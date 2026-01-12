  1. Privatkunden
Prototyp schon in 1 Jahr Ukraine erhält neue «Nightfall»-Rakete – das soll Putin wehtun

dpa

12.1.2026 - 11:07

Die ballistische Rakete soll dem US-Typ ATCMS ähneln. (Archivbild)
Die ballistische Rakete soll dem US-Typ ATCMS ähneln. (Archivbild)
Julian Stratenschulte/dpa

Die geplante neue Waffe soll den Ukrainern die Fähigkeit verleihen, dem russischen Militär empfindliche Schläge zu versetzen. Die Ankündigung hat auch mit dem Einsatz einer russischen Rakete zu tun.

DPA

12.01.2026, 11:07

12.01.2026, 11:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Grossbritannien will mit dem Projekt «Nightfall» innerhalb eines Jahres eine neue ballistische Kurzstreckenrakete für die Ukraine entwickeln.
  • Die Ankündigung ist laut Verteidigungsminister John Healey auch eine Reaktion auf den russischen Einsatz der Rakete «Oreschnik» gegen zivile Infrastruktur.
  • Mit hoher Reichweite, schwerer Abfangbarkeit und mobiler Einsatzweise soll die neue Waffe der Ukraine schnelle Schläge gegen militärische Ziele ermöglichen.
Mehr anzeigen

Grossbritannien will rasch eine ballistische Rakete mit kurzer Reichweite für die Ukraine entwickeln. Das Projekt mit dem Namen Nightfall soll innerhalb eines Jahres nach der Vergabe die ersten Prototypen liefern, teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

Mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern und einer Tragkraft von 200 Kilogramm hochexplosiver, konventioneller Sprengköpfe sollen die Raketen dem ukrainischen Militär die Fähigkeit zu schnellen Schlägen auf wichtige militärische Ziele verleihen.

Antwort auf den Einsatz von Oreschnik

Dem britischen Verteidigungsminister John Healey zufolge ist die Ankündigung auch eine Reaktion auf den russischen Einsatz der ballistischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gegen zivile Infrastruktur vergangene Woche. Russlands Präsident Wladimir Putin glaube, ungestraft Angriffe auf zivile Ziele mit hoch entwickelten Waffen vornehmen zu können, sagte Healey der Mitteilung zufolge. «Wir werden das nicht hinnehmen. Deshalb sind wir entschlossen, den Ukrainern modernste Waffen an die Hand zu geben, um sich zu verteidigen.»

«Die Nightfall-Raketen sollen von einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge aus gestartet werden können, mehrere Raketen in kurzer Folge abfeuern und sich innerhalb weniger Minuten zurückziehen – so können ukrainische Streitkräfte wichtige militärische Ziele treffen, bevor russische Kräfte reagieren können», hiess es in der Mitteilung weiter. Dazu sollen Entwicklungsaufträge an drei verschiedene Teams in Höhe von je neun Millionen Pfund (etwa 9,5 Millionen Franken) vergeben werden.

Mit einer geplanten Produktionsrate von zehn Systemen pro Monat und einem Höchstpreis von 800'000 Pfund (rund 850'000 Franken) pro Stück solle Nightfall eine günstige Option mit minimaler Exportkontrolle sein.

Ballistische Raketen sind im Vergleich zu Marschflugkörpern wegen ihrer hohen Geschwindigkeit und steilen Flugbahn nur schwer abzufangen.

