Ukraine hackt Putins Atom-U-Boot – brisante Daten erbeutet

Das russische U-Boot «Knyaz Poscharskiy» wird von einem Nuklearreaktor angetrieben. Keystone

Der ukrainische Geheimdienst meldet einen erfolgreichen Hackerangriff auf das neue russische Atom-U-Boot «Knyaz Poscharskiy». Eine Bestätigung aus Moskau fehlt bislang.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR meldet einen erfolgreichen Cyberangriff auf das russische Atom-U-Boot «Knyaz Poscharskiy».

Dabei soll HUR Zugriff auf umfangreiche technische und operative Geheimdokumente erlangt haben.

Die erbeuteten Daten enthalten demnach detaillierte Informationen über Besatzung, Gefechtsanweisungen, technische Schwächen und interne Abläufe des strategisch wichtigen U-Boots. Mehr anzeigen

Der ukrainische Militärgeheimdienst (HUR) hat laut eigenen Angaben einen erfolgreichen Cyberangriff auf das russische Atom-U-Boot «Knyaz Poscharskiy» durchgeführt. Dabei wurden demnach hochsensible Dokumente erbeutet, darunter Gefechtsanweisungen und technische Baupläne.

Das U-Boot gehört zur Borei-A-Klasse und ist ein wesentlicher Bestandteil von Russlands nuklearer Abschreckung.

Laut einer offiziellen Erklärung des HUR auf Telegram umfassen die beschafften Unterlagen umfassende technische, operative und personalbezogene Informationen.

Diese Details sollen die Dokumente enthalten: Vollständige Namenslisten der Besatzungsmitglieder, einschliesslich ihrer Positionen, Qualifikationen und körperlichen Fitness

Kampfhandbücher und tägliche Einsatzpläne

Schematische Darstellungen der Kampfsysteme, der Überlebensinfrastruktur und der internen Besatzungshierarchie des Schiffes

Bordprotokolle für die Evakuierung von Verletzten, den Transfer von Fracht und Schleppverfahren

Technische Unterlagen, darunter ein offizieller Bericht über eine deformierte Kommunikationsboje, in dem die beteiligten Organisationen und Kommissionsmitglieder aufgeführt sind

Darüber hinaus erhielt HUR Zugang zu Auszügen aus dem internen Zeitplanbuch des U-Boots, das die täglichen Kampf- und Routinetätigkeiten an Bord des Schiffes regelt Mehr anzeigen

Der ukrainische Geheimdienst erklärte, die erlangten Informationen könnten helfen, technische Schwächen der gesamten U-Boot-Klasse zu identifizieren. Dies sei entscheidend, um den «imperialen Mythos» Russlands zu entlarven. Eine unabhängige Bestätigung des Angriffs steht noch aus, und Moskau hat sich bisher nicht dazu geäussert.

Nuklearreaktor als Antrieb

Die «Knyaz Poscharskiy» wurde erst Ende Juli in Dienst gestellt, wobei Kremlchef Putin persönlich an der Zeremonie teilnahm. Dies unterstreicht die Bedeutung des U-Bootes für die russische Militärstrategie. Putin betonte die Rolle der strategischen U-Boote als Garant für Russlands Souveränität und kündigte an, bis 2030 weitere nuklear betriebene U-Boote in Dienst zu stellen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Ende Juli persönlich an der Tauf-Zeremonie des neuen U-Boots teilgenommen. Keystone

Das U-Boot ist 170 Meter lang, hat eine Verdrängung von etwa 24'000 Tonnen und wird von einem Nuklearreaktor angetrieben. Es ist mit Interkontinentalraketen und Torpedos bewaffnet und gehört zur Nordflotte in Gadschijewo.

Die Arktis ist für Russland von zentraler Bedeutung, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Russland hat dort ein dichtes Netz an Militärstützpunkten und nutzt die Region für strategische Übungen.

Der Klimawandel eröffnet neue Schifffahrtsrouten, die Russland unabhängiger vom Westen machen sollen. Gleichzeitig wächst der Wettbewerb mit China, das eigene Pläne für die Region verfolgt. Neben der militärischen Präsenz strebt Moskau auch den Zugriff auf die riesigen Rohstoffvorkommen der Arktis an.

Video zum Thema