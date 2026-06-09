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Wichtige Brücke gesperrt Ukraine trifft Putins Krim-Nabelschnur erneut

SDA

9.6.2026 - 09:54

ARCHIV – Ein Autowrack steht auf der Brücke von Tschonhar. Foto: Ulf Mauder/dpa
ARCHIV – Ein Autowrack steht auf der Brücke von Tschonhar. Foto: Ulf Mauder/dpa
Keystone

Die Ukraine setzt ihre Angriffe auf die russisch besetzte Krim fort. Erneut wurde eine wichtige Brücke zur Halbinsel beschädigt. Gleichzeitig meldet Kiew einen tödlichen russischen Raketen- und Drohnenangriff auf die Region Charkiw.

Keystone-SDA

09.06.2026, 09:54

09.06.2026, 10:08

Die ukrainische Armee attackiert weiter eine wichtige Strassenverbindung auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim. Die Brücke von Tschonhar sei die zweite Nacht in Folge durch Drohnenangriffe beschädigt worden, teilte der Chef der russischen Besatzungsverwaltung im Gebiet Cherson, Wladimir Saldo, auf Telegram mit.

Die Brücke sei für den Verkehr gesperrt. Saldo riet Autofahrern, auf die längere Strasse über Perekop auszuweichen.

Krieg in der Ukraine

Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Die Angriffe auf die Brücke zählen zu einer seit Mai laufenden Operation der Ukrainer, die für Russland militärisch bedeutende Krim abzuriegeln. Die russische Armee nutzt die Halbinsel für Luftangriffe auf ukrainisches Gebiet und zur Versorgung ihrer Einheiten in der Südukraine. Allerdings ist die Krim nur über drei Strassen erreichbar – die Strecken über Perekop und Tschonhar im Norden sowie über die neu gebaute Brücke von Kertsch im Osten.

Krim von Treibstoffnachschub abgeschnitten

Für Treibstofftransporte per Bahn oder Lastwagen ist die Brücke von Kertsch allerdings zu unsicher. Mehrere Fähren, die von Russland zur Krim kursierten, hat die Ukraine ausgeschaltet. Moskau hat entlang des Asowschen Meeres eine neue Strasse zur Versorgung der Krim gebaut.

Route zur Krim betroffen. Ukraine trifft wichtige Brücke und verschlechtert die Lage für Putins Truppen

Route zur Krim betroffenUkraine trifft wichtige Brücke und verschlechtert die Lage für Putins Truppen

Doch auch dort spüren ukrainische Drohnen mittlerer Reichweite Militär- und Treibstoff-Lkws auf und zerstören sie. Auf der 2014 annektierten Halbinsel, die für Russland zugleich ein wichtiges Feriengebiet ist, musste Treibstoff bereits rationiert worden.

Ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen traf in der Nacht die ukrainische Stadt Tschuhujiw im östlichen Gebiet Charkiw und tötete mindestens drei Menschen, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Ausserdem seien drei Menschen verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe ortete bis zum Morgen 168 russische Drohnen und Raketen, von denen 148 abgewehrt worden seien. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion.

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