Wenn in Butscha die Sonne untergeht, beginnt für eine besondere Einheit die Arbeit: die «Hexen von Butscha». Eine Gruppe mutiger Freiwilliger – überwiegend Frauen – stellt sich den russischen Drohnenangriffen entgegen, die seit Beginn des Angriffskrieges das Land bedrohen. Tagsüber sind sie Lehrerinnen, Ärztinnen, Unternehmerinnen – nachts bewaffnete Wächterinnen des Himmels.
Die Initiative entstand nach den Gräueltaten, die russische Truppen zu Kriegsbeginn in dem Kiewer Vorort verübten.
Anstatt sich in Schutzräumen zu verstecken, entschieden sich diese Frauen, selbst aktiv zu werden. «Ich wollte nicht einfach nur in den Keller gehen», sagt Olena Sylchenko, Mutter, Mixed-Martial-Arts-Kämpferin und tagsüber Betreiberin einer Massagepraxis. «Ich wollte mich diesem Kampf anschliessen und helfen.»
Vom Alltag in den Kampfmodus
Unter Anleitung erfahrener Ausbilder wie Andrii Verlaty trainieren die «Hexen» wochenlang den Umgang mit Kalaschnikows, Maschinengewehren und Pick-ups, die zu mobilen Abwehrplattformen umgebaut wurden. Ihre Mission: den nächtlichen Himmel von den berüchtigten iranischen Shahed-Drohnen zu befreien, die Russland gegen ukrainische Städte einsetzt.
Die Einheit untersteht der Regionalregierung – und füllt eine Lücke, denn viele Männer kämpfen an der Front. «Manche sind motivierter als Männer», lobt Verlaty. Auch Maklerin Iryna bringt es auf den Punkt: «Ich will Drohnen zerstören, damit sie uns nicht zerstören.»
Technik aus der Werkstatt – Waffe gegen die Übermacht
Parallel dazu setzt die Ukraine landesweit auf kostengünstige Abfangdrohnen. Freiwillige bauen sie für rund 500 Dollar – schnell, in Serie und mit moderner Steuerungstechnik. Trotz des geringen Preises sind sie effektiv gegen russische «Kamikaze»-Drohnen.
Während diese leisen Jäger am Himmel ihre Runden drehen, halten die «Hexen von Butscha» unten die Stellung. Sie kämpfen nicht nur um ihre Stadt, sondern auch um das Gefühl, das den Menschen im Krieg oft genommen wird: Kontrolle über das eigene Schicksal.
Ukrainische Drohnenoperatoren des Nachrichtendienstes haben im besetzten Gebiet Saporischschja mehrere hochmoderne russische Luftabwehrsysteme zerstört: ein Buk-M3-Flugabwehrsystem, ein 9S19-«Imbir»-Radar (S-300V) sowie ein Pantsir-S1-System.
Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht
Die USA unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump setzen ihre harte Linie in der Migrationspolitik fort. Dazu gehören die Verlegung von kriminellen Migranten nach Guantanamo Bay und die weitere Befestigung der Grenze zu Mexiko.
05.08.2025
Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen
Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.
31.07.2025
«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis
«Präsident des FRIEDENS»? In dieser Rolle sieht sich US-Präsident Donald Trump nach der jüngst vereinbarten Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha. Nicht nur in diesem Konflikt inszeniert er sich als Friedensstifter. Trump bemüht sich um Schlichtung zwischen dem Kongo und Ruanda, im Nahostkonflikt und zwischen Russland und der Ukraine. Sein Ziel dabei ist der Friedensnobelpreis. Eine wichtige Motivation scheint dabei auch Trumps Rivalität mit Ex-Präsident Barack Obama zu sein, wie sein ehemaliger Berater John Bolton vermutet.
29.07.2025
