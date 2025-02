«Jetzt können wir London und Paris angreifen» – Russische TV-Stars jubeln nach neusten Trump-Aussagen

Selenskyj: Kein Friedensabkommen ohne Beteiligung von Kiew

STORY: Auf dem Weg zur Münchener Sicherheitskonferenz am Donnerstag hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Zwischenstopp am Kernkraftwerk Chmelnyzkyj, rund 300 Kilometer westlich von Kiew, eingelegt. Dort betonte er, dass sein Land ein bilaterales Abkommen zwischen Russland und den USA nicht akzeptieren werde. Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: «Es ist wichtig, dass nicht alles nach dem Plan von Wladimir Putin läuft. Er tut alles dafür, das es bilaterale Verhandlungen gibt – zwischen ihm und den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir als souveränes Land werden es nicht akzeptieren, dass irgendwelche Abkommen ohne uns gemacht werden.» Trump hatte am Mittwoch in einem Telefonat mit Putin vereinbart, umgehend Gespräche beider Länder zur Beendigung des Krieges aufzunehmen. Die Ukraine oder Europa insgesamt wurden dabei aber nicht genannt. Zudem hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Mittwoch bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gesagt, die Ukraine müsse sich darauf einstellen, für einen Frieden Gebiete an Russland abzutreten. Und er sagte auch, dass eine Nato-Mitgliedschaft des Landes als Teil eines Friedensabkommens für die USA nicht infrage käme.

14.02.2025