seit Tagen stehen dunkelschwarze Rauchsäulen über der russischen Öl-Stadt Tuapse.
Seit Tagen stehen dunkelschwarze Rauchsäulen über der russischen Öl-Stadt Tuapse.
Archivbild: IMAGO/SNA

Mit gezielten Angriffen auf die russische Ölindustrie setzt die Ukraine Putins Energie-Wirtschaft massiv zu. Die Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meeram Schwarzen Meer erlebt seit zwei Wochen ein regelrechtes Trommelfeuer – auch tief im russischen Kernland sind die Raffinerien nicht sicher.

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DPA, Redaktion blue News

01.05.2026, 21:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ukrainische Drohnenangriffe setzten in ganz Russland Öl-Raffinerie in Brand.
  • Besonders intensiv trifft es derzeit die Ölanlagen der südrussischen Hafenstadt Tuapse.
  • Nach vier Angriffen in nur zwei Wochen kommt es zu anhaltenden Bränden und auch zu schweren Umweltschäden.
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Vor vier Jahren hat Kremlchef Putin den Krieg gegen die Ukraine begonnen. War dieser Krieg zunächst für die Russen fern, dringt er nun durch immer neue Drohnenangriffe tief in deren Bewusstsein ein. Kiew nimmt dabei vermehrt die russische Ölindustrie ins Visier.

Ukrainische Drohnen zielen auf Ölanlagen tief im Landesinneren, an der Ostsee und am Schwarzen Meer. Vor wenigen Tagen erfolgte ein Angriff auf eine Ölpumpanlage nahe der russischen Stadt Perm. Sie befindet sich in der Region Perm im Uralgebirge, mehr als 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt. Auch russische Medien berichteten über den Angriff. Ein Drohnenangriff traf zudem eine Raffinerie in der südrussischen Region Orenburg.

Im Gebiet Leningrad, das an St. Petersburg (früher Leningrad) grenzt, waren vor wenigen Wochen mehrfach die Ostsee-Häfen Primorsk und Ust-Luga Ziel ukrainischer Angriffe. Satellitenaufnahmen und Videos in sozialen Medien zeigen Öltanks in Flammen und schwere Rauchschwaden über den getroffenen Gebieten.

Auch die grosse Raffinerie von Kirischi im Umland von St. Petersburg wurde vor zwei Monaten mit Kampfdrohnen attackiert. Kirischi ist nach Branchenangaben die zweitgrösste Raffinerie in Russland und kann jährlich 20 Millionen Tonnen Öl verarbeiten.

Tuapse seit Wochen im Fokus

Von den sechs wichtigsten Ölhäfen an der Ostsee und am Schwarzen Meer sind inzwischen fünf getroffen worden, wie aktuelle Satellitenbilder belegen. Besonders intensiv trifft es derzeit die russische Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer.  Die Ölanlagen wurden binnen zwei Wochen bereits zum vierten Mal Ziel ukrainischer Langstreckendrohnen. Bei den ersten beiden Angriffen auf die Anlagen des staatlichen Ölkonzerns Rosnef seien 24 Öltanks zerstört und vier weitere beschädigt worden.

Tote und Verletzte habe es bei den erneuten Attacken in der Nacht auf den 1. Mai nicht gegeben, teilte der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Demnach sind mehr als 100 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Raffinerie von Tuapse hat ihren Betrieb inzwischen eingestellt.

Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf den Petrolkomplex in der südrussischen Hafenstadt Tuapse am 21. April bildet sich dichter Rauch über der Stadt. 
Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf den Petrolkomplex in der südrussischen Hafenstadt Tuapse am 21. April bildet sich dichter Rauch über der Stadt. 
Archivbild: IMAGO/SNA

Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von insgesamt 141 ukrainischen Drohnen über eigenem Gebiet. Gegen die Einschläge in Tuapse zeigte sich die Flugabwehr aber einmal mehr machtlos.

Es regnet schwarze Klumpen

Schon die vorangehenden Angriffe hatten schwere Schäden verursacht. Die meisten Reservoirs sind inzwischen ausgebrannt, auch die Infrastruktur zum Umschlag des Öls auf Schiffe ist beschädigt. Kremlchef Wladimir Putin beklagte zuletzt in einer Sitzung, dass solche Angriffe potenziell umweltgefährlich sein, beharrte allerdings darauf, dass die Behörden die Lage unter Kontrolle hätten und keine Gefahr bestehe. Dabei sind selbst offiziellen Angaben nach die Verschmutzungswerte der Luft stark überhöht und ein Teil des Öls ist ausgelaufen und ins Meer gelangt. 

Die Angriffsserie am 16. April und am 20. April hat zu unkontrollierbaren Bränden geführt. Mehrere Tanks gingen bei erneuten Drohnenattacken in Flammen auf, bevor die Feuer der Vorgängerangriffe überhaupt gelöscht werden konnten. Zuletzt war es über mehrere Tage nicht gelungen, ein Feuer zu löschen. Behörden riefen Menschen dazu auf, Aufenthalte im Freien zu vermeiden, Fenster geschlossen zu halten und Oberflächen abzuwischen.

Grenzwerte für Benzol, Xylol und Russ in der Luft wurden selbst nach offiziellen Angaben um das Doppelte bis Dreifache überschritten. Als es regnete, schlugen sich die Ölpartikel in der Luft in schwarzen, schmierigen Flecken nieder, die Häuser und Autos verschmutzten – auch Menschen und Tiere litten darunter. 

Die Angriffe auf den den russischen Schwarzmeerhafen Tuapse haben Ölverschmutzungen vor der Küste verursacht.
Die Angriffe auf den den russischen Schwarzmeerhafen Tuapse haben Ölverschmutzungen vor der Küste verursacht.
Archivbild: IMAGO/SNA

Die Ukraine nimmt immer wieder russische Energieanlagen in ihrem Abwehrkampf gegen den seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskrieg ins Visier. Ziel Kiews ist es, auf diese Weise Moskaus Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas zu minimieren. Mit den Erlösen aus dem Energieexport finanziert Russland seine Kriegswirtschaft. Moskau hat Anfang des Monats ein neues Benzin-Exportverbot bis Ende Juli verhängt, um so die Preise angesichts der angespannten Lage auf den Energiemärkten stabil zu halten.

Selenskyj: Drohnenangriffe kosten Russland Milliarden Euro

Die ukrainischen Drohnenangriffe haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj der russischen Ölindustrie seit Jahresbeginn einen Schaden von umgerechnet mindestens sechs Milliarden Euro zugefügt. «Durch Einschläge, Stillstand und Verzögerungen bei Lieferungen», zählte Selenskyj bei Telegram auf. Dabei hätten die Attacken im April ein neues Niveau erreicht, schrieb er.

Selenskyj spricht von sechs Milliarden Euro Verlust, die Russlands Ölindustrie seit Jahresbeginn infolge von Drohnenangriffen zu verkraften hat. 
Selenskyj spricht von sechs Milliarden Euro Verlust, die Russlands Ölindustrie seit Jahresbeginn infolge von Drohnenangriffen zu verkraften hat. 
Archivbild: dpa

Drohnen würden inzwischen nicht nur weiter fliegen als je zuvor, sondern auch die Intensität der Angriffe sei auf Rekordlevel. Das wiederum führe zum stärksten Schrumpfen der russischen Gewinne aus der Ölindustrie seit Kriegsbeginn, zeigte sich Selenskyj überzeugt.

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