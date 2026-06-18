Raffinerie steht in Flammen: Ukraine trifft Moskaus Treibstoffherz Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine der wichtigsten Ölraffinerien der russischen Hauptstadt getroffen worden. 18.06.2026

Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine der wichtigsten Ölraffinerien der russischen Hauptstadt getroffen worden. Mehrere Brände brachen aus, obwohl die russische Luftabwehr nach eigenen Angaben rund 180 Drohnen abfing.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ukrainische Drohnen haben eine grosse Ölraffinerie im Südosten Moskaus getroffen und mehrere Brände ausgelöst.

Die russischen Behörden sprechen von rund 180 abgefangenen Drohnen, räumen aber Treffer auf dem Raffineriegelände ein.

Die Anlage gehört zu Gazpromneft und spielt eine wichtige Rolle für die Treibstoffversorgung der russischen Hauptstadt. Mehr anzeigen

Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt habe rund 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. «Mehreren Drohnen ist es gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen», räumte er zugleich auf seinem Telegramkanal ein. Laut dem unabhängigen Internetportal «Astra» gibt es mindestens fünf Brandherde in der Raffinerie. Auf in sozialen Medien geteilte Videos sind eine starke Explosion und mehrere Feuer zu sehen.

Dozens of drones punched through Russian air defenses overnight, reaching the Moscow Oil Refinery just 14 km from the Kremlin.



The facility supplies around 40% of the Moscow region’s petrol and 50% of its diesel fuel. pic.twitter.com/NOIhMreLZj — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026

Den offiziellen Angaben zufolge wurden auch ein Wohnhaus und ein grosser Gartenfachmarkt in Moskau getroffen. Im Umland sei ebenfalls ein Hochhaus beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Andrej Worobjow mit. Über Verletzte in Moskau und Umgebung ist bislang nichts bekannt.

Grosse Anlage

Krieg in der Ukraine Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Die Ölraffinerie im Südosten Moskaus gehört zu Gazpromneft und ist eine der grössten Anlagen in Russland mit einer Verarbeitungskapazität von elf Millionen Tonnen im Jahr. Sie deckt einen bedeutenden Teil der Treibstoffversorgung Moskaus ab.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Kremlchef Wladimir Putin befohlene Invasion des Landes. Dabei greift sie in den vergangenen Monaten vermehrt Raffinerien im russischen Hinterland an. Dies soll den angreifenden russischen Truppen die Treibstoffversorgung und Moskau die Kriegsfinanzierung erschweren.