Video zeigt waghalsigen Fluchtversuch Ukrainer will mit Töff vor dem Krieg fliehen – das geht schief

Adrian Kammer

16.12.2025

Video zeigt waghalsigen Fluchtversuch: Ukrainer will mit Motorrad Zollschranke durchbrechen

Video zeigt waghalsigen Fluchtversuch: Ukrainer will mit Motorrad Zollschranke durchbrechen

Ein Video des ukrainischen Grenzschutzdiensts zeigt, wie ein Motorradfahrer nach Rumänien fliehen will. Mit hoher Geschwindigkeit versucht er auf die Barriere zu.

16.12.2025

Ein Video des ukrainischen Grenzschutzdiensts zeigt, wie ein Motorradfahrer nach Rumänien fliehen will. Mit hoher Geschwindigkeit rast er auf die Barriere zu.

Adrian Kammer

16.12.2025, 16:26

16.12.2025, 16:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Überwachungsvideo zeigt, wie ein Mann versuchte, mit einem Motorrad gewaltsam die ukrainische Grenze zu Rumänien zu durchbrechen.
  • Laut Behörden hatte der Mann keinen gültigen Ausreisegrund.
  • Männer im wehrpflichtigen Alter dürfen die Ukraine wegen des Kriegs nicht verlassen.
Mehr anzeigen

Am 13. Dezember fährt Mann an der ukrainischen Grenze zu Rumänien mit hoher Geschwindigkeit auf einen Kontrollpunkt zu und kracht in die Schranke. Der Motorradfahrer kommt zu Fall, steht jedoch wieder auf und setzt seine Flucht zu Fuss fort. Der Mann soll kurz nach dem Vorfall festgenommen worden sein.

Der ukrainische Grenzschutzdienst veröffentlicht das Video der Überwachungskamera. Die Bilder verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken. Laut den Behörden habe der Mann keinen nachweislichen Grund zur Ausreise nach Rumänien gehabt.

Illegale Flucht vor dem Krieg

Der Grenzraum zwischen der Ukraine und Rumänien steht seit Beginn des Kriegs besonders im Fokus. Immer wieder kommt es zu Fluchtversuchen abseits der regulären Ausreisewege.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs war Männern im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren die Ausreise grundsätzlich untersagt, da sie für den Militärdienst aufgeboten werden konnten. Seit August gilt das erst für Männer ab 23. Der Motorradfahrer sei 33 Jahre alt.

