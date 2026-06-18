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Raffinerie steht in Flammen Ukraine trifft Moskaus Treibstoffherz 

SDA

18.6.2026 - 09:12

Raffinerie steht in Flammen: Ukraine trifft Moskaus Treibstoffherz

Raffinerie steht in Flammen: Ukraine trifft Moskaus Treibstoffherz

Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine der wichtigsten Ölraffinerien der russischen Hauptstadt getroffen worden.

18.06.2026

Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine der wichtigsten Ölraffinerien der russischen Hauptstadt getroffen worden. Mehrere Brände brachen aus, obwohl die russische Luftabwehr nach eigenen Angaben rund 180 Drohnen abfing.

Keystone-SDA

18.06.2026, 09:12

18.06.2026, 10:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ukrainische Drohnen haben eine grosse Ölraffinerie im Südosten Moskaus getroffen und mehrere Brände ausgelöst.
  • Die russischen Behörden sprechen von rund 180 abgefangenen Drohnen, räumen aber Treffer auf dem Raffineriegelände ein.
  • Die Anlage gehört zu Gazpromneft und spielt eine wichtige Rolle für die Treibstoffversorgung der russischen Hauptstadt.
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Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt habe rund 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. «Mehreren Drohnen ist es gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen», räumte er zugleich auf seinem Telegramkanal ein. Laut dem unabhängigen Internetportal «Astra» gibt es mindestens fünf Brandherde in der Raffinerie. Auf in sozialen Medien geteilte Videos sind eine starke Explosion und mehrere Feuer zu sehen.

Den offiziellen Angaben zufolge wurden auch ein Wohnhaus und ein grosser Gartenfachmarkt in Moskau getroffen. Im Umland sei ebenfalls ein Hochhaus beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Andrej Worobjow mit. Über Verletzte in Moskau und Umgebung ist bislang nichts bekannt.

Grosse Anlage

Krieg in der Ukraine

Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Die Ölraffinerie im Südosten Moskaus gehört zu Gazpromneft und ist eine der grössten Anlagen in Russland mit einer Verarbeitungskapazität von elf Millionen Tonnen im Jahr. Sie deckt einen bedeutenden Teil der Treibstoffversorgung Moskaus ab.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Kremlchef Wladimir Putin befohlene Invasion des Landes. Dabei greift sie in den vergangenen Monaten vermehrt Raffinerien im russischen Hinterland an. Dies soll den angreifenden russischen Truppen die Treibstoffversorgung und Moskau die Kriegsfinanzierung erschweren.

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Évian, 17.06.2026: Mehr Druck auf Russland – die USA und die anderen G7-Staaten wollen mehr Druck auf Russland ausüben und so ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeiführen. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom Gipfeltreffen im französischen Évian heisst es, man werde die Sanktionen verschärfen, auch im Öl- und Gassektor. Ausserdem sollen mehr Waffen und Luftverteidigungssysteme geliefert werden. Neben zusätzlichen Waffen versprechen die G7-Staaten der Ukraine in der Erklärung auch zusätzliche Unterstützung, um den kommenden Winter zu bewältigen. Mit dem Ausbau der Unterstützung soll nach Angaben der G7 die neue Dynamik unterstützt werden, die in den vergangenen Monaten durch ukrainische Fortschritte an der Front entstanden ist.

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