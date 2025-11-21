Ukrainischer Kampfroboter hält sechs Wochen lang die Stellung

In der Ukraine hat erstmals ein Roboter eine Infanterieeinheit vollständig über einen längeren Zeitraum ersetzt.
Das unbemannte Bodenfahrzeug (UGV) «Droid TW 12.7» hielt für die 3. Sturmbrigade sechs Wochen lang eine Position an einer strategisch wichtigen Kreuzung, berichtet das ukrainische Militärportal Militarnyi unter Berufung auf ein Interview des Kompanie-Kommandanten mit dem Hersteller DevDroid.
Demnach bestand die Aufgabe des mit einem Maschinengewehr ausgestatteten Kettenfahrzeugs darin, eine Kreuzung von einer bestimmten Siedlung aus zu kontrollieren, von wo aus gelegentlich feindliche Truppen vorstiessen.
Jeden Morgen brachten die Soldaten den Roboter zum Kampfeinsatz an die Position und holten ihn am Abend wieder ab.
Während der sechswöchigen Einsatzzeit absolvierte der Droid TW 12.7 erfolgreich mehrere Missionen gegen russische Truppen. Letztendlich konnten die Angreifer das Gebiet nicht durchqueren und standen unter ständigem Beschuss durch den Bodenroboter.
Roboter wird weiterentwickelt
Nach Angaben des Kommandanten wird nun versucht, die Operatoren der UGVs weiter von der Frontlinie entfernt zu stationieren, da es sich um Spezialisten handelt, deren Ausbildung viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ausserdem wird daran gearbeitet, bei Angriffsoperationen nicht einzelne Einheiten, sondern Gruppen von Angriffs-UGVs mit jeweils zwei bis vier Drohnen einzusetzen. Um eine solche Operation zu koordinieren, ist es notwendig, dass sich die Drohnenbediener im selben Raum befinden und alle Drohnen schnell steuern können.
Ukraine’s ground robot is now fighting like an infantryman.
Droid TW 12.7 held a frontline position for six weeks, writes Militarnyi. Operators sent it to a key crossroads each morning and pulled it back at night.
Russians tried to break through — the robot stopped them.
Der Droid TW 12.7 ist ein von DevDroid hergestelltes Bodenrobotersystem und kostet 25'000 Euro (rund 23'200 Franken). Es ist mit einem Kampfmodul ausgerüstet, bestehend aus einem 12,7-mm-M2-Browning-Maschinengewehr – daher der Name.
Ende 2024 wurde der Roboter vom ukrainischen Verteidigungsministerium zugelassen und verfügt neben der digitalen Kommunikation auch über eine Integration mit Starlink und LTE. Nach Angaben des Herstellers Devdroid verfügt das Kettenfahrzeug über eine Reichweite von rund 14 Kilometern. Es kann feindliche Ziele in einer Entfernung von bis zu 1000 Metern bekämpfen.
Schon länger setzt die ukrainische Armee Bodenroboter ein, etwa für die Versorgung von Soldaten mit Lebensmitteln und Munition oder auch für Rettungsaktionen.