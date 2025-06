Die Ukraine hat mit Drohnen Militärflughäfen in fünf russischen Regionen erfolgreich angegriffen. Auch der Westen ist durch solche Angriffe verwundbar. Evgeniy Maloletka/AP/dpa (Archivbild)

Mit im Grunde sehr einfachen Mitteln hat die Ukraine den militärisch überlegenen Gegner Russland empfindlich getroffen. Aus Sicht von Experten sollte dies auch für andere Staaten ein Weckruf sein. Gegen eine solche Art der Kriegsführung wären wohl etliche Ziele schlecht geschützt.

AP/toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «Operation Spinnennetz» des ukrainischen Geheimdienstes war ein voller Erfolg. Dutzende russische Flugzeuge wurden zerstört.

Gestartet wurden die Drohnen aus hölzernen Containern, die auf ganz normalen Lastwagen standen.

Sicherheitsexperten betonen, dass auch bei den Luftabwehrsystemen der Nato Nachbesserungsbedarf bestehen könnte. Mehr anzeigen

Die zerstörten russischen Militärflugzeuge waren Hunderte Millionen Euro wert. Bei den von der Ukraine genutzten Waffen handelte es sich um Drohnen, die weniger als tausend Euro pro Stück kosten. Gestartet wurden sie aus hölzernen Containern, die auf ganz normalen Lastwagen standen. Die «Operation Spinnennetz» war nicht nur ein schwerer Schlag für das Prestige Moskaus. Sicherheitsexperten betonen, dass angesichts solcher Angriffe auch bei den Luftabwehrsystemen der Nato womöglich Nachbesserungsbedarf bestehen könnte.

Das Erfolgsrezept Kiews bei dem Angriff am Sonntag war eine Mischung aus vergleichsweise günstiger Drohnen-Technologie, bei der es in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gegeben hat, und unkonventionellem Denken. Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 40 Flugzeuge zerstört, die auf Luftwaffenstützpunkten in verschiedenen Teilen des Landes abgestellt waren. Es sei ein Gesamtschaden von sieben Milliarden Dollar verursacht worden, hiess es.

Warunung für westliche Regierungen

Das russische Aussenministerium bestreitet diese Angaben. Auch einige Medien gingen von geringeren Zahlen aus. Und ohnehin verfügt Russland über genügend Militärflugzeuge, um die Ukraine so oder so weiter mit Raketenangriffen zu überziehen. Insofern bleibt abzuwarten, wie sich der Überraschungsangriff auf den Kriegsverlauf auswirken wird. Die Operation habe aber gezeigt, wie «moderner Krieg wirklich aussieht und warum es so wichtig ist, technologisch immer einen Schritt voraus zu sein», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Für westliche Regierungen sei dies eine wichtige Warnung gewesen, sagt Douglas Barrie, Experte für militärische Luftfahrt am International Institute of Strategic Studies (IISS) in London. «Das Spektrum der Bedrohungen, die sie in Betracht ziehen müssen, wird immer breiter», betont er. Seit vielen Jahren werfen europäische Staaten Russland vor, mit Sabotage-Aktionen Unternehmen und zum Teil auch einzelne Führungskräfte der Rüstungsindustrie ins Visier zu nehmen. Zuletzt wurden in mehreren Ländern auch unbekannte Drohnen über militärischen Einrichtungen gesichtet.

Hochwertige Waffen und andere technologische Geräte an solchen Standorten seien «grosse, attraktive Ziele sowohl für staatliche als auch für nicht-staatliche Akteure», sagt Caitlin Lee, eine Expertin für die Kriegsführung mit Drohnen am US-Institut Rand. Es sei jetzt wirklich an der Zeit, in die eigenen Kapazitäten zur Drohnenabwehr zu investieren.

Die ukrainische Geheimdienstoperation in Russland war ein voller Erfolg. IMAGO/UPI Photo

Drohnen ins Land geschmuggelt

Vergleichsweise einfache Arten, eigene Militärflugzeuge zu schützen, sind etwa robuste physische Unterstände, die Verteilung der Maschinen auf mehrere Stützpunkte, Mittel zur Tarnung oder auch die Herstellung von Attrappen. Im Gegensatz zu Langstreckenraketen seien Drohnen oft schwer zu entdecken, weil sie tief und langsam fliegen und auf dem Radar manchmal wie Vögel aussähen, sagt Lee. Zudem könnten sie eben auch innerhalb nationaler Grenzen gestartet werden.

Drohnen würden die Möglichkeiten eines feindlichen Staates oder einer feindlichen Gruppe zu erheblicher Sabotage «drastisch erhöhen», sagt der ebenfalls für das IISS arbeitende Waffenexperte Fabian Hinz. «Wie viele Ziele gibt es in einem Land? Wie gut kann man jedes einzelne davon gegen eine solche Bedrohung verteidigen?»

Für die «Operation Spinnennetz» schmuggelte die Ukraine nach eigenen Angaben kleine Drohnen nach Russland und liess sie in Holzcontainern von Lastwagen in die Nähe der Militärflugplätze in den weit vom eigenen Staatsgebiet entfernten Regionen Irkutsk, Murmansk und Amur sowie im Westen des Landes bringen. Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärte, die hoch automatisierten Drohnen seien teilweise von einem Piloten und teilweise durch Einsatz von künstlicher Intelligenz gesteuert worden – sie seien somit in der Lage gewesen, auch bei gestörter Funkverbindung entlang einer festgelegten Route zu fliegen.

«Russen komplett überrascht»

«Die Art und Weise, wie die Ukrainer das auf die Beine gestellt haben, ist kreativ – und es hat die Russen offensichtlich komplett überrascht», sagt Barrie. Seit Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022 haben die unterlegenen ukrainischen Streitkräfte immer wieder auf kreative Lösungen gesetzt. Unter anderem bauten sie Holzattrappen von teuren Waffensystemen aus dem Westen, um den russischen Raketenbeschuss fehlzuleiten – oder funktionierten erbeutete Waffen um.

Die USA nutzten bereits vor mehr als zehn Jahren Drohnen vom Typ «Predator», um in Afghanistan aus grosser Entfernung gezielt Extremisten zu töten. Durch technologische Fortschritte ist so etwas heute auch mit deutlich kleineren Drohnen möglich. Und die Entwicklungen in diesem Bereich scheinen noch immer rasant weiterzugehen. «Die Dinge ändern sich so schnell, dass das, was heute funktioniert, morgen vielleicht nicht mehr funktioniert», sagt der Experte Hinz.

Bomber nicht zu ersetzen

Unter den am Sonntag zerstörten russischen Flugzeugen sind laut Satellitenaufnahmen, die von der Nachrichtenagentur AP ausgewertet wurden, auch Bomber vom Typ «Tu-95». Diese seien praktisch nicht zu ersetzen, weil sie nicht mehr produziert würden, sagt Hinz. Ukrainischen Angaben zufolge wurde auch ein hochwertiges Aufklärungsflugzeug vom Typ «A-50» getroffen. Russland habe nun auf jeden Fall enorme zusätzliche Kosten zu stemmen, sagt Thomas Withington vom Royal United Services Institute in London. Das Land müsse beschädigte Maschinen reparieren, die verbliebene Luftflotte besser schützen und die Fähigkeiten zur Abwehr solcher Operationen deutlich ausbauen.

Im Krieg gegen die Ukraine hatte auch Moskau zuletzt aber mehr auf Drohnen gesetzt als auf Langstreckenraketen. «Selbst wenn es der Ukraine gelungen sein sollte, einen beträchtlichen Teil der russischen Bomberflotte zu beschädigen, ist nicht ganz klar, inwieweit die Bomberflotte aktuell eine Schlüsselrolle im Krieg gespielt hatte», sagt Lee. Laut von der AP ausgewerteten Daten der ukrainischen Luftwaffe nutzte Russland im Jahr 2024 von Juli bis Dezember bei 14 Gelegenheiten die Langstreckenbomber «Tu-22M3» und «Tu-95», während Drohnen fast jede Nacht zum Einsatz kamen. Und selbst wenn die Fähigkeiten zu strategischen Raketenangriffen temporär beeinträchtigt sein sollten, würden die russischen Streitkräfte wohl Wege finden, dies zu kompensieren, sagt Lee.