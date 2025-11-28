Knall in der Ukraine – Selenskyjs engster Vertrauter tritt zurück

Andrij Jermak ist zurückgetreten. Denes Erdos/AP/dpa

In Kiew kommt es zu einem politischen Beben: Andrij Jermak, der engste Vertraute von Präsident Wolodymyr Selenskyj und Leiter des Präsidialamts, hat überraschend seinen Rücktritt erklärt – nur wenige Stunden nachdem die Anti-Korruptionsbehörden seine Privatwohnung durchsucht hatten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Andrij Jermak, Kopf des Präsidentenbüros und wichtigster politischer Architekt Selenskyjs, ist zurückgetreten – unmittelbar nach einer Hausdurchsuchung durch NABU und SAPO.

Jermak leitete zuletzt die ukrainische Delegation bei den entscheidenden Gesprächen mit den USA über das neue Friedenspaket des US-Präsidenten.

Der Rücktritt kommt zu einem kritischen Zeitpunkt: In wenigen Tagen sollen weitere Verhandlungsrunden mit Washington und Moskau stattfinden. Mehr anzeigen

Der ukrainische Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, tritt per sofort zurück. Das teilt das Büro von Wolodymyr Selenskyj am Freitag mit – nur wenige Stunden nachdem die Anti-Korruptionsbehörden des Landes seine Wohnung durchsucht hatten.

Selenskyj erklärte in seiner abendlichen Videobotschaft, er wolle «jede Frage über die Integrität» der Ukraine vor den anstehenden Verhandlungen ausräumen. Deshalb werde das Präsidialamt neu aufgestellt. Jermak, seit Jahren Selenskyjs engste Vertrauensperson und faktisch zweitmächtigster Mann im Staat, habe seinen Rücktritt schriftlich eingereicht.

Jermak bestätigte die laufenden Durchsuchungen zuvor auf Telegram. Er kooperiere vollständig mit den Ermittlern, schrieb er. Die Anti-Korruptionsbehörde NABU und die Spezialstaatsanwaltschaft SAPO verschafften sich Zugang zu seiner Wohnung – der konkrete Verdacht wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Der Schritt erfolgt zwei Wochen nach einer gross angelegten Untersuchung zu mutmasslichen Kickback-Zahlungen im ukrainischen Energiesektor, die bereits mehrere Minister zu Fall brachte.

Rücktritt kommt für die Ukraine zu einem ungünstigen Zeitpunkt

Nur wenige Stunden zuvor hatten Ermittler der beiden wichtigsten Anti-Korruptionsbehörden, NABU und SAPO, seine Wohnung durchsucht. Offizielle Angaben zum Grund gibt es nicht. Die Razzia steht jedoch zeitlich nahe an einer umfassenden Untersuchung eines mutmasslichen Kickback-Systems im Energiesektor – ein Fall, der bereits zwei Minister zu Fall gebracht hat und enge Vertraute Selenskyjs belastet.

Jermak erklärte auf Telegram, er kooperiere vollständig: «Die Ermittler haben uneingeschränkten Zugang zu allen Räumen, meine Anwälte begleiten die Durchsuchung.» Ein eigenes Statement zu seinem Rücktritt steht noch aus.

Der Rücktritt kommt zu einem äusserst ungünstigen Moment. Die Ukraine steht mitten in komplexen Gesprächen mit den USA über einen neuen Friedensvorschlag von US-Präsident Donald Trump. Die ursprüngliche Fassung der amerikanischen Pläne hatte in Kiew und Europa für erhebliche Unruhe gesorgt, weil sie Moskau de facto die Kontrolle über besetzte Gebiete zugestehen könnte.

Nachfolger noch unklar

Jermak führte die ukrainische Delegation bei den jüngsten Verhandlungen in Genf – und erreichte dort eine Abschwächung zentraler US-Forderungen.

Nun ist unklar, wer seine Rolle kurzfristig übernimmt. Bereits dieses Wochenende sollen ukrainische Vertreter erneut mit amerikanischen Unterhändlern zusammentreffen. Auch ein Besuch einer US-Delegation in Moskau steht bevor.

Korruption gilt weiterhin als eine der grössten innenpolitischen Herausforderungen der Ukraine. Internationale Partner wie die EU, die G7 und die UNO hatten die jüngsten Reformschritte Kiews teils gelobt – gleichzeitig aber wiederholt gewarnt, dass auch hochrangige Beamte nicht ausserhalb der Rechtsstaatlichkeit stehen dürften.