«Bucha Witches»: Lehrerin Akuma (41) bereitet in Butscha die Abwehr russischer Drohnen vor. Efrem Lukatsky/AP/dpa

Nach den Gräueltaten von 2022 entschieden sich Frauen in Butscha nicht zu fliehen, sondern zurückzuschlagen. Heute schützen sie ihre Stadt nachts vor russischen Drohnenangriffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «Hexen von Butscha» sind eine überwiegend weibliche Freiwilligeneinheit, die nachts mit Waffen russische Drohnen abwehrt, nachdem die Stadt zu Kriegsbeginn schwere Gräueltaten erlitten hatte.

Unter professioneller Anleitung trainieren sie den Einsatz von Gewehren und umgebauten Fahrzeugen, um iranische Shahed-Drohnen zu bekämpfen, während viele Männer an der Front sind.

Ergänzt wird ihr Einsatz durch günstige, selbstgebaute Abfangdrohnen, die landesweit russische Kamikaze-Drohnen effektiv stören oder zerstören sollen. Mehr anzeigen

Wenn in Butscha die Sonne untergeht, beginnt für eine besondere Einheit die Arbeit: die «Hexen von Butscha». Eine Gruppe mutiger Freiwilliger – überwiegend Frauen – stellt sich den russischen Drohnenangriffen entgegen, die seit Beginn des Angriffskrieges das Land bedrohen. Tagsüber sind sie Lehrerinnen, Ärztinnen, Unternehmerinnen – nachts bewaffnete Wächterinnen des Himmels.

Die Initiative entstand nach den Gräueltaten, die russische Truppen zu Kriegsbeginn in dem Kiewer Vorort verübten.

Anstatt sich in Schutzräumen zu verstecken, entschieden sich diese Frauen, selbst aktiv zu werden. «Ich wollte nicht einfach nur in den Keller gehen», sagt Olena Sylchenko, Mutter, Mixed-Martial-Arts-Kämpferin und tagsüber Betreiberin einer Massagepraxis. «Ich wollte mich diesem Kampf anschliessen und helfen.»

Vom Alltag in den Kampfmodus

Unter Anleitung erfahrener Ausbilder wie Andrii Verlaty trainieren die «Hexen» wochenlang den Umgang mit Kalaschnikows, Maschinengewehren und Pick-ups, die zu mobilen Abwehrplattformen umgebaut wurden. Ihre Mission: den nächtlichen Himmel von den berüchtigten iranischen Shahed-Drohnen zu befreien, die Russland gegen ukrainische Städte einsetzt.

Die Einheit untersteht der Regionalregierung – und füllt eine Lücke, denn viele Männer kämpfen an der Front. «Manche sind motivierter als Männer», lobt Verlaty. Auch Maklerin Iryna bringt es auf den Punkt: «Ich will Drohnen zerstören, damit sie uns nicht zerstören.»

Technik aus der Werkstatt – Waffe gegen die Übermacht

Parallel dazu setzt die Ukraine landesweit auf kostengünstige Abfangdrohnen. Freiwillige bauen sie für rund 500 Dollar – schnell, in Serie und mit moderner Steuerungstechnik. Trotz des geringen Preises sind sie effektiv gegen russische «Kamikaze»-Drohnen.

Während diese leisen Jäger am Himmel ihre Runden drehen, halten die «Hexen von Butscha» unten die Stellung. Sie kämpfen nicht nur um ihre Stadt, sondern auch um das Gefühl, das den Menschen im Krieg oft genommen wird: Kontrolle über das eigene Schicksal.

Mehr Videos aus dem Ressort