Pläne durchgesickert Selenskyj bereitet offenbar Wahlen und Friedens-Deal vor

Sven Ziegler

11.2.2026

Wolodymyr Selenskyj trift offenbar mit seinem Team Vorbereitungen im Hintergrund. (Archivbild)
Wolodymyr Selenskyj trift offenbar mit seinem Team Vorbereitungen im Hintergrund. (Archivbild)
-/Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa

Die Ukraine bereitet sich auf einen politisch hochsensiblen Schritt vor. Präsident Wolodymyr Selenskyj will noch in diesem Monat Pläne für Präsidentschaftswahlen und eine Volksabstimmung über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland vorstellen.

Sven Ziegler

11.02.2026, 09:09

11.02.2026, 09:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Ukraine laufen konkrete Vorbereitungen für Präsidentschaftswahlen und ein Referendum über ein mögliches Friedensabkommen.
  • Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Pläne laut Berichten am 24. Februar öffentlich machen.
  • US-amerikanische und ukrainische Verhandler diskutieren, beide Abstimmungen zeitlich zu koppeln.
Mehr anzeigen

Die Ukraine stellt sich auf eine politische Weichenstellung ein. Präsident Wolodymyr Selenskyj will in den kommenden Wochen Pläne für Präsidentschaftswahlen sowie eine Volksabstimmung über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland präsentieren. Das berichtet die «Financial Times» unter Berufung auf ukrainische und europäische Regierungsvertreter, die in die Vorbereitungen eingebunden sind.

Demnach ist vorgesehen, dass Selenskyj die Absichten am 24. Februar öffentlich bekannt macht – genau drei Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion. Parallel dazu laufen laut dem Bericht bereits konkrete Planungen für die organisatorische Umsetzung.

Wie Reuters vergangene Woche meldete, ist im Rahmen von Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine vorgesehen, ein allfälliges Friedensabkommen der ukrainischen Bevölkerung zur Abstimmung vorzulegen. Gleichzeitig könnten landesweite Wahlen durchgeführt werden. In den Verhandlungen sei auch ein möglicher Termin im Mai diskutiert worden.

Bislang keine offizielle Bestätigung zu Wahlen in der Ukraine

Laut der «Financial Times» haben die ukrainischen Behörden inzwischen damit begonnen, beide Prozesse – Präsidentschaftswahlen und Referendum – gemeinsam vorzubereiten. Neben ukrainischen Stellen seien auch westliche Partner in die Überlegungen einbezogen, heisst es weiter.

Offiziell bestätigt wurde der Zeitplan bislang nicht. In Kiew gilt das Vorhaben jedoch als heikel: Wahlen und ein Referendum mitten im anhaltenden Krieg würden sowohl innenpolitisch als auch sicherheitspolitisch enorme Herausforderungen mit sich bringen.

Mehr Videos aus dem Ressort

#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

Donald Trump liebt Zölle, wie der Präsident stets betont. Das Gute daran: Zahlen müssen andere, und auf die Preise in den USA wirken sie sich auch nicht aus. Oder stimmt es am Ende etwa gar nicht, was uns das Weisse Haus immer wieder erzählt?

17.11.2025

