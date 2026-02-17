  1. Privatkunden
Analyse zeigt Ukraine erobert innert weniger Tage so viel Gebiet wie seit 2023 nicht mehr

Sven Ziegler

17.2.2026

Die Ukraine kann derzeit viel Gebiet zurückerobern. 
Die Ukraine kann derzeit viel Gebiet zurückerobern. 
Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Kiew meldet überraschend schnelle Geländegewinne im Süden des Landes. Laut einer Analyse des US-Instituts ISW nutzte die ukrainische Armee offenbar eine Schwäche der russischen Kommunikation.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

17.02.2026, 10:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Ukraine hat laut ISW-Analyse innert fünf Tagen 201 Quadratkilometer von Russland zurückerobert.
  • Die Offensive konzentriert sich auf ein Gebiet östlich von Saporischschja.
  • Als möglicher Faktor gilt eine Einschränkung der russischen Nutzung des Satellitensystems Starlink.
Mehr anzeigen

Die ukrainische Armee hat laut einer Datenauswertung zwischen Mittwoch und Sonntag 201 Quadratkilometer eigenes Staatsgebiet von der russischen Armee zurückerobert. Wie am Montag aus der Analyse der vom US-Institute for the Study of War (ISW) bereitgestellten Daten hervorging, hatten Kiews Streitkräfte seit einer Gegenoffensive im Juni 2023 nicht mehr so viel Gebiet in so kurzer Zeit zurückgewonnen. Die jüngst eroberte Fläche entspricht demnach fast den russischen Eroberungen des gesamten Monats Dezember (244 Quadratkilometer).

Ukraine-Ticker. Neue Friedensgespräche in Genf, wenig Hoffnung +++ Selenskyj warnt vor neuem massiven russischen Luftangriff

Ukraine-TickerNeue Friedensgespräche in Genf, wenig Hoffnung +++ Selenskyj warnt vor neuem massiven russischen Luftangriff

«Diese ukrainischen Gegenangriffe nutzen wahrscheinlich die Blockierung des Zugangs der russischen Streitkräfte zum Satellitensystem Starlink aus, die laut russischen Militärbloggern die Kommunikation und die Führung beeinträchtigt», erklärte das ISW.

Russische Militärbeobachter hatten die Unterbrechung am 5. Februar festgestellt, nachdem der US-Tech-Unternehmer Elon Musk «Massnahmen» angekündigt hatte, um der Nutzung dieser Technologie durch den Kreml ein Ende zu setzen.

Laut Kiew umgingen russische Drohnen mit Hilfe von Starlink elektronische Störsysteme und konnten so ihre Ziele präzise treffen.

Ukrainische Rückeroberungen konzentrieren sich auf ein Gebiet

Ohne die Nutzung von Starlink wurden in der vergangenen Woche laut ISW nur am 9. Februar russische Geländegewinne an der Front verzeichnet. An den übrigen Tagen machte Kiew Boden gut. Die ukrainischen Rückeroberungen konzentrieren sich vor allem auf eine Zone etwa 80 Kilometer östlich der Stadt Saporischschja, in der die russischen Truppen seit dem Sommer 2025 stark vorgerückt waren.

Mitte Februar kontrollierte Moskau 19,5 Prozent des ukrainischen Territoriums ganz oder teilweise, gegenüber 18,6 Prozent ein Jahr zuvor. Rund sieben Prozent – die Krim und ein Teil des Donbass – standen bereits vor Beginn des russischen Angriffskrieg im Februar 2022 unter russischer Kontrolle.

Mehr internationale News

Brandursache unklar. Grossbrand zerstört historisches Theater Sannazaro in Neapel

Brandursache unklarGrossbrand zerstört historisches Theater Sannazaro in Neapel

In Trump-Beitrag. Fake-Video landet im «heute journal» – ZDF muss Beitrag ändern

In Trump-BeitragFake-Video landet im «heute journal» – ZDF muss Beitrag ändern

Politik. Muslimische Staaten kritisieren Israels Schritt zu Westjordanland

PolitikMuslimische Staaten kritisieren Israels Schritt zu Westjordanland

