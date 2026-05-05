Krieg in der UkraineWeitere Angriffe vor angekündigter Waffenruhe
SDA
5.5.2026 - 15:01
Vor einer von Moskau und Kiew mit unterschiedlichem Beginn angekündigten Waffenruhe gehen die Attacken im Ukraine-Krieg weiter.
Keystone-SDA
05.05.2026, 15:01
05.05.2026, 15:03
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau diesbezüglich Zynismus vor. Es sei absolut zynisch, um eine Waffenruhe für Propagandafeierlichkeiten zu bitten, und in den Tagen davor solche Drohnen- und Raketenangriffe zu verüben, schrieb er in sozialen Medien. Russland könne jederzeit den Beschuss stoppen und das würde den Krieg und ukrainische Gegenangriffe beenden.
Tote und Verletzte in der Ukraine nach russischen Angriffen
Auslöser der Kritik Selenskyjs waren schwere russische Angriffe auf die ukrainische Region Poltawa. Vier Menschen wurden Gouverneur Witali Djakiwnytsch zufolge bei einem Angriff im Umland der Grossstadt Poltawa in der Zentralukraine getötet. Verletzt wurden seinen Angaben nach weitere 37 Personen. Moskaus Militär habe Raketen und Drohnen eingesetzt. Russland attackierte den Einschlagsort ein zweites Mal, wie der ukrainische Zivilschutz mitteilte. Bei zwei der Getöteten und mehr als 20 Verletzten handelt es sich demnach um Einsatzkräfte.
Auch im Gebiet Charkiw kam nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft ein Mensch bei einem Angriff auf ein Industrieunternehmen im Kreis Isjum ums Leben, zwei seien verletzt worden. In den Gebieten Tschernihiw und um die Hauptstadt Kiew meldeten Behörden ebenfalls Verletzte.
Beide Seiten verkünden Waffenruhe – mit unterschiedlichem Beginn
Das russische Verteidigungsministerium hatte am Abend eine Waffenruhe für Freitag und Samstag angekündigt. Russland feiert traditionell am 9. Mai den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg über Nazi-Deutschland unter anderem mit einer Militärparade auf dem Roten Platz.
Die Ukraine reagierte wenige Stunden später überraschend mit einem eigenen Vorstoss. «Wir verkünden eine Waffenruhe, beginnend ab 0.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai», teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Sollte sich die russische Seite aber nicht daran halten, werde Kiew spiegelbildlich reagieren. Einen Zeitpunkt für das Ende der Waffenruhe nannte er dabei nicht.
Rüstungsfabrik und Raffinerie in Russland angegriffen
Vor Beginn der verkündeten Waffenruhe griff aber auch Kiew noch einmal verstärkt das russische Hinterland an. In der russischen Grossstadt Tscheboksary an der Wolga wurden regionalen Behörden zufolge drei Menschen bei ukrainischen Drohnenangriffen verletzt. Einer der Verletzten sei ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte das Gesundheitsministerium der Teilrepublik Tschuwaschien mit. Die Drohnen waren demnach Teil einer zweiten Angriffswelle. Bei einer ersten Attacke traf ein Marschflugkörper nach Berichten des Internetportals «Astra» die Rüstungsfabrik «WNIIIR Progress», wo Navigationsmodule für Drohnen, Marschflugkörper und Raketen hergestellt werden.
In Kiew bestätigte Selenskyj später den Einsatz von Marschflugkörpern des Typs Flamingo. Es seien «unter anderem Objekte des militärisch-industriellen Komplexes in Tscheboksary» beschossen worden. Die Raketen legten ihm zufolge eine Entfernung von mehr als 1.500 Kilometern zurück.
Tscheboksary liegt etwa 1.000 Kilometer von der Front entfernt. Insgesamt wurde sogar in 18 russischen Regionen Raketenalarm ausgerufen, darunter erstmals auch in dem im asiatischen Teil Russlands liegenden autonomen Kreis der Chanten und Mansen. Die Ukraine produziert seit dem vergangenen Jahr Marschflugkörper des Typs Flamingo, die eine Reichweite von bis zu 3.000 Kilometer haben sollen. Bislang wurden sie allerdings erst wenige Male eingesetzt.
Nicht zum ersten Mal wurde im Norden Russlands ausserdem die Raffinerie Kirischinefteorgsintes angegriffen. Der Gouverneur des die Millionenstadt St. Petersburg umgebenden Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, bestätigte einen Brand im Industriegebiet der Stadt Kirischi. Dieser sei unter Kontrolle.
Nicht erste zeitlich begrenzte Waffenruhe in Ukraine-Krieg
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hatten Ende April bei einem Telefonat über eine mögliche Waffenruhe zu den Feierlichkeiten zum 9. Mai gesprochen.
In dem vor mehr als vier Jahren von Kremlchef Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine gab es schon mehrfach Versuche, die Waffen vorübergehend schweigen zu lassen. Zuletzt wurde eine begrenzte Feuerpause anlässlich des orthodoxen Osterfests ausgerufen. Im vergangenen Jahr sollten anlässlich der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes drei Tage lang die Waffen ruhen. Moskau und Kiew hatten sich in der Vergangenheit bei solchen Feuerpausen immer wieder Verstösse vorgeworfen.
Kiew hat sich immer wieder für einen dauerhaften Waffenstillstand und einen anschliessend durch Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesicherten Friedensschluss ausgesprochen.
Direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, bei denen zuletzt die USA vermittelten, pausieren derzeit. Ein neuer Termin und ein Kriegsende sind nicht in Sicht.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
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