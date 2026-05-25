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Schwere Angriffe Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen in der Ukraine

SDA

26.5.2026 - 00:23

HANDOUT – Beschädigte Autos im Hof eines Wohnviertels nach einem russischen Luftangriff. Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade via AP/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits
HANDOUT – Beschädigte Autos im Hof eines Wohnviertels nach einem russischen Luftangriff. Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade via AP/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits
Keystone

Bei schweren russischen Angriffen aus der Luft ist ukrainischen Behördenangaben nach im Südosten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden, 15 weitere wurden verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, teilte Militärgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Von den vier Verletzten sei einer seinen Wunden erlegen, schrieb er später.

Keystone-SDA

26.05.2026, 00:23

26.05.2026, 11:26

In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden derweil durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben am Abend zwölf Personen verletzt. «Unter den Verletzten ist ein achtjähriger Junge», schrieb der ukrainische Gouverneur der Region Wadym Filaschkin auf Telegram. Laut den örtlichen Behörden war es bereits der dritte schwere Angriff auf die Stadt im Tagesverlauf.

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