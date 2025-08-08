  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frauen greifen zur Drohnenabwehr Gewehre statt Flucht – die Frauen von Butscha schlagen zurück

Samuel Walder

8.8.2025

«Bucha Witches»: Lehrerin Akuma (41) bereitet in Butscha die Abwehr russischer Drohnen vor.
«Bucha Witches»: Lehrerin Akuma (41) bereitet in Butscha die Abwehr russischer Drohnen vor.
Efrem Lukatsky/AP/dpa

Nach den Gräueltaten von 2022 entschieden sich Frauen in Butscha nicht zu fliehen, sondern zurückzuschlagen. Heute schützen sie ihre Stadt nachts vor russischen Drohnenangriffen.

Samuel Walder

08.08.2025, 20:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die «Hexen von Butscha» sind eine überwiegend weibliche Freiwilligeneinheit, die nachts mit Waffen russische Drohnen abwehrt, nachdem die Stadt zu Kriegsbeginn schwere Gräueltaten erlitten hatte.
  • Unter professioneller Anleitung trainieren sie den Einsatz von Gewehren und umgebauten Fahrzeugen, um iranische Shahed-Drohnen zu bekämpfen, während viele Männer an der Front sind.
  • Ergänzt wird ihr Einsatz durch günstige, selbstgebaute Abfangdrohnen, die landesweit russische Kamikaze-Drohnen effektiv stören oder zerstören sollen.
Mehr anzeigen

Wenn in Butscha die Sonne untergeht, beginnt für eine besondere Einheit die Arbeit: die «Hexen von Butscha». Eine Gruppe mutiger Freiwilliger – überwiegend Frauen – stellt sich den russischen Drohnenangriffen entgegen, die seit Beginn des Angriffskrieges das Land bedrohen. Tagsüber sind sie Lehrerinnen, Ärztinnen, Unternehmerinnen – nachts bewaffnete Wächterinnen des Himmels

Die Initiative entstand nach den Gräueltaten, die russische Truppen zu Kriegsbeginn in dem Kiewer Vorort verübten.

Ukraine-Ticker. Trump: Treffen mit Putin «sehr bald» +++ US-Russland-Plan könnte russische Gebietsgewinne anerkennen

Ukraine-TickerTrump: Treffen mit Putin «sehr bald» +++ US-Russland-Plan könnte russische Gebietsgewinne anerkennen

Anstatt sich in Schutzräumen zu verstecken, entschieden sich diese Frauen, selbst aktiv zu werden. «Ich wollte nicht einfach nur in den Keller gehen», sagt Olena Sylchenko, Mutter, Mixed-Martial-Arts-Kämpferin und tagsüber Betreiberin einer Massagepraxis. «Ich wollte mich diesem Kampf anschliessen und helfen.»

Vom Alltag in den Kampfmodus

Unter Anleitung erfahrener Ausbilder wie Andrii Verlaty trainieren die «Hexen» wochenlang den Umgang mit Kalaschnikows, Maschinengewehren und Pick-ups, die zu mobilen Abwehrplattformen umgebaut wurden. Ihre Mission: den nächtlichen Himmel von den berüchtigten iranischen Shahed-Drohnen zu befreien, die Russland gegen ukrainische Städte einsetzt.

Die Einheit untersteht der Regionalregierung – und füllt eine Lücke, denn viele Männer kämpfen an der Front. «Manche sind motivierter als Männer», lobt Verlaty. Auch Maklerin Iryna bringt es auf den Punkt: «Ich will Drohnen zerstören, damit sie uns nicht zerstören.»

Technik aus der Werkstatt – Waffe gegen die Übermacht

Parallel dazu setzt die Ukraine landesweit auf kostengünstige Abfangdrohnen. Freiwillige bauen sie für rund 500 Dollar – schnell, in Serie und mit moderner Steuerungstechnik. Trotz des geringen Preises sind sie effektiv gegen russische «Kamikaze»-Drohnen.

Während diese leisen Jäger am Himmel ihre Runden drehen, halten die «Hexen von Butscha» unten die Stellung. Sie kämpfen nicht nur um ihre Stadt, sondern auch um das Gefühl, das den Menschen im Krieg oft genommen wird: Kontrolle über das eigene Schicksal.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ukrainische Drohnen zerstören russische Luftabwehr

Ukrainische Drohnen zerstören russische Luftabwehr

Ukrainische Drohnenoperatoren des Nachrichtendienstes haben im besetzten Gebiet Saporischschja mehrere hochmoderne russische Luftabwehrsysteme zerstört: ein Buk-M3-Flugabwehrsystem, ein 9S19-«Imbir»-Radar (S-300V) sowie ein Pantsir-S1-System.

14.06.2025

Meistgelesen

Wie andere Länder nach Trumps Zoll-Hammer zur F-35 stehen
Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
US-Millionär jagt «schwarzen Tod Afrikas» – und stirbt dabei
Autofahrerin durchbricht auf Flucht Polizeisperre in Wabern
Chanel-Boutique lässt Jennifer Lopez nicht in den Laden hinein

Mehr aus dem Ressort

Trump wird den Skandal nicht los. Aktivisten klagen auf Freigabe von Epstein-Dokumenten

Trump wird den Skandal nicht losAktivisten klagen auf Freigabe von Epstein-Dokumenten

Nahost-Ticker. UN-Chef: Gaza-Entscheidung «gefährliche Eskalation» +++ Vance zweifelt Sinn von Anerkennung eines Staats Palästina an

Nahost-TickerUN-Chef: Gaza-Entscheidung «gefährliche Eskalation» +++ Vance zweifelt Sinn von Anerkennung eines Staats Palästina an

Politik. Netanjahu: Deutschland belohnt Hamas-Terrorismus

PolitikNetanjahu: Deutschland belohnt Hamas-Terrorismus

Videos aus dem Ressort

Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht

Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht

Die USA unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump setzen ihre harte Linie in der Migrationspolitik fort. Dazu gehören die Verlegung von kriminellen Migranten nach Guantanamo Bay und die weitere Befestigung der Grenze zu Mexiko.

05.08.2025

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis

«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis

«Präsident des FRIEDENS»? In dieser Rolle sieht sich US-Präsident Donald Trump nach der jüngst vereinbarten Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha. Nicht nur in diesem Konflikt inszeniert er sich als Friedensstifter. Trump bemüht sich um Schlichtung zwischen dem Kongo und Ruanda, im Nahostkonflikt und zwischen Russland und der Ukraine. Sein Ziel dabei ist der Friedensnobelpreis. Eine wichtige Motivation scheint dabei auch Trumps Rivalität mit Ex-Präsident Barack Obama zu sein, wie sein ehemaliger Berater John Bolton vermutet.

29.07.2025

Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht

Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis

«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis

Mehr Videos