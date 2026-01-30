  1. Privatkunden
Immer mehr Bodendrohnen Ukrainischer Kampfroboter nimmt russische Soldaten gefangen 

Oliver Kohlmaier

30.1.2026

Die russischen Soldaten ergeben sich einem ukrainischen Kampfroboter. 
Die russischen Soldaten ergeben sich einem ukrainischen Kampfroboter. 
Screenshot 

Kiew ist mit robotergestützten Systemen an der Front äusserst erfolgreich. In einem wohl erstmaligen Vorgang haben sich nun offenbar drei russische Soldaten einer ukrainischen Bodendrohne ergeben.

Redaktion blue News

30.01.2026, 18:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Video von der Front im Bereich Pokrowsk soll zeigen, wie sich drei russische Soldaten einem ukrainischen Kampfroboter ergeben.
  • Genutzt wurde offenbar ein Modell der Droid-Serie , das mit einem Maschinengewehr ausgestattet ist.
  • Die Ukraine ist durch den Angriffskrieg Russlands zum Weltmarktführer für bewaffnete Robotersysteme aufgestiegen.
Mehr anzeigen

Der Einsatz von Drohnen hat die Kriegsführung grundlegend verändert, wie an der ukrainischen Front seit Jahren zu beobachten ist. Zu Beginn spielte sich diese Militär-Revolution vornehmlich in der Luft ab, nun rücken Bodendrohnen vermehrt in den Vordergrund. Die Ukraine ist mit bodengestützten Logistik- und auch Kampfdrohnen dabei so erfolgreich, dass manche Experten bereits über einen Wendepunkt spekulieren. 

Nun wurde offenbar erstmals gefilmt, wie sich russische Soldaten einer Bodendrohne der ukrainischen Streitkräfte ergeben. Die Szene ist in einem verpixelten Video zu sehen, das vom Hersteller Devdroid veröffentlicht wurde. Die Echtheit des Videos lässt sich nicht unabhängig verifizieren.

Die Aufnahmen sollen der Front im Bereich Pokrowsk entstanden sein und zeigen, wie drei Soldaten mit erhobenen Händen einen Unterschlupf verlassen und sich dem Kampfroboter nähern. Anschliessend entfernen sie ihre Ausrüstung und legen sich auf den Boden, offenkundig in Erwartung ihrer Festnahme. Einer der Männer ist verletzt und blutet. Wie es den drei Soldaten jetzt geht oder wo sie sich befinden, ist unbekannt.

Droid TW 12.7 an der Front. Ukrainischer Kampfroboter hält sechs Wochen lang die Stellung

Droid TW 12.7 an der FrontUkrainischer Kampfroboter hält sechs Wochen lang die Stellung

Zum Einsatz kam nach Angaben des Herstellers ein Droid TW-7.62 auf Basis der sogenannten Numo-Plattform, das mit einem Maschinengewehr ausgestattet ist und über eine KI-gestützte Zielerfassung verfügt. Die Bodendrohne erlaubt es einem menschlichen Operateur, aus sicherer Entfernung zu agieren, während der Roboter Feindbewegungen erfasst und gegebenenfalls bekämpft. Aus dem Video geht nicht hervor, ob sich in der Nähe der Bodendrohne noch ukrainische Soldaten befanden.

Ukraine ist Weltmarktführer bei Kampfrobotern

Bodendrohnen werden für Kiew immer wichtiger. Durch den Angriffskrieg Russlands ist die Ukraine mittlerweile zu einem Weltmarktführer für bewaffnete Robotersysteme geworden. Laut einem Bericht des Thinktanks Jamestown werden derzeit 99 Prozent der eingesetzten Bodendrohnen in der Ukraine im Inland produziert.

Bereits im vergangenen Jahr waren die sogenannten Uncrewed Ground Vehicles (UGVs) mehrfach erfolgreich im Einsatz. Für Aufsehen sorgte dabei insbesondere die Bodendrohne Droid TW 12.7, die sechs Wochen lang eine wichtige Stellung gegen andauernde russische Angriffe hielt. 

Das mit einem Maschinengewehr ausgestattete Kettenfahrzeug hatte die Aufgabe, eine Kreuzung von einer bestimmten Position aus zu kontrollieren, von wo aus gelegentlich feindliche Truppen vorstiessen.

Der Kampfroboter Droid TW 12.7 hat sich im Einsatz für die ukrainische Armee bereits bewährt.
Der Kampfroboter Droid TW 12.7 hat sich im Einsatz für die ukrainische Armee bereits bewährt.
Bild: Devdroid

Der Droid TW 12.7 ist ein von DevDroid hergestelltes Bodenrobotersystem und kostet lediglich 25'000 Euro (rund 23'200 Franken). Es ist mit einem Kampfmodul ausgerüstet, bestehend aus einem 12,7-mm-M2-Browning-Maschinengewehr. Nach Angaben des Herstellers Devdroid verfügt das Kettenfahrzeug über eine Reichweite von rund 14 Kilometern. Es kann feindliche Ziele in einer Entfernung von bis zu 1000 Metern bekämpfen.

Insider: Ukrainische Spezialkräfte in Pokrowsk im Einsatz

Insider: Ukrainische Spezialkräfte in Pokrowsk im Einsatz

Laut Angaben der ukrainischen Armee verstärkt Kiew seine Bemühungen zur Verteidigung des strategisch wichtigen Pokrowsk, um Versorgungs- und Evakuierungswege zu sichern und die in die Stadt eindringende russische Infanterie zu bekämpfen.

01.11.2025

Mehr zum Thema

«Kampf gewonnen und überlebt». Boden-Drohne mit MG räumt russischen Schützengraben

«Kampf gewonnen und überlebt»Boden-Drohne mit MG räumt russischen Schützengraben

Angriffe tief im russischen Hinterland. Kiews Drohnen bringen Putins Luftabwehr an ihre Grenzen

Angriffe tief im russischen HinterlandKiews Drohnen bringen Putins Luftabwehr an ihre Grenzen

Ukraine-Ticker. Russland und Indien wollen gemeinsam Flugzeuge bauen +++ Kreml stimmt begrenzter Waffenruhe bis Sonntag zu

Ukraine-TickerRussland und Indien wollen gemeinsam Flugzeuge bauen +++ Kreml stimmt begrenzter Waffenruhe bis Sonntag zu

