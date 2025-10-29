  1. Privatkunden
Strassenkämpfe mit Putins Truppen Ukrainischen Soldaten droht die Einkesselung in Pokrowsk

dpa

29.10.2025 - 18:42

Russische Truppen greifen die ukrainische Stadt Pokrowsk im Donbass seit über einem Jahr an. 
dpa (Archivbild)

Der russische Vormarsch in der Ostukraine geht langsam voran. Doch die ukrainische Armee hat immer wieder Städte räumen müssen. Nun könnte die nächste vor dem Fall stehen. In Pokrowsk ist die Lage dramatisch.

,

DPA, Redaktion blue News

29.10.2025, 18:42

29.10.2025, 18:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ukrainische Armee gerät in der hart umkämpften Bergbaustadt Pokrowsk immer stärker unter Druck.
  • Immer mehr russische Soldaten dringen von Süden in das Zentrum.
  • Mit etwa 11'000 Mann versucht die russische Armee, bei Pokrowsk einen Kessel zu schliessen.
  • Im Donbass ist die russische Armee seit Herbst 2023 in einem langsamen Vormarsch. Sie erkauft Geländegewinne jedoch mit hohen Verlusten.
Mehr anzeigen

Für die ukrainischen Soldaten wird die Lage in der seit mehr als einem Jahr verteidigten Stadt Pokrowsk im Osten immer brenzliger.

Ukrainische wie russische Militärblogger berichten übereinstimmend, dass immer mehr russische Soldaten von Süden in das Zentrum der Bergbaustadt eindringen. Die Russen lieferten sich Strassenkämpfe mit ukrainischen Truppen und bekämpften mit Drohnen und Mörsern deren Nachschubwege, schrieb der militärnahe ukrainische Blog «DeepState».

Russen versuchen Einkesselung mit 11'000 Soldaten

Pokrowsk im Industriegebiet Donbass hatte vor dem Krieg etwa 60'000 Einwohner. Die Stadt ist mittlerweile stark zerstört. Das russische Vordringen macht auch die Verteidigung eines östlich gelegenen Brückenkopfes der Ukrainer um die Stadt Myrnohrad fast unmöglich.

Mit etwa 11'000 Mann versuche die russische Armee, bei Pokrowsk einen Kessel zu schliessen, teilte das 7. Korps der ukrainischen Armee auf Facebook mit.

An der Front im Osten der Ukraine ist die russische Armee seit Herbst 2023 in einem langsamen Vormarsch. Sie erkauft die Geländegewinne mit hohen Verlusten.

Zwar ist etwa ein Fünftel der Ukraine unter russischer Besatzung einschliesslich der 2014 annektierten Halbinsel Krim. Bei Kämpfen in diesem Jahr eroberten russische Truppen nach Berechnungen des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) aber gerade einmal 0,6 Prozent der Landesfläche der Ukraine.

Putin besucht verwundete Soldaten

Kremlchef Wladimir Putin, der den Krieg befohlen hat, besuchte unterdessen ein Militärkrankenhaus in Moskau. Die Lage in der Kampfzone sei günstig für Russland, sagte er dort nach Kremlangaben. Russische Truppen rückten überall vor.

«Ihre Anstrengungen sind nicht umsonst», sagte er den verwundeten Soldaten. Während Russland bei den Bodenkämpfen tatsächlich im Vorteil ist, hat es zuletzt bei ukrainischen Drohnenangriffen auf seine Ölindustrie schwere Schläge hinnehmen müssen.

