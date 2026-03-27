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190-Millionen-Schiff schwer beschädigt Ukraine trifft Putins Eisbrecher in der Ostsee

Sven Ziegler

27.3.2026

Der russische Eisbrecher «Purga» wurde offenbar von der Ukraine getroffen.
Der russische Eisbrecher «Purga» wurde offenbar von der Ukraine getroffen.
X / Keystone / Bildmontage blue News

Ein Drohnenangriff weit hinter der Front sorgt für Aufsehen: In der Ostsee wird ein russischer Eisbrecher getroffen. Bilder zeigen das Schiff stark beschädigt im Hafen.

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Sven Ziegler, Agence France-Presse

27.03.2026, 08:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Ukraine meldet einen Drohnenangriff auf ein russisches Schiff in der Ostsee.
  • Der Eisbrecher «Purga» soll im Hafen von Wyborg schwer beschädigt worden sein.
  • Auch ein wichtiger Energiehafen gerät in Brand, die Angaben sind teils nicht überprüfbar.
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Ein Angriff weit entfernt von der eigentlichen Frontlinie sorgt für neue Dynamik im Krieg: Ukrainische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein russisches Schiff in der Ostsee getroffen. Wie der «Kyiv Independent» berichtet, wurde der Patrouillen-Eisbrecher «Purga» bei einem Drohnenangriff im Hafen von Wyborg schwer beschädigt.

Der Ort liegt nahe der finnischen Grenze und damit rund 1000 Kilometer von der Ukraine entfernt. Sollte sich der Angriff bestätigen, wäre es einer der bislang weitreichendsten Schläge gegen russische Ziele in dieser Region.

Bilder, die in sozialen Netzwerken kursieren, sollen das Schiff nach dem Angriff zeigen. Darauf ist ein deutlich beschädigter Eisbrecher zu sehen, der im Hafen zur Seite gekippt ist. Eine unabhängige Verifikation dieser Aufnahmen steht jedoch noch aus.

«Purga» gehört zum Geheimdienst FSB

Beim betroffenen Schiff handelt es sich um ein Mehrzweckmodell der sogenannten Projekt-23550-Klasse. Diese Einheiten verbinden klassische Eisbrecher-Funktionen mit militärischen Aufgaben. Laut Fachportal «Naval News» können sie Eis von bis zu 1,7 Metern Dicke durchbrechen und werden unter anderem für Patrouillen, Logistik und Rettungseinsätze eingesetzt.

Krieg in der Ukraine

Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Die «Purga» gehört zur Grenzschutzvariante dieses Projekts und ist dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB zugeordnet. Anders als die stärker bewaffnete Marineversion «Iwan Papanin» ist sie primär für Überwachungs- und Sicherungsaufgaben ausgelegt.

Parallel zum Angriff auf das Schiff meldet Russland eine massive Drohnenwelle. Das Verteidigungsministerium spricht von 389 abgewehrten Drohnen in mehreren Regionen – auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Zusätzlich wurde ein strategisch wichtiger Energiehafen getroffen. In Ust-Luga, einem bedeutenden Exportterminal an der Ostsee, brach nach Berichten ein Feuer aus. Über die Anlage werden täglich grosse Mengen Öl sowie andere Rohstoffe verschifft. Der Betrieb wurde zeitweise unterbrochen.

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