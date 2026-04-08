Neue Taktik im Drohnenkrieg – Ukraine setzt auf Schrotflinten gegen russische Drohnen Sie kommt von hinten, bleibt im toten Winkel – und drückt ab: Die Ukraine setzt im Drohnenkrieg plötzlich auf Schrotflinten. Was wie ein Videospiel wirkt, könnte den Kampf gegen russische Drohnen verändern. 08.04.2026

Sie kommt von hinten, bleibt im toten Winkel – und drückt ab: Die Ukraine setzt im Drohnenkrieg plötzlich auf Schrotflinten. Was wie ein Videospiel wirkt, könnte den Kampf gegen russische Drohnen verändern.

Der Drohnenkrieg in der Ukraine hat sich in den letzten Monaten massiv zugespitzt. Vor allem günstige Kamikaze-Drohnen spielen eine zentrale Rolle – sie greifen Ziele an oder werden gezielt auf gegnerische Fluggeräte gelenkt.

Das Problem: Jede Abwehr kostet Material. Wer rammt, verliert die eigene Drohne gleich mit.

Neue Taktik aus der Luft

Genau hier setzt die neue Taktik an. Ukrainische Einheiten statten einfache FPV-Quadrokopter mit Schrotflinten aus – und verwandeln sie in fliegende Abfangjäger. Statt sich zu opfern, können sie gegnerische Drohnen gezielt abschiessen und im Idealfall mehrfach eingesetzt werden. Das macht die Abwehr nicht nur effizienter, sondern vor allem deutlich günstiger.

Videos zeigen den Wandel im Drohnenkrieg

Das gezeigte Bildmaterial stammt aus dem Umfeld ukrainischer Drohnen-Einheiten und kursiert aktuell in sozialen Netzwerken.

Es zeigt, wie schnell sich der Drohnenkrieg weiterentwickelt – und wie improvisierte Lösungen plötzlich zum taktischen Vorteil werden können.

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