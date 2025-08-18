Trump schliesst Krim-Rückgabe und Kiews Nato-Beitritt aus +++ Weisses Haus macht Zeitplan publik

Vor dem Treffen zum Ukraine-Krieg in Washington hat der ukrainische Botschafter in Deutschland die Notwendigkeit verlässlicher Sicherheitsgarantien für sein Land unterstrichen.
Sicherheitsgarantien ähnlich zum Artikel 5 des Nato-Vertrags, klängen «schon gut», sagte Oleksii Makeiev im Deutschlandfunk. Der Artikel regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.
Der Botschafter ergänzte, eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine wäre natürlich die beste Sicherheitsgarantie. Sein Land könne der Nato viel bieten, man habe eine starke und kampferfahrene Armee.
«Dafür braucht man aber Mut von der Seite unserer Partner und auch Druck auf Russland», sagte Makeiev. Ohne Druck werde Kremlchef Wladimir Putin «nicht aufhören, uns zu töten». Sein Ziel sei die Zerstörung der Ukraine. Russland lehnt eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine kategorisch ab.
Makeiev schliesst verbündete Truppen in Ukraine nicht aus
Wenn die Welt keinen Mut habe, die Ukraine in die Nato einzuladen, müssten Sicherheitsgarantien für das Land «mit Kraft» umgesetzt werden, sagte der Botschafter. Das könne eine grosse, gut ausgestattete ukrainischen Armee zusammen mit politischen Garantien sein.
Möglicherweise müssten die Sicherheitsgarantien aber auch «mit militärischen Kontingenten von unseren Partnern» zementiert werden – also mit Truppen von Verbündeten in der Ukraine. Dazu müsse «sehr aufmerksam» mit den Partnern gesprochen werden. «Wir sind noch lange nicht da», sagte Makeiev.
07.23 Uhr
Merz ist auf dem Weg nach Washington
Auch Merz ist nun auf dem Weg nach Washington, wie mehrere deutsche Zeitungen berichten. Der Ukrainische Präsident Selenskyj ist bereits am späten Sonntagabend (Ortszeit) in Washington angekommen.
07.02 Uhr
Selenskyj und Trump treffen sich um 19:15 Uhr
Das Weisse Haus hat die Termine für den heutigen Tag bekannt gegeben. Um 13.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr MESZ) beginnt das bilaterale Treffen zwischen Trump und Selenskyj.
Dieses soll laut Zeitplan etwa eine Stunde dauern. Für 15 Uhr Ortszeit ist das multilaterale Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs angesetzt.
US-Präsident Donald Trump wird ein bilaterales Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office führen. Das Weisse Haus plant nach eigenen Angaben neben diesem bilateralen Treffen etwas später ein weiteres in grösserer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern.
Der US-Präsident verfolgt den Plan, Putin und Selenskyj direkt an einen Tisch zu bringen. Trumps Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten könnte - wenn es gut verläuft - der entscheidende Zwischenschritt dahin sein. Ziel ist es, ein Ende des russischen Angriffskrieges zu erreichen, das Töten zu beenden. Trump sieht sich in der Rolle des Vermittlers.
Montag, 18. August 2025, 4.27 Uhr
Trump: Kriegsende «fast sofort» möglich, wenn Krim russisch bleibt
Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj eine Rückgabe der 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektierten Halbinsel Krim und einen Nato-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen. «Manche Dinge ändern sich nie», schrieb der US-Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social.
Trump erklärte zudem, es liege an Selenskyj, den Krieg zu beenden. «Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen», schrieb der US-Präsident.
Damit untermauert der US-Präsident Stunden vor seinem Treffen mit Selenskyj in Washington Forderungen, die Russland mit Blick auf eine mögliche Friedenslösung stellte. Kremlchef Wladimir Putin hat mehrfach betont, dass eine Rückgabe der Krim und ein Nato-Beitritt der Ukraine für ihn nicht infrage kommen.
Trump wird an diesem Montag um 13.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr MESZ) Selenskyj sowie um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) europäische Spitzenpolitiker empfangen, unter anderem den deutschen Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den britischen Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Auf Truth Social sprach Trump von einem «grossen Tag». Es sei eine «Ehre», so viele europäische Spitzenvertreter zu empfangen.
Es wird um territoriale Fragen und Sicherheitsgarantien gehen. Auch im Fokus werden vermutlich Prozessfragen stehen: Ob es eine Waffenruhe vor Verhandlungen über ein Friedensabkommen geben müsse.
Den europäischen Vertreter*innen geht es in erster Linie darum, sich mit den USA und der Ukraine abzustimmen, um einseitige Absprachen zulasten Kiews zu verhindern. Das war vor dem Alaska-Gipfel, an den Selenskyj nicht eingeladen war, eine der grossen Sorgen.
Auch Thema sein könnten nato-ähnliche Sicherheitszusagen der USA, die an den Artikel 5 des Bündnisses angelehnt wären. Dabei geht es um die militärische Beistandsverpflichtung der Partner im Falle eines erneuten Angriffs auf die Ukraine.
Auch eine künftige EU-Mitgliedschaft der Ukraine bezeichnete Selenskyj zuletzt als denkbaren Schutzschirm.